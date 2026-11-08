Novo, la Cgil chiede di comprare il futuro

La Filctem Cgil chiede a Novo una nuova area terapeutica per Anagni, mentre il gruppo alza le stime sull’anno. Il piano, per il sindacato, è sceso da 2,6 a 1,3 miliardi e i somministrati escono.

Una nuova area terapeutica, da comprare sul mercato mondiale o da prendere in licenza. È la richiesta formale per salvare il futuro dello stabilimento di Anagni che la Filctem Cgil mette sul tavolo di Novo, come si chiama adesso la ex Novo Nordisk. Non una semplice operazione finanziaria, precisa il sindacato, ma il pilastro del prossimo piano industriale.

La richiesta

Per Sandro Chiarlitti, Segretario di Filctem Cgil Roma e Lazio il mercato farmaceutico globale sta cambiando e impone scelte coraggiose. Stabilità degli impianti, competenze e occupazione non possono dipendere solo dal portafoglio prodotti di oggi. Da qui l’invito a valutare con urgenza un’operazione di crescita o di in-licensing. Il sindacato intende segnalare di nuovo la situazione al ministero competente e alla Regione Lazio. Nelle prossime settimane chiederà una nuova informativa e sollecita decisioni precise sul sito, con più investimenti e attenzione industriale su Anagni .

La Filctem non chiede più garanzie sul presente: chiede a Novo un prodotto nuovo, e di metterlo nel prossimo piano.

Perché adesso

Sandro Chiarlitti

La richiesta nasce da un anno che il sindacato definisce passato in bianco. Già dodici mesi fa, secondo la Filctem, il piano di investimenti su Anagni è stato rimodulato da 2,6 miliardi a circa 1,3 miliardi. Tra le ragioni, l’incertezza sul mercato dei prodotti in siringa a base di semaglutide e le aspettative di crescita ridotte per il farmaco che aiuta in maniera concreta a dimagrire chi è sovrappeso e la sua salute è a rischio.

Le dichiarazioni dell’azienda, aggiunge il sindacato, si susseguono con regolarità e annunciano nuove iniziative, senza però saturare lo stabilimento. I volumi non crescono in modo significativo e parte delle attività svolte ad Anagni sarebbe arrivata da altri siti, senza il salto di qualità atteso.

Gli annunci arrivano con puntualità, i volumi no: ciò che è stato spostato da altrove non ha cambiato la scala dello stabilimento.

Il gruppo Novo alza le stime

Il 4 novembre, alla Borsa di Copenaghen, Novo ha guadagnato il 4,3%, a 281,7 corone danesi, dopo i conti del terzo trimestre e il rialzo della guidance. I ricavi sono cresciuti del 4%, a 79,19 miliardi di corone (10,6 miliardi di euro). L’utile operativo è calato del 9%, a 23 miliardi, mentre quello rettificato è salito del 27%, a 31,7 miliardi. Per l’anno la società prevede ricavi e utile operativo rettificati tra -2% e +2% a cambi costanti, e attribuisce il miglioramento alle maggiori aspettative sui prodotti a base di GLP-1.

Il traino è la pillola Wegovy: 5,39 miliardi di corone nel trimestre, circa 810 milioni di dollari, il 53% in più rispetto al precedente e oltre i 4,62 miliardi attesi dagli analisti. Pesa ancora poco sul fatturato, ma è centrale per il rilancio dopo due anni difficili. Il ceo Mike Doustdar annuncia anche il lancio negli Usa di CagriSema all’inizio del 2027, previa approvazione dalla Food and Drug Administration cioè la locale agenzia del farmaco.

Le incognite restano. Gli analisti di Citi vedono segnali di stabilizzazione nelle prescrizioni della pillola. CagriSema, iniettabile, negli studi non ha raggiunto la perdita di peso che il mercato si aspettava. Eli Lilly ha alzato le previsioni, e da inizio anno Novo ha perso circa il 17% in Borsa, mentre Lilly ha guadagnato il 31%. Il gruppo alza le stime grazie alla pillola, mentre sull’iniettabile di nuova generazione il mercato resta scettico: quale ruolo abbia Anagni in questa mappa, i dati non lo dicono.

Chi se ne va

Intanto il personale di Anagni cala. Quest’anno quasi cinquanta lavoratori somministrati sono stati lasciati a casa, e l’uscita prosegue. Sandro Chiarlitti la lega alla fine delle produzioni ex Bristol, che ha toccato una parte consistente del sito. L’azienda ha avviato corsi di formazione per impegnare una quota significativa del personale, che oggi conta quasi mille lavoratrici e lavoratori. «Una strategia che ancora non comprendiamo», dice il sindacato.

I corsi riempiono le giornate, non i reparti: per la Filctem il problema di fondo è la direzione, non la formazione.