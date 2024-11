Nuovi professionisti per colmare le lacune

Altri 49 esperti ambientali al servizio delle imprese. Li ha formati la Camera di Commercio del Lazio Sud. Per colmare le lacune nel settore della sostenibilità e dell'economia circolare

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Puntare sulla formazione per garantire al territorio professionisti che sappiano colmare le grandi lacune di un settore in continua evoluzione: la sfida della Camera di Commercio del Lazio Sud è questa. Formare per colmare le incredibili lacune che si aprono da sempre nel sistema produttivo delle province di Frosinone e Latina. Prima mancavano braccia qualificate: saldatori patentati, manutentori di quadri elettrici, palisti, gruisti. Oggi mancano cervelli.

Mancano in settori strategici. Il mondo sta cambiando e l’economia circolare è il presente: recuperare e riciclare. Ma manca tutta la filiera che negli uffici sappia gestire le pratiche.

La prima risposta della Camera di Commercio sono state le 49 patenti consegnate questa mattina ad altrettanti Esperti Ambientali. L’ente guidato dal presidente Giovanni Acampora li ha formati, qualificati, messi sul mercato per rispondere alle esigenze del mondo delle imprese.

Sustainability and Environmental

Giovanni Acampora

Un percorso innovativo, in materia di “Circular Economy Management, Sustainability and Environmental Law”. In inglese la riassumono con la sigla Esg che sta per Environmental, Social e Governance. In pratica? Tutte quelle tematiche che rientrano nei tre grandi pilastri sui quali si basa la sostenibilità: Ambiente, Sociale e Governo societario.

Il corso ha messo a sistema le strategie della Camera di Commercio Frosinone Latina e le competenze dell’Università degli Studi di Cassino. A fare da elemento d’unione è stata l’Azienda Speciale Informare.

La consegna degli attestati è la realizzazione di “un importante assist che ha permesso di formare il capitale umano che serve al nostro territorio. Abbiamo stretto un’alleanza per il capitale umano che ora permetterà di generare opportunità trasformative volte ad accrescere la competitività delle nostre imprese favorendo lo sviluppo dell’area vasta Frosinone Latina”.

Il valore della formazione

Guido D’Amico e Giovanni Acampora

I 49 nei Esperti Ambientali si aggiungono ai 26 formati sempre dalla Camera di Commercio con la prima edizione del Corso. Ad individuare quella lacuna nel mondo delle imprese e la necessità di colmarla con degli esperti che fossero in grado di maneggiare la documentazione è stato il componente della Giunta Camerale Guido D’Amico. È lui che ha la delega al Green ed alla Circular Economy.

“Per affrontare i grandi cambiamenti della transizione ambientale occorrono profili adeguati. L’Esperto Ambientale è una figura tra le più richieste e tra le più difficili da trovare nel mercato del lavoro. Questo Corso di Alta Formazione consegna oggi al nostro territorio esperti certificati dall’Università. Stiamo lavorando nel solco di nuove linee guida, le prime che vengono editate in questo settore in provincia, che consegnano oggi un bagaglio di preparazione che i nuovi esperti metteranno a disposizione delle imprese del nostro territorio ”.

Oltre alla formazione, il corso ha evidenziato la centralità della Camera di Commercio e dell’Università di Cassino sul fronte dell’evoluzione della normativa.

Affiancamento alle imprese

Giovanni Acampora con Giuseppe Russo e Guido D’Amico

Il corso ha messo in spunta l’obiettivo di creare figure altamente professionali che siano capaci di accompagnare le imprese del Lazio Sud verso quel Green Deal che per le partite Iva non è ostacolo, ma incentivo. Il tema è cardinale. In un sistema di economia circolare il trend è mantenere materiali e prodotti in circolazione il più a lungo possibile. Questo grazie al coinvolgimento di processi industriali e attività economiche di tipo riparativo o rigenerativo. Che significa? Che la risorsa mantiene il suo massimo valore il più a lungo possibile, consente di eliminare gli sprechi e scongiura che nell’ambiente vadano e permangano sottoprodotti di utilizzo.

Lo sottolinea il professor Giuseppe Russo, professore Associato dell’Università degli Studi di Cassino, responsabile scientifico e coordinatore didattico del corso. Ha sottolineato che “i 49 esperti che hanno concluso con successo il Corso hanno acquisito tutte le competenze necessarie in Circular Economy Management, Sustainability and Environmental Law. Oggi sono pronti ad affiancare le imprese a 360°. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per aver creduto in questo Corso finanziandolo completamente e rendendolo, dunque, accessibile gratuitamente. Abbiamo gettato le basi per fornire le competenze necessarie ad ogni adempimento in materia ma, come già evidenziato, restiamo a disposizione per proseguire insieme in questo percorso”.