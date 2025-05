Progetti Pnrr, ecco a che punto sono quelli per la città di Frosinone

OpenPNRR, il termometro civico che misura il battito del Piano di ripresa. Qual è lo stato dei 219 progetti finanziati a Frosinone con 154,9 milioni

È uno strumento poco rumoroso. Ma decisivo. Che da mesi monitora silenziosamente la macchina del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo strumento si chiama OpenPNRR ed è un progetto della Fondazione Openpolis: pensato per fare quello che spesso manca e cioè informare con chiarezza, spiegare con i numeri, valutare con metodo.

Il Pnrr è il più grande piano di investimenti pubblici mai visto in Italia dal Dopoguerra. Più di 190 miliardi di euro da impiegare entro il 2026, tra riforme strutturali e interventi concreti sul territorio. Ma quanto ne sappiamo davvero, di come questi soldi vengono spesi? Dove vanno? Chi li gestisce? E soprattutto: che impatto stanno avendo?

Le risposte di OpenPNRR

Ecco, OpenPNRR nasce per rispondere a queste domande. Non con opinioni ma con dati. È una piattaforma digitale di monitoraggio civico, aggiornata costantemente dalla Fondazione Openpolis. Incrocia e rende accessibili informazioni su riforme, investimenti, scadenze, territori coinvolti, obiettivi raggiunti o ancora lontani.

Non si tratta solo di un sito web. È un vero archivio pubblico, fatto di data journalism e analisi, dove è possibile seguire l’evoluzione del Piano fino al dettaglio più piccolo. Dalla Regione al singolo Comune, passando per le Province, si può scoprire cosa è stato finanziato, quanto è stato speso, cosa è ancora in fase di progettazione o fermo ai blocchi di partenza.

I dati più recenti, aggiornati al 31 dicembre 2024, raccontano una realtà a due velocità. Le riforme – parte essenziale per ottenere le tranche di finanziamento europeo – sono state completate per l’81,69%. Un dato incoraggiante, anche se non privo di criticità. La spesa effettiva degli investimenti, invece, è ferma al 30,14%: un terzo delle risorse, insomma, è stato realmente utilizzato. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026. Mancano meno di due anni, e la corsa è tutt’altro che finita.

La situazione a Frosinone

(Foto: Stefano Strani / Alessioporcu.it)

OpenPNRR non fa promesse, non dà pagelle, ma offre strumenti per capire. Perché il vero controllo civico non si esercita a posteriori, ma mentre le cose accadono. Che equivale, in soldoni, a 58.6 miliardi di € spesi, rispetto ai 194.4 miliardi di € dell’intero PNRR.

In dettaglio, per quanto riguarda il Comune di Frosinone la piattaforma OpenPNRR evidenzia che al Capoluogo sono stati destinati in totale 154.9 milioni di € per finanziare 219 progetti così suddivisi:

TEMA NR. PROGETTI RISORSE Digitalizzazione 59 5.9 Mln di € Scuola, università e ricerca 59 36.8 Mln di € Impresa e lavoro 37 16.9 Mln di € Cultura e turismo 4 3.7 Mln di € Inclusione sociale 10 21.7 Mln di € Infrastrutture 19 9.8 Mln di € Transizione ecologica 3 34.2 Mln di € Salute 28 26.1 Mln di €

Alla data della rilevazione sono stati effettuati pagamenti pari al 22% del totale delle risorse assegnate.

La piattaforma consente di monitorare ogni singolo progetto dei 219 previsti e assegnati.

Ecco lo stato dell’arte, ovviamente solo per alcuni di quelli più significativi, anche dal punto di vista della dotazione finanziaria, per il Comune Capoluogo.