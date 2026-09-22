L’economia della soffitta, in Ciociaria la banca invisibile da 350 milioni

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

I numeri non gridano, non sventolano bandiere alle sfilate, ma possiedono una dote spietata, quasi crudele: dicono esattamente chi siamo, dove stiamo andando e quanti soldi abbiamo ancora in tasca. Lo fanno con la freddezza chirurgica di una sentenza passata in giudicato, senza concedere nulla alla retorica delle cerimonie ufficiali.

Ce n’è uno, in particolare, che dovrebbe far riflettere parecchio chiunque si trovi a governare questa provincia. A certificarlo sono i dati più recenti dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto dall’istituto di ricerca BVA Doxa: in Italia l’economia dell’usato ha sfondato da tempo la quota record dei 27 miliardi di euro l’anno, arrivando a pesare per oltre l’1,3% dell’intero Prodotto Interno Lordo nazionale e coinvolgendo quasi il 65% della popolazione adulta .

Un mercato imponente spinto dall’esplosione delle transazioni online e delle app dedicate (che ormai coprono oltre il 70% degli scambi), ma che nei mercatini fisici e nei grandi store sul territorio trova la sua radice reale ed esponenziale.

Rivelazione Ciociaria

Ma è quando si calcola questa cifra colossale sulla realtà della Ciociaria che il fenomeno assume i contorni di una vera e propria rivelazione.

Applicando i parametri dell’Osservatorio — che stima in circa 1.500 euro il valore medio di beni rivendibili stipati inutilmente in ogni casa — nelle sole abitazioni della provincia di Frosinone, distribuite tra i 91 Comuni del territorio, giace “sepolto” tra soffitte, cantine, garage e armadi un patrimonio stimato in oltre 350 milioni di euro in beni inutilizzati.

Una vera e propria banca invisibile di liquidità dormiente. Un tesoro sommerso fatto di mobili d’epoca, elettronica ancora funzionante, capi d’abbigliamento firmati, piccoli elettrodomestici e oggettistica che le famiglie ciociare, spinte dalla morsa dei tempi, stanno progressivamente sbloccando — sia attraverso lo smartphone sia portandoli direttamente nelle vetrine dei mercatini locali. Non per capriccio, ma per fare cassa, rimpinguare il bilancio domestico e restituire ossigeno al potere d’acquisto divorato dall’inflazione.

Ecco perché il mercato dell’usato in provincia di Frosinone ha definitivamente perso ogni sfumatura di ripiego. Non è più la scelta disperata di chi deve far bastare lo stipendio fino al ventisette del mese, né la mania di nicchia di qualche collezionista nostalgico a caccia di cianfrusaglie impolverate. È diventato un fattore economico di sistema. Un indicatore socio-politico che misura, con precisione millimetrica, come la classe media ciociara abbia cambiato pelle, abitudini, psicologia e scala delle priorità.

La geografia di un fenomeno: dai negozi alla piazza

Per capire quanto sia profonda questa trasformazione basta fare un viaggio su strada nell’universo del riuso ciociaro. Se si sommano le catene commerciali ai mercatini domenicali e ai piccoli negozietti di quartiere, la mappa provinciale conta oltre 80 punti di presenza attivi diffusi capillarmente nei 91 Comuni del territorio.

Da una parte c’è la direttrice commerciale ad alta intensità: l’asse della Monti Lepini a Frosinone, le arterie di collegamento tra Sora e Cassino, i poli di Anagni e Ferentino. Qui sono nati e prosperano veri e propri megastore dell’usato, strutture organizzate con la stessa logica e la stessa efficienza della grande distribuzione. Showroom luminosi, merci igienizzate, catalogazioni digitali (spesso integrate con le vetrine online) e la formula del conto vendita che permette al privato di esporre il proprio oggetto e incassare la sua percentuale non appena la vendita viene conclusa.

Mercatino dell’usato

Dall’altra parte c’è il circuito storico e identitario delle piazze. È il rito domenicale che rianima i centri storici: Sora Antiqua lungo Corso Volsci, i banchi d’epoca a Frosinone Alta tra Piazza Turriziani e il Corso, la mostra mercato di Cassino in Piazza Labriola, fino ai mercatini di Ferentino, Anagni, Fiuggi e dei borghi della Valle di Comino.

L’afflusso che muove queste masse nel fine settimana non ha più la sociologia della necessità: ci si incontrano le giovani coppie alle prese con l’arredamento del primo appartamento, gli studenti universitari in cerca di abbigliamento vintage, i professionisti, gli impiegati. Tutti uniti da una nuova convinzione culturale: sbloccare quel valore nascosto non è più un tabù, è diventato un atto d’intelligenza finanziaria.

Il ribaltamento culturale: lo “snobismo” dell’acquisto intelligente

C’era un tempo, non troppo lontano, in cui portare a casa un mobile di seconda mano o un cappotto già indossato da un estraneo richiedeva un certo pudore. Si cercava di fare l’acquisto in fretta, preferibilmente lontano da sguardi pettegoli, per evitare che nel quartiere si diffondesse la voce che “quella famiglia sta passando un brutto momento“. Oggi il paradigma si è letteralmente capovolto.

Mostrare agli amici l’affare fatto al mercatino, l’oggetto di design scovato a un terzo del valore di listino o il pezzo unico di sartoria comprato in conto vendita è diventato motivo di vanto. È lo snobismo dell’acquisto intelligente.

A spingere la locomotiva del second-hand ci sono due binari ben distinti che si saldano perfettamente nel portafoglio dei cittadini: il fattore economico e la tenuta dei redditi. Con l’inflazione che negli ultimi anni ha tagliato le gambe al ceto medio e le bollette che continuano a pesare sulle famiglie, il circuito del riuso garantisce un risparmio netto compreso tra il 40% e il 70% rispetto al nuovo. È la differenza tra il potersi permettere un determinato bene o il doversi rinunciare del tutto.

La rivoluzione generazionale: Gen Z e Millennials hanno definitivamente archiviato il mito del “nuovo di zecca” come simbolo di status sociale. Per le nuove generazioni conta la sostenibilità, il rifiuto dell’omologazione industriale del fast fashion e la ricerca di oggetti che abbiano un’anima e una storia da raccontare.

La trincea del commercio di vicinato

Ma ogni medaglia, specialmente in economia, possiede un suo rovescio doloroso. E nel teatro economico della Ciociaria, la crescita travolgente dell’usato apre una crepa profonda ed evidente nel settore del commercio tradizionale su strada.

Mentre i negozi dell’usato e i mercatini macinano presenze, i negozi storici di abbigliamento, calzature, arredo e oggettistica nei centri urbani vivono una trincea quotidiana.

I dati di categoria scattano un’istantanea amara: negli ultimi anni centinaia di vetrine di vicinato hanno chiuso i battenti, schiacciate da una morsa fatale fatta di costi fissi insostenibili, affitti stellari, tasse, la concorrenza spietata del commercio online e la pressione imbattibile sui prezzi esercitata dal mercato dell’usato.

Quando un negozio di vicinato chiude e abbassa definitivamente la serranda, la perdita non è soltanto commerciale. Spegnere un’insegna significa spegnere un punto di illuminazione pubblica, un presidio di sicurezza per la strada, un pezzo di socialità e di decoro urbano.

Eppure, la politica locale si trova di fronte a un paradosso squisitamente territoriale. Perché quando gli stessi mercatini dell’usato e dell’antiquariato riempiono le piazze dei borghi la domenica mattina, accade l’esatto contrario: il flusso di visitatori rianima i centri storici, riempie i tavoli dei bar, fa lavorare le trattorie, muove l’indotto dell’accoglienza e dell’artigianato.

Il tema centrale per i sindaci e gli amministratori della provincia non è dunque quello di approvare o condannare il fenomeno, ma di governarlo con visione strategica: evitare che la febbre del riuso acceleri la desertificazione dei negozi tradizionali dal lunedì al sabato, ma saperne sfruttare il magnetismo nei giorni di festa per ripopolare le città.

La grande rete invisibile dei rifiuti: la sfida ambientale

C’è poi un piano socio-politico ancora più profondo e per certi versi decisivo, che la politica provinciale spesso finge di non vedere ma che pesa come un macigno sui conti pubblici: la gestione del ciclo dei rifiuti e l’impatto sulle tasche dei contribuenti.

Cosa c’entra la moda con i rifiuti? Molto. Da quando è entrato nel nostro vocabolario ambientale il concetto di fast fashion: la moda veloce che tramonta in poco tempo, rendendo superato un capo comprato pochi mesi prima ed indossato pochissime volte, spesso senza nemmeno avere la necessità di lavarlo. Quei capi d’abbigliamento diventano presto rifiuti.

La provincia di Frosinone ha una storia complessa e dolorosa legata al tema dell’immondizia, contrassegnata da decenni di polemiche su impianti, discariche, trasporti fuori ambito e costi di smaltimento costantemente alle stelle. In questo scenario critico, l’economia dell’usato agisce come una vera e propria infrastruttura sommersa di prevenzione dei rifiuti. Perché un capo reimmesso sul mercato non finisce nel circuito dei rifiuti.

Quei 350 milioni di euro di beni dormienti nelle case dei ciociari, man mano che rientrano in circolo attraverso la compravendita, evitano di trasformarsi di colpo in centinaia di tonnellate di spazzatura. Ogni armadio riutilizzato, ogni libro passato di mano in mano, ogni elettrodomestico riparato e rivenduto è un rifiuto ingombrante o speciale in meno che finisce nelle isole ecologiche comunali o, peggio ancora, abbandonato nei fossi e lungo i cigli delle strade extraurbane.

I vantaggi

I vantaggi per la filiera pubblica sono evidenti: togliere materia dal circuito dello smaltimento significa alleggerire direttamente i volumi complessivi gestiti dai sistemi di raccolta comunali e provinciali.

Si contengono i costi e della TARI. Raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti ingombranti ha costi elevatissimi per le casse municipali. Ridurre la produzione di rifiuti alla fonte è l’unica vera leva amministrativa in grado di calmierare i Piani Economico Finanziari (PEF) e fermare la rincorsa dei rincari della TARI a carico dei cittadini.

Rispetto delle direttive europee. L’Unione Europea e le leggi nazionali mettono la prevenzione e il riuso al vertice assoluto della gerarchia dei rifiuti, ben prima del riciclo e dello smaltimento. Il mercato del second-hand realizza questa direttiva nei fatti, senza bisogno di finanziamenti pubblici.

Il nodo politico

L’esplosione dei mercatini dell’usato in provincia di Frosinone non è una moda passeggera, non è folklore e non è una parentesi destinata a chiudersi con il cambiare della stagione economica. È la risposta pragmatica, matura e un po’ disincantata di un territorio che ha imparato a fare i conti con la realtà dei propri bilanci e con i mutamenti del mondo.

Alla classe dirigente e politica locale resta un compito che non si sbriga con la solita e pigra firma sulla concessione del suolo pubblico per i banchi della domenica mattina. Serve capire che l’economia circolare non è uno slogan patinato da esibire nei convegni sull’ambiente ma una trasformazione sociale, commerciale e industriale in pieno svolgimento.

Comprendere questo cambio di passo significa pianificare il futuro del commercio urbano, tutelare i negozi di vicinato senza arroccarsi in nostalgici divieti e integrare il riuso all’interno delle politiche ambientali dei Comuni. Perché la grande lezione che arriva da questa storia è chiara: la sfida moderna per difendere il potere d’acquisto, rianimare le piazze e pulire le strade, questa volta, è partita direttamente dai cassetti delle case dei ciociari.