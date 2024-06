«Piacere Del Vecchio e da oggi il caffé è gratis»

La visita di Leonardo Maria Del Vecchio agli impianti di Fiuggi che ha appena rilevato. Cosa realizzerà. E con chi lo farà. I segnali per il territorio. A partire dal caffé per i lavoratori

Come Sergio Marchionne dopo avere messo piede per la prima volta in uno stabilimento della Fiat di cui era appena diventato amministratore delegato. Il filosofo prestato all’economia ed all’industria sentenziò che non si poteva lavorare bene in una fabbrica con i bagni così. Ordinò che chiamassero un’impresa e li rifacessero nuovi. Leonardo Maria Del Vecchio, il nuovo socio di maggioranza di Acqua e Terme di Fiuggi, oggi ha visitato l’imbottigliamento e le terme. Ed ha sentenziato: “L’ambiente di lavoro deve essere un luogo nel quale si va con piacere: da domani il caffè per i dipendenti di Acqua e Terme di Fiuggi è gratis“. La personalità è chiara.

L’annuncio ai mercati

Il sindaco Alioska Baccarini con Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio è stato a Fiuggi dopo l’annuncio fatto in mattinata. Ha ufficializzato l’ingresso del suo ‘Family Office‘ Lmdv Capital nel 72,5% di Acqua e Terme Fiuggi Spa. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da indiscrezioni. Che ora trovano piena conferma. (Leggi qui: L’Acqua di Fiuggi a Leonardo Maria del Vecchio).

Ad accoglierlo è stato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini. È l’uomo che negli anni scorsi ha scommesso sul risanamento della società municipalizzata: era quasi affondata. L’ha guidata fino all’uscita dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Frosinone. E l’ha messa in linea di galleggiamento, collocandola sul mercato divisa in due asset: quello degli impianti sportivi (rilevato dall’ex vice presidente di Confindustria Maurizio Stirpe attraverso la GoWe – Golf and Wellness Srl) e quello dell’imbottigliamento e degli stabilimenti termali (la Atf – Acqua e Terme di Fiuggi SpA preso dall’imprenditore Francesco Borgomeo, con lo stesso Stirpe, l’ex Ad Trenitalia Gianfranco Battisti e l’albergatore – editore Nicola Benedetto). Le due società stanno insieme nel contenitore Salus per Aquam SpA.

Accompagnato dal sindaco (il Comune è socio al 5%, intangibile ed inalienabile) e dal socio Francesco Borgomeo, Leonardo Maria Del Vecchio ha visitato la città, le terme e lo stabilimento dove ha dato subito disposizioni per migliorare il welfare dei lavoratori. Poi nel corso di un incontro a Palazzo Fiuggi ha spiegato i suoi piani ed ha parlato di un rilancio del brand che si svilupperà su due piani: su quello nazionale si darà nuovo smalto al marchio ed al prodotto valorizzando le proprietà uniche dell’acqua di Fiuggi, celebre per la sua capacità di sciogliere i calcoli renali e contrastare l’ipertensione arteriosa. Non a caso, fino ad alcuni anni fa la Fiuggi era nei prontuari medici.

Restituire a Fiuggi la sua dimensione mondiale

Sul piano commerciale verrà valorizzata la distribuzione nei segmenti premium in Nord America e Medio Oriente. Sul piano locale si studierà la possibilità di innescare il rilancio di un intero territorio, valorizzando l’Istituto Alberghiero di Fiuggi e le potenzialità dell’acqua connesse al benessere. Del Vecchio ha valutato con interesse il progetto del Comune che prevede di riunificare la Fonte Bonifacio VIII (uno dei due impianti termali) con il Palacongressi da diecimila posti inaugurato nei mesi scorsi. In questo modo si darebbe vita ad un immenso centro termale – congressuale.

“Oggi ho visto dei lavoratori con tanta passione ed un po’ di nostalgia, forse un po’ troppa: gliela farò passare. Renderemo questa fabbrica una bella fabbrica, nella quale lavorare dovrà essere piacevole e confortevole” ha detto Leonardo Maria Del Vecchio.

Fa capire di voler sviluppare un progetto dal respiro molto ampio. E con chi lo realizzerà: “Qui ci sono tante potenzialità e tante opportunità. Con i miei partner Francesco Borgomeo e l’amministrazione comunale lavoreremo insieme per assicurare un grandissimo futuro a questa azienda, ai lavoratori, al marchio Fiuggi che tornerà ad essere un brand internazionale“. A strettissimo giro Leonardo Maria Del Vecchio avrà un incontro con il presidente della Giunta regionale del Lazio Francesco Rocca.

La scommessa vinta di Alioska

Alioska Baccarini

Il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini non esita a definire la giornata “storica per le sorti della città e dei suoi asset industriali“. Il primo cittadino, al termine del tour nel quale ha accompagnato il nuovo socio di maggioranza è rimasto “colpito dall’interesse del dottor Del Vecchio per la cultura dell’azienda e per il welfare aziendale. Più colpito ancora dalle immediate disposizioni impartite per migliorare il benessere del personale ed il clima lavorativo“.

Sull’operazione, Baccarini dice “è ciò a cui puntavamo dall’inizio, cioè un partner di assoluto rilievo, con la visione e le competenze necessari per riportare il nostro brand ed il nostro prodotto su livelli internazionali” . Un’operazione nella quale sono stati fondamentali “Francesco e Luca Borgomeo, sono stati loro a svolgere il lavoro di attrazione dell’investitore dando un imprinting decisivo“.

Per l’amministratore delegato di Acqua e Terme di Fiuggi, Marco Camplone “la prospettiva è quella di un rilancio che riporti Fiuggi nella collocazione che le compete tra i brand storici del Made in Italy. Tutti gli asset che ruotano intorno a questo brand avranno un impulso ed un beneficio che deriveranno dal riposizionamento della Fiuggi nel mondo“.