A cinque mesi dall'apertura dell'Innovation Hub, la Banca Popolare del Cassinate ha assegnato ai clienti oltre 10 milioni di euro tramite la finanza agevolata. Dal 2018 il Fondo di garanzia ha veicolato oltre 6.350 operazioni per 510 milioni.

La sfida per l’innovazione nel Lazio Sud passa attraverso 10 milioni di euro: quelli messi sul tavolo dalla Banca Popolare del Cassinate. Non un prestito, non un’agevolazione: un’iniezione di vitamine riservata a chi ha seri progetti di sviluppo, punta alle stelle, vuole crescere innovando. Il ‘farmaco’ sta nella scatola inaugurata il 25 giugno da Bpc: l’Innovation Hub. Quel giorno l’istituto presieduto dal professor Vincenzo Formisano ha avviato la divisione «Finanza agevolata», dedicata al sostegno delle imprese con un focus specifico sull’innovazione.

A cinque mesi di distanza, la banca presenta i primi numeri.

Oltre 10 milioni in cinque mesi

Il logo della Banca Popolare del Cassinate al centro del tavolo del CdA Foto A.S. Photo / Andrea Sellari

Attraverso la finanza agevolata, la BPC ha già assegnato ai propri clienti oltre 10 milioni di euro, una media di circa due milioni al mese. La divisione guidata da Sandro Di Cicco è sintonizzata sulle principali società italiane convenzionate con Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione.

Più che una banca, le imprese scoprono di avere a che fare con un polo specializzato nel sostegno strategico all’innovazione. Capace di assisterle e dare supporto in ogni fase della loro espansione: dalla progettazione del piano strategico fino al reperimento delle risorse, sia tramite la finanza agevolata sia con gli strumenti di credito ordinari. Il tutto lavorando anche con la Legge Sabatini, Invitalia e MCC.

Ai risultati della finanza agevolata si affianca un altro dato, maturato in un arco di tempo più lungo. Dal 2018 a oggi, la BPC ha veicolato oltre 6.350 operazioni attraverso il Fondo di garanzia, per un importo complessivo superiore a 510 milioni di euro. Si tratta di uno strumento che facilita l’accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti, con una media di circa 80.000 euro per operazione.

Che cos’è l’Innovation Hub

La sede dell’Innovation Hub

L’Innovation Hub è un centro di ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, placement e incubazione d’impresa, realizzato dalla banca in un immobile di sua proprietà a Pignataro Interamna, in località Marchesella. Il progetto è gestito insieme all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed è dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity, della sostenibilità, della mobilità e della trasformazione digitale, oltre che alle tecnologie applicate al settore finanziario, dal Fintech ai pagamenti innovativi. L’obiettivo dichiarato è favorire la nascita di spin off e start up innovative e costruire reti tra i soggetti coinvolti.

A breve la banca rinnoverà il bando Prima Idea, rivolto alle start up proposte da giovani del territorio con un’idea imprenditoriale innovativa, affiancato da una sezione dedicata, Prima Idea Donna. Il plafond rotativo è di 3 milioni di euro. I prestiti sono chirografari, a tasso zero, senza spese d’istruttoria e restituibili in dieci anni, con la possibilità di un’integrazione se il progetto genera ricadute occupazionali positive. In questi anni la banca ha esaminato circa 150 progetti.

Formisano: «La profonda conoscenza del territorio»

Vincenzo Formisano

Per il presidente Vincenzo Formisano, la salute di banche, imprese e famiglie fa parte di un unico percorso di sviluppo. La BPC, spiega, affianca ai prodotti tradizionali servizi di consulenza, prodotti assicurativi, di risparmio, di previdenza complementare e di investimento.

«Ciò che distingue una banca locale è la profonda conoscenza del territorio», afferma Formisano, che indica nell’ascolto degli imprenditori e nelle soluzioni su misura gli strumenti per accompagnarli verso la trasformazione digitale e la competitività.