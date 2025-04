Next Generation a Veroli tra prospettive, progetti e… Profima

Da martedì nella città ernica partirà lo Sportello dedicato e creato per intercettare i bandi Ue, nazionali e regionali

Lo start da cui partire è quello del punto esatto di giunzione tra un progetto e le reali opportunità per poterlo realizzare. Ecco, in provincia di Frosinone quella crasi ha da tempo un nome: Profima, la società guidata da Enzo Altobelli che non prende solo in carico la parte burocratica della formazione, ma quella strategica. E da martedì 8 aprile Profima sarà partner e team affidatario di un’ottima idea che è venuta all’amministrazione comunale di Veroli, idea che era già parte del programma elettorale con cui poco meno di un anno fa Germano Caperna era diventato sindaco della perla ernica.

A Veroli infatti partirà lo Sportello Next Generation. Progetto che, come spiega una nota stampa, sarà “un punto fisico presso il quale sarà possibile ricevere informazioni, orientamento e assistenza sulle opportunità di finanziamento”.

Come funzionerà lo sportello

Germano Caperna

Quelle offerte dai fondi europei, nazionali e regionali. Come funzionerà nel pratico? l programma garantirà una guida su misura dallo sviluppo della proposta fino alla presentazione del progetto e lo farà con un “servizio, affidato alla Società Profima”, che sarà attivo dalle 10 alle 12, ogni martedì presso il Comune in Piazza Mazzoli.

Come ci si sia arrivati, ad accarezzare quel progetto, lo ha spiegato proprio il sindaco Caperna. Così: “L’apertura di questo sportello non è solo un’opportunità per rispondere a bisogni immediati, ma guarda ad una prospettiva futura”. Cioè ad uno scenario “in cui, giovani imprenditori, realtà consolidate e nuovi attori commerciali potranno trovare il supporto necessario per accedere alle opportunità offerte dal panorama nazionale e da quello europeo”.

Caperna ne è sicuro: “Un territorio cresce se un’amministrazione è in grado di sostenerne potenzialità e sviluppo ed è quello che intendiamo fare con l’apertura di questo sportello”.

La “guida” secondo Cerquozzi

Francesca Cerquozzi

E la vice sindaca nonché assessore al commercio Francesca Cerquozzi ha così spiegato la mission dell’iniziativa: “In un momento in cui le occasioni di crescita sono immense e le sfide sono altrettanto complesse, vogliamo sostenere chi vuole percorrere la strada dell’imprenditoria”.

E farlo “dando gli strumenti e il sostegno necessari per dare vita a nuovi progetti e far crescere quelli già in essere. Questo sportello, quindi, non si limiterà ad essere solo servizio informativo, ma sarà una vera e propria guida”.

In pratica si tratterà di “un supporto concreto per lo sviluppo e la competitività del nostro tessuto imprenditoriale. L’obiettivo è creare un indotto dinamico, dove il commercio possa evolversi al passo con le esigenze correnti”.

Dal canto suo la consigliera con delega alla pianificazione dello Sportello Next Generation, Silvia Marchione, cioè l’amministratrice con maggior focus sull’iniziativa, ha spiegato come la pensa lei. Con queste parole: “L’apertura dello Sportello Next Generation rappresenta un passo concreto verso un supporto efficace alle nuove generazioni e non solo, offrendo loro strumenti, informazioni e opportunità per la formazione, il lavoro e l’innovazione”.

Marchione e la mission

E la mission concreta? “Vogliamo che questo sportello sia di riferimento per chi desidera accedere ai fondi europei, regionali, nazionali e avviare un’impresa, partecipare a progetti europei o semplicemente ricevere orientamento e supporto. Il nostro impegno è quello di creare un servizio in cui tutti i cittadini possano esprimere il loro talento e costruire un percorso solido per il loro futuro.”

Enzo Altobelli

La chiosa è di Enzo Altobelli, amministratore di Profima, società che curerà il servizio. Uno capace di far fare autoformazione a quelle figure professionali che non ne avevano ricevuta abbastanza in ambito universitario e di creare un circuito virtuoso con le imprese, arrivando anche a prospettare assunzioni inside.

“Bandi e finanziamenti rappresentano una straordinaria opportunità per chi ha una visione e necessita di supporto per realizzarla. Comprendere i requisiti, preparare la documentazione adeguata e posizionarsi in modo competitivo può rappresentare una sfida”.

“Con questo sportello metteremo a disposizione strumenti e competenze per fornire una consulenza personalizzata e per guidare i cittadini attraverso ogni fase del percorso.”