Olio, via alla campagna 2026: l’identikit del Ciociaro che preferisce la dispensa

Tra le colline di Frosinone si accendono i motori di 69 frantoi. Terza provincia del Lazio per produzione e numero di impianti, la Ciociaria garantisce oltre 2,2 milioni di chili d'olio d'eccellenza. Ma più di sei bottiglie su dieci non varcheranno mai le porte della Grande Distribuzione.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Nelle campagne della Ciociaria l’aria d’autunno porta con sé quell’inconfondibile mix di profumi e gesti antichi che segnano l’apertura ufficiale della stagione olearia. Si stendono i teli verdi sotto le chiome, si verificano i pettini agevolatori, si riaffilano le forbici da pota e si prenotano i turni di molitura nei frantoi. Dalla Valle del Liri alle colline di Arpino e Veroli, fino alle dorsali dei Monti Ernici e dei Lepini, la macchina agricola del frusinate si rimette in moto per la raccolta d’autunno.

Un rito che unisce la memoria contadina alla tecnologia moderna. Ma anche una fotografia che nasconde uno dei paradossi economici più vistosi e meno raccontati del Lazio meridionale.

Qualità al top contro il clima

Cosa dobbiamo aspettarci dai frantoi ciociari per questa campagna olearia?

Le primissime rilevazioni di campo e le stime delle organizzazioni agricole tratteggiano un quadro chiaro, fatto di luci e ombre tipiche dell’agricoltura di collina.

Qualità e salute del frutto d’eccellenza. Le altissime temperature estive e le brevi piogge d’inizio autunno hanno avuto un effetto collaterale positivo, bloccando quasi del tutto gli attacchi della mosca olearia. Le olive arrivano alla frangitura sane, con una carica di polifenoli elevatissima. L’olio d’autunno sarà dal punto di vista organolettico di primissima fascia.

Quantità e l’effetto “macchia di leopardo”. Dopo le impennate produttive dell’ultima annata di carica — in cui la provincia di Frosinone ha registrato 17.858.906 kg di olive molite per oltre 2.210 tonnellate di olio estratto nei suoi 69 frantoi attivi — le proiezioni per la nuova campagna indicano un fisiologico assestamento. Il Centro Italia e il Lazio registrano una situazione a macchia di leopardo: la tenuta è buona nelle aree collinari meglio esposte, ma il bilancio complessivo risentirà dello stress idrico patito dalle piante tra luglio e agosto.

Rese e prezzi. Le prime moliture registrano rese in linea con le medie storiche del territorio (attorno al 11%-12,5%). I prezzi alla produzione per l’olio EVO ciociaro estratto a freddo si preannunciano ben saldi, confermandosi nella forchetta tra i 12,00 e i 16,00 euro al litro per la vendita diretta al dettaglio.

La mappa regionale: come si colloca Frosinone

Per comprendere il peso specifico della Ciociaria nel panorama agricolo regionale occorre consultare l’Appendice Statistica della produzione provinciale ISMEA-AGEA (report 2025).

I numeri delineano una gerarchia chiara tra le cinque province laziali:

Viterbo (La capitale quantitativa): Guida la classifica regionale con ben 84 frantoi attivi, oltre 57,8 mila tonnellate di olive molite e una produzione record che supera le 6.023 tonnellate di olio (6,02 milioni di kg). La presenza di distese pianeggianti nella Tuscia e impianti intensivi spiega la concentrazione dei volumi.

Roma (Il bacino metropolitano e collinare): Si colloca al secondo posto con 69 frantoi, 44,8 mila tonnellate di olive molite e 4.613 tonnellate di olio prodotto.

Frosinone (La terza forza del Lazio): Si attesta saldamente sul podio regionale. Con i suoi 69 frantoi attivi (pari numero rispetto alla provincia di Roma), la Ciociaria nel 2025 ha molito 17,85 milioni di kg di olive, generando 2.210.175 kg di olio extravergine. Frosinone stacca nettamente il resto della regione per capacità di trasformazione e volumi agricoli lavorati.

Latina: Segue con 45 frantoi attivi, 20,9 mila tonnellate di olive e 2.487 tonnellate di olio estratto.

Rieti: Chiude la graduatoria laziale con 39 frantoi, 14,06 mila tonnellate di olive e 1.621 tonnellate di olio.

Frosinone si conferma dunque il pilastro fondamentale dell’olio della fascia meridionale della regione, garantendo da sola oltre il 13% dell’intera produzione d’olio d’oliva del Lazio (che complessivamente sfiora le 16.956 tonnellate).

Il cortocircuito dello scaffale: dove finisce l’oro verde?

Mentre i frantoi avviano le macchine a pieno ritmo, si compie il consueto corto circuito commerciale del territorio.

Entrate in un qualsiasi ipermercato o supermercato della provincia, da Cassino a Frosinone, da Sora ad Anagni. Cercate tra le corsie dedicate agli oli alimentari e provate a rintracciare una bottiglia prodotta, franta e imbottigliata nelle aziende agricole del frusinate.

La risposta è quasi sempre desolante: di quell’oro verde ciociaro, sugli scaffali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), non c’è traccia.

Secondo le stime oltre il 60% dell’olio extravergine prodotto in Ciociaria non entra mai nei canali della GDO. Non finisce nei volantini delle offerte, non partecipa alle aste al ribasso dei grossisti e non prende le rotte dell’export industriale containerizzato.

Un osservatore distratto o un analista di scuola bocconiana liquiderebbe la questione con la solita diagnosi sbrigativa: “mancanza di visione“, “incapacità strutturale di fare rete“, “ritardo culturale dell’agricoltura ciociara“. Ma se si leggono a fondo i dati contabili e le tabelle dei costi pubblicate dagli istituti di ricerca agricola (ISMEA), la realtà emerge in tutta la sua evidenza: questa non è un’anomalia del sistema, è una precisa e consapevole strategia di sopravvivenza economica.

La tenuta dei listini italiani e la trappola del prezzo

Per comprendere le ragioni per cui l’agricoltore ciociaro preferisce girare al largo dai corridoi dei supermercati, occorre analizzare la dinamica dei mercati internazionali.

I report ufficiali ISMEA (anno 2025) documentano chiaramente come la campagna produttiva globale sia stata segnata da un forte recupero dell’offerta nei Paesi concorrenti, con la Spagna salita a oltre 1,4 milioni di tonnellate (+66,5%) e forti aumenti per Turchia e Tunisia. Questa massa di prodotto ha causato una drastica flessione dei listini all’origine sulle piazze estere, con l’olio grezzo scivolato attorno ai 3,60 €/kg.

L’Italia gioca un altro campionato. I dati ISMEA evidenziano come l’extravergine italiano abbia mostrato una straordinaria tenuta, rimanendo saldamente al di sopra dei 9,00 €/kg alla produzione. E quando si passa all’olio a Denominazione d’Origine o a Indicazione Geografica del Lazio, i prezzi all’origine registrati dalle rilevazioni salgono ulteriormente: dai 10,50 €/kg della DOP Canino fino agli oltre 12,00 €/kg per le selezioni certificate d’eccellenza.

Qui risiede il nocciolo della questione economica. La GDO lavora sulla standardizzazione dei volumi e sulla pressione spietata dei margini d’acquisto. I buyer delle grandi catene cercano stock stabili da inserire a scaffale a prezzi d’attacco per agganciare il consumatore medio, abituato a considerare l’olio d’oliva un semplice “prodotto civetta”. Per un produttore della provincia di Frosinone, accettare i prezzi d’ingrosso proposti dai colossi della grande distribuzione significherebbe firmare la propria condanna al fallimento prima ancora di iniziare la raccolta.

La “matematica della collina”: quanto costa davvero

(Foto © DepositPhotos.com)

C’è un fattore strutturale che nessuna delibera regionale o piano di sviluppo agricolo potrà mai cancellare: la geografia del territorio ciociaro.

Nelle distese pianeggianti della Puglia, della Spagna o dell’Andalusia, l’olivicoltura si fa con impianti super-intensivi. Alberi piantati in filari geometrici, macchine scuotitrici a scavallamento che raccolgono quintali di olive all’ora con due soli operai a bordo, irrigazione a goccia automatizzata. Lì il costo di raccolta e gestione al chilo d’oliva è ridotto ai minimi termini.

In Ciociaria la geografia è severa. Gli uliveti non sono pianure sterminate, ma sono adagiati su colline scoscese, terrazzamenti secolari, balze rocciose. Provate a portare una macchina raccoglitrice semovente da dieci tonnellate sui pendii di Veroli, Alatri, Arpino, Ceccano o Pastena. È semplicemente impossibile. La raccolta in provincia di Frosinone si fa a mano o con gli agevolatori meccanici a spalla. Significa che occorrono ore di lavoro umano, manodopera stagionale, fatica e rischi legati alla pendenza.

Le tabelle ISMEA sui costi operativi indicano che nelle aree collinari del Centro Italia la sola fase di raccolta incide per una quota compresa tra 2,50 e 3,50 euro per ogni chilo di olive. A questo valore vanno aggiunti i costi di potatura, la trinciatura dell’erba, i trattamenti fitosanitari biologici o integrati, il carburante per i mezzi, il trasporto e, infine, la tariffa di molitura al frantoio.

La matematica è spietata: produrre un solo litro di olio extravergine d’oliva in provincia di Frosinone costa al coltivatore tra i 7 e i 10 euro di sole spese vive d’esercizio. Se quel coltivatore vendesse il proprio olio ai grossisti della GDO — che comprano a prezzi contrattati attorno ai 5,50-6,50 euro al litro — chiuderebbe il bilancio in perdita secca.

Dove finiscono allora quei 2,2 milioni di chili di olio?

Esaminando i dati del 7° Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT e i dati dei fascicoli aziendali AGEA, emerge la vera mappa sociale dell’agricoltura frusinate. In provincia di Frosinone risultano registrate oltre 25.000 posizioni/fascicoli agricoli legati ad appezzamenti con presenza di olivi. Non parliamo di 25.000 industriali dell’agricoltura o di grandi marchi con bilanci milionari. Oltre l’80% delle proprietà agricole della provincia ha un’estensione inferiore ai 2 ettari (con una media reale che spesso oscilla tra gli 0,8 e gli 1,2 ettari, cioè dai 60 ai 150 alberi di ulivo per famiglia).

È un tessuto fatto di piccoli agricoltori diretti, coltivatori a titolo principale, ma soprattutto da una sterminata platea di pensionati, lavoratori dipendenti e famiglie che mantengono l’oliveto di casa come eredità affettiva e risorsa primaria.

I 69 frantoi operanti sul territorio lavorano in gran parte con la formula del “conto terzi”: l’agricoltore o il cittadino conferisce il proprio raccolto, paga la molitura e ritira i propri bidoni d’olio.

A quel punto, l’olio prende tre strade ben precise, tutte rigorosamente esterne ai canali commerciali convenzionali:

L’autoconsumo familiare e parentale. Una quota enorme della produzione (pari a circa il 35-40% del totale provinciale) viene destinata alla scorta annua della famiglia e alla redistribuzione tra parenti e conoscenti. È il pilastro di un’economia domestica che riduce la spesa e garantisce la sicurezza alimentare.

La vendita diretta in frantoio e in azienda. L’olio restante viene venduto direttamente a privati, consumatori locali o acquirenti di fiducia che salgono in Ciociaria durante i mesi della frangitura. In questo circuito diretto, il prezzo di vendita spunta valori congrui (dai 12,00 ai 16,00 euro al litro). A questo valore, il produttore copre i costi d’esercizio, remunera il lavoro della famiglia e garantisce al compratore un olio fresco, non filtrato o estratto a freddo sotto i suoi occhi.

La ristorazione d’identità e le gastronomie locali. I frantoi e le aziende meglio strutturate riforniscono direttamente i ristoranti, le osterie e le botteghe storiche della provincia e della Capitale, che utilizzano la tracciabilità dell’olio ciociaro come tratto distintivo della propria offerta gastronomica.

Un circuito che salva la terra

Questo mercato, del tutto fuori dalla grande distribuzione, costituisce in realtà un polmone economico enorme. Considerando la produzione media provinciale e un valore medio di cessione o autoconsumo stimato cautelativamente in 10-12 euro al litro, la filiera olivicola della provincia di Frosinone muove un valore reale compreso tra i 18 e i 25 milioni di euro all’anno.

Con una differenza sostanziale rispetto ai grandi gruppi agroalimentari: ogni singolo euro di questo circuito resta sul territorio. Paga i frantoi locali, remunera la manodopera dei paesi, alimenta l’acquisto di attrezzature agricole presso le officine del comprensorio, sostiene il commercio di vicinato.

Ma l’impatto più importante di questo fenomeno non è scritto nei bilanci commerciali. È impresso sulle colline della Ciociaria. Quei 25.000 micro-proprietari che nelle prossime settimane sfideranno le pendenze per raccogliere le olive non stanno semplicemente producendo olio per la dispensa. Stanno facendo manutenzione del territorio.

Mantenere vivo un uliveto collinare significa pulire il sottobosco dai rovi, arginare le acque piovane, ripristinare i muretti a secco crollati per le piogge, evitare che la vegetazione selvatica prenda il sopravvento trasformando le colline in inneschi per gli incendi estivi. Se la Ciociaria non crolla sotto i colpi del dissesto idrogeologico, lo si deve anche a questo presidio capillare, costante e quotidiano firmato dall’esercito silenzioso degli olivicoltori. Un’opera monumentale di tutela dell’ambiente e del paesaggio svolta a costo zero per le casse dei Comuni e della Regione Lazio.

Ecco perché il dato sul 60% dell’olio ciociaro che non va nei supermercati non rappresenta una debolezza da correggere, ma la più solida linea di difesa di un’agricoltura d’identità. Un modello che rifiuta la svendita, protegge il valore della terra e dimostra, ad ogni autunno, che la qualità vera non ha bisogno di passare per il codice a barre di un volantino delle offerte.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).