Nestlé taglia, Froneri cresce: l’asse Ferentino è centrale nel risiko dei gelati

Nestlé cede a Froneri il business gelati da quasi un miliardo di franchi: non è una ritirata, ma una scelta strategica. Il polo di Ferentino si rafforza e diventa snodo chiave in un settore sempre più guidato dal capitale specializzato.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Nestlé vende, Froneri si rafforza: la multinazionale alimentare svizzera ridisegna il suo perimetro industriale. Ed al tempo stesso la sua società che si occupa su scala mondiale dei gelati attraverso lo stabilimento centrale di Ferentino, compra ed aumenta la suo quota di produzione ed il suo peso globale.

Per comprendere l’operazione bisogna fare una premessa ed un passo indietro di ventiquattr’ore. L’antefatto è che Nestlè ha nel suo portafogli diversi marchi storici di gelati europei che gestisce direttamente. Ed ha nella sua pancia industrale il colosso dei gelati Froneri che controlla al 50% attraverso una joint venture con Pai Partners.

Ora il salto indietro di un giorno, quando vengono annunciati i conti annuali Nestlé. È il momento in cui le aziende di solito parlano di crescita organica e margini operativi. Invece il gruppo svizzero ha messo sul tavolo una decisione strategica: abbandonare il suo business dei gelati che non rientra nella joint venture Froneri. Vendendolo proprio alla società controllata che ha il suo stabilimento strategico a Ferentino .

La distrazione

Il dato è preciso: quel business pesa per Nestlé “poco meno di 1 miliardo di franchi svizzeri di vendite”, concentrati su sei mercati. Non briciole. Ma neppure una scala globale. L’amministratore delegato Philipp Navratil, entrato in carica a settembre, non usa giri di parole: “Ci sono momenti in cui concentrarsi significa abbandonare alcune attività. È il caso della nostra attività rimanente nel settore dei gelati: è solida ma piccola, e rappresenta una distrazione per noi”.

La parola chiave è quella: distrazione. Nel lessico dei grandi gruppi multinazionali, significa che un business non genera sinergie, non sposta l’ago della redditività, non giustifica capitale manageriale. In altre parole: non è più strategico. Per Nestlè. Ma può esserlo per Froneri.

La cessione a Froneri avverrà in più fasi e dovrebbe chiudersi entro l’inizio del prossimo anno. Navratil insiste su un punto: “Non c’è alcun piano per uscire dalla joint venture con Froneri.” Nestlé non lascia il gelato. Lascia il gelato che non controlla in modo efficiente. La logica è industriale prima ancora che finanziaria. Froneri ha scala, competenze, marchi e una struttura dedicata. Le sei attività residue, invece, non hanno dimensione globale. Non possono essere gestite con la stessa leva competitiva. Il messaggio è chiaro: o sei globale, o sei periferico.

Cosa cambia per Ferentino

All’atto pratico: Nestlè si libera di una ‘distrazione‘ e la cede a Froneri che invece è specializzata in quel campo. Non ci rimette perché è comunque una sua società che controlla al 50%, guadagnando le energie per concentrarsi su altro. Allo stesso tempo, Froneri si ritrova i prestigiosi marchi di gelati che fino ad oggi erano gestiti direttamente da Nestlè. E se tanto mi dà tanto: il gruppo di Ferentino amministrato dal Ceo Pietro Monaco guadagna un mercato da oltre un miliardo di franchi svizzeri.

A spanne è lavoro in più per Ferentino. Che a questo punto capitalizza la presenza del colossale polo del ferddo in fase di ultimazione proprio accanto allo stabilimento Froneri e con il quale sarà collegato direttamente da un tunnel sotterraneo. Il più grosso frigorifero del Sud Europa dove surgelare tutta la produzione alimentare da vendere nello scenario Sud Ue. (Leggi qui: Froneri e NewCold, il surgelato diventa sostenibile. E crea 200 posti di lavoro).

Il parallelo

Il parallelo con Unilever non è casuale. Anche il colosso anglo-olandese ha scorporato i gelati in The Magnum Ice Cream Company, mantenendo una partecipazione di circa il 20% ma pianificando un’uscita graduale. Le grandi multinazionali stanno alleggerendo portafogli troppo eterogenei per concentrarsi sui segmenti ad alto margine e ad alta scalabilità. Come il cibo per cani ed il caffè.

Ma qui c’è un altro livello di lettura. PAI Partners sta rafforzando la propria presa su Froneri. A ottobre ha ristrutturato la partecipazione, facendo entrare come coinvestitore l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), che ha acquisito una quota di minoranza del 50% detenuto da PAI. Goldman Sachs, attraverso Vintage Strategies, ha reinvestito tramite un veicolo di continuazione single-asset. Tradotto: Froneri è diventata una piattaforma finanziaria oltre che industriale.

Se Nestlé trasferisce anche le attività residue, consolida un modello in cui il private equity gestisce e valorizza un business specializzato, mentre il gruppo svizzero libera capitale e focus manageriale.

Navratil lo dice senza ambiguità: “Siamo davvero soddisfatti della performance di Froneri. Siamo fermamente convinti che sia la proprietà giusta per queste attività e che otterrà risultati migliori di quelli che otterremo noi in futuro”. È una dichiarazione che pesa. Non è una ritirata. È una scelta di campo.

Nestlé non vuole più essere un conglomerato onnivoro. Vuole essere una macchina selettiva. Nel 2026 il portafoglio sarà più snello. E nei gelati, a comandare, sarà il capitale finanziario specializzato. Il resto è concentrazione strategica.