L’acqua che non fa rumore: Acea alza le tariffe, la Ciociaria paga

A gennaio 2026 scatta un aumento silenzioso del 5% delle tariffe idriche Acea ATO 5. Consumerismo No Profit denuncia rincari record, bollette più care della luce e chiede trasparenza, bonus e controlli pubblici in una provincia già allo stremo.

Senza clamore, senza baccano. Soprattutto senza reazioni. Da gennaio 2026 è entrato in vigore un aumento generalizzato del 5% delle tariffe idriche applicate da Acea ATO 5. Un rincaro passato senza comunicati ufficiali né dibattito pubblico. A sostenerlo e portarlo alla luce è l’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit. Parla apertamente di operazione rimasta sottotraccia, scoperta attraverso calcoli tecnici indipendenti.

In una terra che detiene già uno dei tristi primati nazionali per il costo dell’acqua, l’aumento – secondo Consumerismo – colpisce ogni singola voce della bolletta: quota fissa, fognatura, depurazione. Nessuna esclusione, nessuna gradualità percepibile per le famiglie. Consumerismo la definisce una vera e propria “tassa sull’esistenza”.

Il paradosso è evidente: mentre luce e gas finiscono ciclicamente sotto i riflettori mediatici, l’acqua rincara nel silenzio generale, caricando il peso direttamente sulle famiglie.

I calcoli

Voce 2025 2026 Aumento € Aumento % Idrica 54,30 € 57,01 € +2,71 € +5,0% Fognatura 9,99 € 10,49 € +0,50 € +5,0% Depurazione 34,75 € 36,49 € +1,74 € +5,0% TOTALE 99,04 € 103,99 € +4,95 € +5,0% TAB. 1 – Quote fisse annuali totali (Idrica + Fognatura + Depurazione)

I numeri che fanno rumore

Quando si passa dai principi ai conti, il silenzio si rompe. Secondo i calcoli di Consumerismo, per una famiglia tipo con un consumo annuo di 200 metri cubi, la spesa per l’acqua passa da 999 a 1.048 euro: +50 euro all’anno.

Il dato che colpisce più di tutti è il confronto con le altre utenze: la bolletta dell’acqua supera quella della luce, che a livello nazionale si attesta intorno ai 600 euro medi annui. Un’anomalia che, in provincia di Frosinone, è diventata ormai la regola.

Scaglione

mc Idrica 2025 Idrica 2026 Fognatura Depr. Tot. var. 2025 Tot. var. 2026 0-55 1,3518 1,4194 0,4772 1,4434 3,2724

€/mc 3,4360 €/mc 56-108

(53 mc) 1,6899 1,7744 0,4772 1,4434 3,6105

€/mc 3,6950 €/mc 109-162

(54 mc) 2,7037 2,8389 0,4772 1,4434 4,6243 €/mc 4,7595

€/mc 163-216

(54 mc) 5,4074 5,6777 0,4772 1,4434 7,3280

€/mc 7,5983

€/mc >216 8,1110 8,5166 0,4772 1,4434 10,0316 €/mc 10,4372 €/mc TAB. 2 – Tariffe unitarie complete per mc (tutte le voci incluse)

Il rincaro silenzioso

Luigi Gabriele (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

“Luce e gas fanno titoli, l’acqua in Ciociaria rincara in silenzio”, denuncia Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. “Per 200 metri cubi l’anno si pagano oltre mille euro di acqua contro 600 di elettricità. Acea pubblica pdf tecnici, ma senza strumenti chiari per le famiglie”.

Da qui la decisione dell’associazione di sviluppare calcoli personalizzati per i cittadini, offrendo ai propri soci la possibilità di verificare nel dettaglio le singole bollette. Un servizio nato – sottolinea Consumerismo – anche per colmare l’assenza di un’adeguata tutela organizzata dei consumatori sul territorio.

Consumo mc Dettaglio scaglioni Costo 2025 Costo 2026 Aumento € Aumento % 100 55+45 441,50 € 463,57 € +22,07 € +5,00% 150 55+53+42 664,60 € 697,83 € +33,23 +5,00% 200 (media) 55+53+54+38 998,56 € 1.048,48 +49,92 +5,00% 250 55+53+54+54+34 1.456,88 1.529,72 +72,84 +5,00% 300 55+53+54+54+84 1.958,46 2.056,38 +97,92 € +5,00% TAB. 3 – Bolletta completa per consumi reali (tutte le voci)

Secondo Gabriele, il problema non è solo tariffario, ma sistemico: scarsa trasparenza, comunicazione minimale e un contesto locale dove controlli e informazione faticano a emergere.

Famiglia Acqua Acea 2026 Luce+Gas medio Acqua più cara di 200 mc 1.048 € ~900 € +148 € (+16%) 250 mc 1.530 € ~1.100 € +430 € (+39%) ACQUA > LUCE+GAS: la realtà 2026

Le richieste e l’allarme finale

Alla denuncia seguono tre richieste urgenti, che Consumerismo No Profit mette nero su bianco:

Un simulatore online Acea, chiaro e accessibile, che consenta ai cittadini di calcolare i costi reali in base alle fasce di consumo; Un’audizione pubblica nella Conferenza dei Sindaci, per fare piena luce sulle tariffe definite “provvisorie”; L’attivazione di un bonus idrico destinato a 2,3 milioni di famiglie vulnerabili.

Nel frattempo, l’associazione annuncia la nomina di delegati territoriali con il compito di vigilare su quello che viene definito senza mezzi termini “uno scempio”. “In Ciociaria – accusa Gabriele – c’è troppa commistione tra gestore, media, politica locale e una totale assenza di organizzazioni specializzate nella tutela del consumatore”.

Il messaggio finale è netto: l’acqua è diventata la bolletta pesante della provincia di Frosinone. Ignorarla non è più possibile. Perché quando anche un bene primario diventa un lusso, il problema non è solo economico: è politico e sociale.