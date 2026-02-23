Quadrifoglio, il rombo di Giulia e Stelvio che sfida il tramonto elettrico

Sembrava l’addio definitivo alle Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Invece è un ritorno che pesa: fino al 2027 il V6 resta in listino. Non nostalgia, ma strategia. Segno che per i motori termici c’è ancora spazio.

Un addio che non lo era

Doveva essere un addio. È stato, invece, un arrivederci. Quando l’uscita di scena di Giulia e Stelvio Quadrifoglio dal listino europeo venne annunciata, molti lessero quella decisione come il sigillo su un’epoca: la fine della grande stagione delle berline e dei SUV ad alte prestazioni mossi da un V6 biturbo, il tramonto di una certa idea di sportività meccanica. Un commiato coerente con l’aria dei tempi, in cui l’elettrificazione è diventata non più un’opzione ma una traiettoria obbligata.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Oggi, con la riapertura degli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio a partire da marzo e la conferma della produzione fino al 2027, quel tramonto si rivela un crepuscolo più lungo del previsto. Non una retromarcia, ma una pausa di riflessione. Non un’abiura della transizione, bensì una dichiarazione di principio: per i motori termici, se sono eccellenza tecnica e identità industriale, c’è ancora spazio.

Il dato tecnico è noto: il 2.9 V6 da 520 cavalli, la trazione posteriore su Giulia, l’integrale Q4 su Stelvio, l’aerodinamica attiva, la fibra di carbonio diffusa. Ma sarebbe un errore fermarsi al fascino della scheda tecnica. Qui non si tratta solo di potenza. Si tratta di simboli. Il Quadrifoglio non è un allestimento: è un archetipo. Come Amg per Mercedes, o Motorsport per Bmw. Per il brand del biscione, dal 1923, da Ugo Sivocci alla Targa Florio, rappresenta la promessa che l’Alfa Romeo più autentica è quella che mette il guidatore al centro, non l’algoritmo.

Il ritorno come scelta strategica

Perché allora tornare indietro, proprio quando l’industria accelera verso l’elettrico? La risposta è meno romantica di quanto sembri. Le case automobilistiche non vivono di nostalgia, ma di margini. Le versioni ad alte prestazioni sono volumi piccoli, ma redditività elevata e, soprattutto, sono straordinari strumenti di immagine. Nel momento in cui l’intero settore affronta la complessa fase di riconversione tecnologica, mantenere in vita un’icona serve a presidiare il brand, a rassicurare la clientela più fedele, a non disperdere capitale simbolico.

C’è poi un elemento più sottile. L’elettrificazione ha imposto una narrazione quasi escatologica: il motore termico come peccato originale, l’elettrico come redenzione. Ma la realtà industriale è più pragmatica. Le normative evolvono, i tempi di adozione non sono uniformi, i mercati reagiscono in modo diverso. In questo interregno, il V6 di Giulia e Stelvio diventa quasi un oggetto politico: la dimostrazione che la transizione può essere governata senza amputazioni premature.

(Foto © AG IchnusaPapers)

La decisione di estendere la produzione fino al 2027 è, in questo senso, un atto di equilibrio. Alfa Romeo — oggi dentro il perimetro Stellantis — sa che il futuro è elettrico. Ma sa anche che il presente è ancora ibrido, stratificato, imperfetto. E in questo presente c’è una domanda reale per auto che offrano un’esperienza di guida “pura”, non mediata dal silenzio ovattato delle batterie.

C’è poi l’aspetto sui territori. Per Cassino Plant, la culla di Giulia e Stelvio, è una boccata di ossigeno dopo il record negativo del 2025 quando lo stabilimento ha registrato i più bassi volumi di produzione nella sua storia.

Memoria, identità, futuro

Si dirà: è un’operazione di marketing. Certamente lo è. Ma è anche un segnale culturale. Perché nell’automobile, più che in altri settori industriali, la tecnologia è identità. Spegnere troppo in fretta il motore termico significa spegnere una parte della memoria collettiva. Tenerlo acceso, ancora per qualche stagione, significa accompagnare il cambiamento senza recidere il filo con il passato.

Cassino Plant, operai all’ingresso in stabilimento

In fondo, le epoche non finiscono mai con un colpo di ghigliottina. Si spengono lentamente, tra ritorni inattesi e code di cometa. Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano sul mercato europeo non per negare il futuro, ma per ricordare che la storia non si archivia con un comunicato stampa.

Il rombo del V6, in questo marzo che arriva, non è solo un suono. È una dichiarazione: la transizione è in corso, ma la passione — quella vera — non si mette ancora in pensione.