Oggi la «Giornata delle chiavi» di Confcommercio contro la desertificazione commerciale. Dal 2012 Frosinone ha perso 98 negozi, Latina 150. Confcommercio Lazio Sud ha incontrato i sindaci Mastrangeli e Celentano: Piano d'azione e Reti d'impresa.

Una chiave che non apre più nulla è un oggetto strano. Pesa come prima, tintinna come prima: ma la porta a cui apparteneva ha una saracinesca abbassata da anni e dietro la saracinesca c’è il buio di un locale che non vende, non accende, non saluta nessuno. Oggi, in tutta Italia, le sezioni territoriali di Confcommercio hanno portato ai sindaci proprio quelle chiavi: le chiavi dei negozi chiusi. È la «Giornata delle chiavi», il gesto simbolico con cui la Confederazione chiede alle città di riaprire le porte al commercio . A Frosinone e Latina il gesto ha preso la forma di due incontri, con Riccardo Mastrangeli e con Matilde Celentano e di un’idea che va oltre il commercio: la città è un bene comune, se si spegne una vetrina si spegne un pezzo di città.

La contabilità delle saracinesche

I numeri che Confcommercio Lazio Sud ha messo sul tavolo dei due sindaci arrivano dall’Ufficio Studi della Confederazione e coprono tredici anni, dal 2012 al 2025. A Frosinone i punti vendita del commercio al dettaglio erano 579, sono 481: novantotto negozi in meno. A Latina erano 1.224, sono 1.074: centocinquanta attività scomparse.

Tradotti in percentuale, Frosinone ha perso il 16,9% dei suoi negozi, Latina il 12,3%. Sono cifre pesanti. Eppure hanno un lato positivo: sono meno pesanti della media nazionale. Nello stesso periodo, dice lo stesso Ufficio Studi, in Italia sono spariti 156mila punti vendita del dettaglio e dell’ambulantato, oltre un quarto del totale. Vale a dire che i due capoluoghi del Lazio Sud hanno retto meglio del Paese, ed è su questo dato che entrambi i sindaci hanno costruito la loro risposta.

Il quadro nazionale aggiunge qualcosa. L’analisi presentata da Confcommercio nel novembre 2025 segnala che il fenomeno accelera: il tasso medio annuo è salito al 3,1% nel 2025 contro il 2,2% delle precedenti rilevazioni. E la proiezione al 2035, nella tabella dei dieci comuni italiani con la densità commerciale più alta, contiene anche Frosinone: 15,7 negozi ogni mille abitanti nel 2012, 13,8 nel 2024, 12,0 nella proiezione al 2035. Il capoluogo ciociaro resta tra le città più dense di negozi d’Italia, ed è esattamente per questo che ha di più da perdere. Latina, invece, compare nel rapporto sui centri storici tra le dieci città italiane che hanno contenuto meglio la perdita di imprese, con un -13,8%.

Il vuoto che costa

Raffaele Fitto (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Il tema è tornato al centro dell’agenda nazionale a fine ottobre, quando Confcommercio ha riunito a Bari, il 29 e 30 ottobre, il forum «inCittà» sulle economie urbane, con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il ministro Adolfo Urso tra gli ospiti. È da lì che è partita la mobilitazione di oggi.

A Bari il presidente Carlo Sangalli ha fatto una stima che riguarda non più i soli negozi ma tutti gli spazi commerciali, bar e ristoranti compresi: per il 2026 il 17% degli spazi commerciali risulta inutilizzato, quasi 460mila locali, con mancati canoni per circa 4,4 miliardi l’anno. E ha chiesto al Governo un fondo nazionale, nella legge di bilancio, per sostenere i Comuni che decidono di intervenire insieme alle imprese. La desertificazione, in questa lettura, non è una somma di fallimenti privati: è una perdita collettiva, che si misura in reddito immobiliare sottratto, in strade meno illuminate, in quartieri che la sera restano soli.

Confcommercio Lazio Sud lo dice con parole sue: quando una serranda si abbassa per sempre non scompare solo un’attività economica. Viene meno un presidio di prossimità, un luogo di relazione, un tassello della vita quotidiana.

Acampora: il modello di città

Giovanni Acampora

Il presidente di Confcommercio Lazio Sud, Giovanni Acampora, sposta la questione dal piano economico a quello civile. La desertificazione, sostiene, riguarda il modello di città da consegnare alle prossime generazioni, e la chiusura dei negozi non può essere archiviata come una conseguenza inevitabile dei tempi. Le attività di prossimità generano occupazione e servizi ma, ancora di più, contribuiscono anche alla sicurezza e alla coesione delle comunità. Da qui l’appello a una responsabilità condivisa: «Nessun soggetto, da solo, può affrontare una trasformazione di questa portata».

L’associazione non si presenta come sindacato di categoria che chiede ma come parte di un’alleanza che offre:competenze, conoscenza del tessuto imprenditoriale, capacità di rappresentanza. L’obiettivo, nelle parole di Acampora, è che le città tornino ad essere luoghi in cui investire, fare impresa, vivere e costruire relazioni.

Di Cecca: ventiquattro Comuni, mille imprese

Salvatore Di Cecca (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il direttore generale Salvatore Di Cecca scende sul terreno degli strumenti e indica quello che considera il più promettente: l’avviso della Regione Lazio per le Reti d’Impresa. Confcommercio Lazio Sud, spiega, ha lavorato nelle due province coinvolgendo 24 Comuni e oltre mille imprese, con l’idea che la rete diventi «uno strumento operativo per aggregare risorse» e rendere più attrattivi i territori.

L’avviso esiste ed è recente. La Giunta regionale ha approvato le linee guida con la delibera 1254 del 18 dicembre 2025 e il bando è stato pubblicato con la determinazione G07030 del 22 maggio 2026; secondo ItaliaOggi è partito il 26 maggio con una dotazione di 9,5 milioni di euro (la pagina della Regione parla di 9 milioni per le Reti d’Impresa, dentro un pacchetto da 11 milioni che comprende la riqualificazione dei mercati). Il 22 ottobre 2026 una nuova delibera di Giunta, la 1002, ha incrementato la dotazione finanziaria. La vicepresidente Roberta Angelilli ha presentato la misura come il primo passo verso i distretti del commercio del Lazio. È la leva che Confcommercio Lazio Sud chiede ai Comuni di impugnare, perché i programmi di rete li candidano i Comuni, non le imprese.

Mastrangeli: le piazze e il Brt

Riccardo Mastrangeli

Il sindaco di Frosinone parte dal dato di tenuta e lo rivendica come merito degli imprenditori, prima che dell’amministrazione. Poi elenca ciò che il Comune ha fatto per tenere viva la città: la riqualificazione di piazza Turriziani e la riapertura del Teatro Vittoria nel centro storico, la trasformazione di piazza Kambo e dell’area della stazione, gli interventi su De Matthaeis, l’avvio del Brt e il potenziamento del trasporto pubblico per collegare i quartieri alle attività economiche.

La tesi di Mastrangeli è che contrastare la desertificazione significhi prendersi cura dell’intera città, non del solo commercio, e che la visione dell’amministrazione unisca rigenerazione urbana, mobilità, cultura e negozi. Accoglie la proposta di Confcommercio di costruire un percorso condiviso e chiude con un’immagine: «ogni saracinesca che si alza rappresenta lavoro, fiducia e un’opportunità». Il sindaco di Frosinone, insomma, legge i 98 negozi perduti come un bilancio che poteva essere peggiore, e rilancia sulle opere.

Celentano: l’isola pedonale e le 106 attività

Matilde Celentano

La sindaca di Latina usa lo stesso schema, con una sfumatura in più: il quadro di tenuta, dice, «non è un caso, ma il frutto di scelte precise». Le elenca. L’isola pedonale istituzionalizzata, oltre la fase sperimentale, e da potenziare. Il restyling del centro storico con nuovi arredi e videosorveglianza. Gli eventi, non solo nei fine settimana, in collaborazione con enti e associazioni. Le iniziative per il Natale 2026, in centro e nei borghi, che partiranno tra pochi giorni e con cui l’amministrazione conta di ripetere il successo dell’anno scorso.

E soprattutto il bando regionale: Latina ha candidato due programmi di rete che uniscono 106 attività di vicinato in centro e nei quartieri, con un cofinanziamento comunale. È il passaggio più concreto dell’intero comunicato, perché è l’unico in cui un Comune dichiara di aver già usato lo strumento che Confcommercio indica. Il resto, per Celentano, è dialogo e cooperazione: fare sistema con l’associazione per individuare iniziative concrete.

Cinque mosse per una città

La mobilitazione di oggi ha un contenuto operativo, che Confcommercio chiama Piano d’Azione Territoriale: uno strumento da costruire con ogni amministrazione e da adattare a ogni città. Le aree sono cinque.

La prima è la conoscenza: un Data Lab comunale per monitorare negozi, flussi pedonali ed evoluzione delle attività, così da decidere sui dati e non sulle impressioni. La seconda sono gli spazi vuoti: censimento dei locali sfitti, una figura dedicata a riattivarli (il «manager degli sfitti»), incentivi ai proprietari che accettano canoni sostenibili, sostegni alle nuove aperture, usi temporanei. La terza è lo spazio pubblico: strade commerciali curate, vetrine valorizzate, piazze animate, mercati rionali rigenerati. La quarta è la vitalità economica: tutela delle aree a vocazione commerciale, botteghe storiche, destinazioni d’uso, accessibilità anche con la mobilità alternativa. La quinta è la logistica urbana: piattaforme digitali, micro-hub di quartiere, distribuzione sostenibile delle merci.

Il percorso è scandito: protocollo d’intesa tra Comune e associazione, base di conoscenza condivisa, mappatura delle polarità commerciali, Piano d’Azione, inserimento nel Documento Unico di Programmazione, verifica periodica. Il punto decisivo è l’ultimo: le proposte devono diventare impegni amministrativi, con obiettivi, tempi e risorse scritti nel bilancio. Altrimenti restano un convegno.

Cities, la città come bene comune

Tutto questo si inserisce in Cities, il progetto con cui Confcommercio da alcuni anni prova a far dialogare le imprese del terziario con le trasformazioni urbane. L’idea di fondo è che il negozio sotto casa non sia un settore economico ma un’infrastruttura, sociale prima che commerciale, al pari della scuola o della fermata dell’autobus. E che la città sia un bene comune la cui vitalità non può essere affidata soltanto al Comune né soltanto ai commercianti, ma a un’alleanza di tutti quelli che ne condividono gli spazi.

È un’idea che chiede molto e chiede soprattutto alla politica locale di tenere insieme urbanistica, commercio, mobilità e sociale, invece di trattarli come assessorati che non si parlano. Frosinone e Latina hanno oggi un dato che le mette in una posizione migliore di molte città italiane. Hanno anche, nella tabella delle proiezioni al 2035, l’avvertimento che quel vantaggio non è garantito. Le chiavi, intanto, sono state consegnate. Quello che resta da capire è chi avrà la pazienza di riaprire le porte.