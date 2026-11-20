Al Nexus di Fiuggi il panel sul futuro industriale del Cassinate: crisi dello stabilimento Stellantis, energia, comunità energetiche, riciclo, aerospazio, difesa. Tremigliozzi denuncia: per l'ITS aeronautico mancano i nulla osta regionali.

Nel Varesotto, a Cascina Costa, si diplomano i manutentori d’aereo ed elicottero che l’estero poi si mette in fila per portarsi via. Così li descrive Roberto Tremigliozzi, che dal palco di Nexus a Fiuggi dedicato allo sviluppo, ha fatto di quel nome una misura: qui, dice, c’è tutto per rifarlo, tranne il via libera della Regione.

Una cartella clinica, poi un cancello

Il panel parte da un tracciato. Lo stabilimento di Piedimonte San Germano ha lavorato 39 giornate fino al 30 giugno, 56 a fine settembre, 59 a fine ottobre, saranno 62 al 27 novembre quando finirà l’attuale ciclo di cassaintegrazione. Le fermate collettive sono passate da 118 a settembre a 154. Per il 2026 si prevedono circa 12mila vetture, contro le oltre 19mila dell’anno scorso. Letta come si legge un elettrocardiogramma, la serie dice più del totale: 17 giornate aggiunte tra giugno e settembre, poi 3 e altre 3; 36 fermate in più da settembre; una produzione prevista di oltre un terzo inferiore.

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Su questo sfondo il panel dichiara il proprio filo, guardare oltre i cancelli di Stellantis. Ma nessun relatore lo chiude. Il Cassinate guarda oltre i cancelli tenendo una mano sul cancello: né un addio, né un’attesa. Vittorio Celletti, per Unindustria, chiede di cogliere come «un’opportunità quello che l’automotive ha costruito fino a oggi»: il passato prossimo trattato da eredità. Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio industriale, dice che «Stellantis sia ancora la soluzione migliore, ma non siamo chiusi ad altre alternative». È la forma istituzionale della prudenza: si tengono due tavoli e a nessuno dei due si concede il titolo di definitivo.

Perché il futuro, in questo caso non dipende soltanto da noi ma anche e soprattutto dalle dinamiche che una multinazionale deciderà di innescare sulla base delle sue prospettive sullo scenario mondiale. A noi spetterà il compito di fornirle le condizioni migliori per realizzarle qui. O fornirle a qualcun altro se sceglieremo di cambiare via.

L’auto smontata

(Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Letto come un oggetto solo, il panel somiglia a un’auto smontata sul banco: ogni relatore porta un pezzo. Celletti il software, perché le vetture di domani ne dipenderanno sempre di più, e con esso il ruolo dell’università. Il professor Alessandro Silvestri, dell’Università di Cassino, le batterie e il recupero dei materiali, cerniera tra automotive e aerospazio, settore in cui il Lazio viene dopo la Lombardia, con circa 230 aziende aeronautiche; l’arrivo di Fincantieri con il suo polo di ricerca P4F, ricorda, è il risultato di un percorso lungo. Francesca Lillo, di Avio, lo spazio: Colleferro, i lanciatori, un comparto che chiede professionalità diverse. Fabio De Angelis, presidente della Saf, il rottame: le norme sul riciclo delle plastiche avanzano, gli impianti mancano, e litio, cobalto e rame dei veicoli a fine vita possono ridurre la dipendenza dall’estero. Massimo Ruspandini la difesa e la cybersicurezza, dentro una tesi più larga: l’Europa, a suo giudizio, ha ceduto identità produttiva alla finanza e ai servizi, mentre «La nostra vocazione è manifatturiera, di ricerca e di ingegno».

Nessuno propone di lasciare l’auto: propongono di smontarla e di riconoscere in ogni pezzo un possibile settore. Celletti dà all’idea una data, Cassino Plant 2035, e avverte che non deve restare uno slogan. L’invito a «velocizzare questa convergenza», riferito a DR, nel resoconto resta senza oggetto: quale convergenza, non è detto.

Dai metri quadrati ai chilowattora

Vittorio Celletti e Raffaele Trequattrini (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Il capitolo più concreto è l’energia. Trequattrini la indica tra gli ostacoli principali per le imprese e parla di un piano energetico del Consorzio: risparmio, impianti fotovoltaici, comunità energetiche, strumenti di finanziamento della Regione Lazio. Sulle Comunità Energetiche Rinnovabili il commissario le definisce «un’opportunità concreta» per la competitività, giudica l’approvazione della misura un primo passo, ricorda che il Consorzio segnala da tempo il problema dei costi, si dice pronto a mettere in campo competenze e struttura, e individua nella collaborazione con la Regione la strada per tradurre l’idea in interventi.

Non è il solo. Anche il presidente della Saf descrive un’azienda dei rifiuti che diventa, via via, sistema di recupero di materiali. Due enti che amministrano pezzi di territorio, uno l’area industriale e l’altro lo scarto, vanno nello stesso verso: da custodi a produttori di risorse. E resta una nota a margine: la norma sul riciclo c’è, gli impianti no. Una regola senza macchina.

Il timbro

Pasquale Ciacciarelli

Poi l’industria incontra la scuola. L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli parla dell’attrattività del Lazio, dell’incontro da favorire tra domanda e offerta di lavoro, della burocrazia che frena; cita anche il «progetto di Cascina», che potrebbe creare centinaia di posti.

Tremigliozzi, che nel panel si occupa di sicurezza, compliance e monitoraggio, ha fatto un appello e una denuncia insieme. Gli ITS, gli istituti che si collocano tra scuola superiore e università, con un biennio riconosciuto a livello universitario e molte ore di pratica sul campo, sono poco conosciuti. L’unico ITS aeronautico in grado di formare manutentori d’eccellenza, afferma, è a Cascina Costa, e i suoi tecnici vengono spesso reclutati all’estero. Qui, sostiene, le condizioni per replicarlo esistono; dalla Regione, però, non arrivano i nulla osta.

Fabio De Angelis

È il punto più netto del pomeriggio e il più scomodo. La sintesi del resoconto dice che la sfida vera è trattenere i talenti. La denuncia di Tremigliozzi aggiunge uno scalino prima: per perderli bisogna averli formati. Nel panel la Regione compare due volte: come sostegno sull’energia e come destinataria di una richiesta di strategia che, secondo Tremigliozzi, non arriva.

Nove anni e due

Il 2035 che Celletti invita a considerare già oggi dista nove anni. Un ITS ne dura due. Il tempo per fare scuola e poi industria, dunque, c’è. A mancare, nel racconto del panel, è un atto. Si può disegnare un ecosistema fatto di aerospazio, difesa, mobilità sostenibile ed economia circolare, e a Fiuggi lo si è fatto con competenza e con qualche abbondanza di sigle.

Ma l’ecosistema comincia da un’aula, e un’aula comincia da una firma. Chi la mette, e quando, è la domanda a cui il 2035 non può rispondere al posto di nessuno.