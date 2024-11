Mense frusinati migliori del 44%, ma il cibo salutare è… “indigesto”

Al via un concorso riservato alle primarie, medie e superiori per la realizzazione della natività. Tramite Laziocrea, l’ente del Governatore Rocca vuole valorizzare un simbolo non solo religioso, ma anche di una tradizione storico-culturale e artistica, espressione di una visione positiva dell’umanità, In palio viaggi d’istruzione nelle località più suggestive del territorio