Qualità della vita a Frosinone: sempre peggio per bambini, giovani e anziani

Al Festival dell'Economia di Trento svelata la classifica che fotografa il benessere dei cittadini secondo tre fasce d'età. La Ciociaria e la provincia di Latina nelle retrovie di tutte le graduatorie. Per il frusinate l'ennesima bocciatura, la conferma di un declino inesorabile sotto tutti i punti di vista. Un quadro desolante anche perché non c'è nessun indicatore in controtendenza
Dal 20 al 24 maggio 2026 si è svolta a Trento la 21ª edizione del Festival dell’Economia. Sono stati cinque giorni di talk, incontri ed eventi con protagonisti del mondo accademico, economico e imprenditoriale. Il tema di quest’anno è stato “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani“, un ricco programma per esplorare le trasformazioni in atto tra nuovi e vecchi equilibri, il ruolo delle big tech e delle multinazionali e l’impatto sempre più centrale dell’intelligenza artificiale.
La manifestazione è stata anche l’occasione per illustrare i risultati della classifica, giunta alla sesta edizione, della qualità della vita dei bambini dei giovani e degli anziani stilata da Lab 24 per il quotidiano economico il Sole 24 ore, pubblicata oggi.
Firenze, Bolzano e Trieste ai vertici
La classifica certifica che per il 2026, in base al punteggio medio conseguito nei 20 indicatori selezionati per bambini, giovani e anziani premiano queste province con il miglior contesto di vita per fasce di età: Firenze per bambini, Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani.
Quest’anno sono 60 gli indicatori (20 per fascia di età) che contribuiscono ad arricchire il racconto geografico sulle condizioni di vita di bambini, giovani e anziani: le statistiche, fornite da fonti certificate, misurano la situazione socio-economica, la capillarità dei servizi, le opportunità lavorative e di studio, nonché le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di questi tre target generazionali, considerati strategici per un Paese peraltro in grave crisi demografica.
Nello scenario stimato dall’Istat tra il 2024 e il 2034 c’è un crollo del numero di bambini tra 0 e 14 anni (tra -12% e -19 %), mentre la popolazione tra 15 e 35 anni crescerà solo al Centro-Nord e quasi “sparirà” dal Mezzogiorno (-10%); trasversale a tutto il Paese, infine, l’aumento degli anziani, pari al +19 per cento.
I dati dell’indagine 2026 diventano così un’utile bussola per affrontare la condizione infantile, le urgenze dei giovani e le difficoltà dei più anziani, fragilità che insieme richiedono risorse per un patto generazionale che sappia garantire un futuro ai territori.
Le province migliori e quelle peggiori
Trieste, come detto svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65, seguita da Trento e Milano. Bolzano si trova in testa nell’indice che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita da Trento e Gorizia. Infine, Firenze, Milano e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini.
Trapani chiude la graduatoria dedicata ai bambini, Taranto quella dei giovani e Vibo Valentia quella degli anziani; le ultime 20 posizioni dei tre indici sono occupate in gran parte da province meridionali (18 su 20 nei bambini, 13 su 20 negli anziani e 18 su 20 nei giovani). Tra i peggiori piazzamenti, in tutte le tre classifiche, si incontrano anche quelli di Frosinone e di Latina.
Il dettaglio in provincia di Frosinone per i Bambini
Bambini – Posizione: 93ma – Punteggio 354
|Rank
|Indicatore
|Descrizione
|Valore
|Media
|100°
|Tasso di fecondità
|Numero medio di figli per donna
|1,0
|1,1
|38°
|Parenti su cui contare
|% >14 anni che possono contare su parenti
|88,3
|87,4
|105°
|Servizi di prossimità a 15 minuti
|% residenti che raggiungono servizi a piedi in 15 min
|18,6
|31,3
|81°
|Asili nido – indice di copertura
|Posti ogni 100 bambini 0-2 anni
|24,9
|33,6
|82°
|Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali
|% bambini 0-2 anni
|10,2
|17,4
|14°
|Partecipazione al sistema scolastico
|% bambini 4-5 anni
|97,9
|95,6
|27°
|Spazio abitativo
|Mq medi per nucleo familiare
|82,9
|75,2
|20°
|Verde attrezzato
|Mq per bambino 0-14 nel capoluogo
|51,7
|37,1
|72°
|Giardini scolastici
|Mq per bambino 0-14 nel capoluogo
|7,7
|12,5
|91°
|Edifici scolastici con mensa
|% sul totale
|22,5
|38,7
|71°
|Edifici scolastici con palestra
|% sul totale
|33,4
|38,1
|106°
|Retta mensa scolastica
|% sul reddito medio
|6,1
|3,7
|77°
|Competenza numerica non adeguata
|% studenti III media
|48,8
|44,2
|58°
|Competenza alfabetica non adeguata
|% studenti III media
|38,9
|40,1
|5°
|Finanziamenti PNRR per l’istruzione
|Euro per under 18
|4.580,1
|2.431,4
|73°
|Spesa sociale per famiglie e minori
|Euro pro capite
|241,1
|373,4
|82°
|Pediatri
|Professionisti ogni 1.000 residenti 0-14
|1,8
|2,2
|46°
|Infermieri pediatrici
|Professionisti attivi
|0,7
|1,9
|77°
|Indice sport e bambini
|Praticanti, scuole e risultati
|0,7
|0,9
|68°
|Delitti denunciati a danno di minori
|Ogni 10.000 minori
|27,8
|26,6
Il dettaglio in provincia di Frosinone per i Giovani
Giovani – Posizione: 96ma – Punteggio 388
|Rank
|Indicatore
|Descrizione
|Valore
|Media
|73°
|Disoccupazione giovanile
|% popolazione 15-34 anni disoccupata
|13,1
|11,7
|60°
|Trasformazioni a tempo indeterminato
|Variazioni contrattuali ogni 1000 maggiorenni (da contratti a termine)
|0,2
|0,6
|34°
|Imprenditorialità giovanile
|% imprese con titolare under 35
|8,5
|8,0
|85°
|Soddisfazione per il proprio lavoro
|Occupati 20-34 anni (scala 1-10)
|7,6
|7,8
|8°
|Livello di istruzione basso
|% 25-49 anni con titolo ≤ licenza media
|18,3
|24,7
|59°
|Laureati
|% popolazione 25-39 anni
|27,3
|28,7
|70°
|Giovani NEET
|% giovani che non lavorano e non studiano
|15,9
|14,9
|41°
|Canone di locazione
|Incidenza % sul reddito disponibile (zona semicentrale)
|22,5
|28,1
|75°
|Amministratori comunali under 40
|% sul totale
|23,1
|25,4
|90°
|Aree sportive
|Mq per residente 18-35 anni
|1,5
|12,1
|89°
|Quoziente di nuzialità
|Matrimoni ogni 1000 abitanti
|2,5
|2,9
|63°
|Età media al parto
|Età della madre al primo figlio
|32,8
|32,7
|105°
|Servizi del tempo libero a 15 minuti
|% residenti 15-49 anni che li raggiungono a piedi
|13,7
|25,1
|55°
|Amici su cui contare
|% >14 anni che dichiarano di poter contare su amici
|74,7
|75,0
|89°
|Spettacoli – locali e organizzatori
|Numero ogni 1000 giovani under 35
|110,1
|178,6
|67°
|Concerti
|Spettacoli ogni 10.000 abitanti 18-35 anni
|50,4
|62,3
|84°
|Percezione di insicurezza
|% >14 anni insicuri nel camminare al buio
|39,1
|33,4
|62°
|Incidenti stradali notturni
|Incidenti con lesioni tra le 22 e le 6 ogni 10.000 maggiorenni
|0,1
|0,2
|83°
|Partecipazione civile
|Dipendenti non profit 15-29 anni per 1000 coetanei
|7,6
|12,1
|88°
|Saldo migratorio totale
|Differenza iscritti/cancellati per trasferimento
|1,7
|5,3
Il dettaglio in provincia di Frosinone per gli Anziani
Anziani – Posizione: 106ma – Punteggio 253
|Rank
|Indicatore
|Descrizione
|Valore
|Media
|91°
|Speranza di vita a 65 anni
|Anni di vita attesi a 65 anni
|20,9
|21,5
|32°
|Persone sole
|% nuclei familiari composti da una sola persona
|35,7
|38,0
|75°
|Importo medio pensioni di vecchiaia
|Euro annui delle pensioni liquidate
|19.690,7
|21.108,8
|104°
|Medici specialisti
|Professionisti attivi ogni 10.000 abitanti
|21,5
|31,1
|91°
|Assistenza domiciliare
|Spesa pubblica per residente 65+
|8,5
|31,0
|79°
|Trasporto anziani e disabili
|Spesa pubblica per residente 65+
|1,7
|7,5
|36°
|Utenti dei servizi sociali comunali
|% popolazione 65+ che utilizza servizi sociali
|11,5
|10,1
|105°
|Servizi sanitari e assistenza a 15 minuti
|% residenti 70+ che li raggiungono a piedi
|20,9
|34,6
|106°
|Servizi per la persona a 15 minuti
|% residenti 70+ che li raggiungono a piedi
|21,5
|37,0
|104°
|Servizi del commercio a 15 minuti
|% residenti 70+ che li raggiungono a piedi
|14,9
|26,5
|99°
|Consumo farmaci per malattie croniche
|Unità minime pro capite (ipertensione, diabete, asma-BPCO)
|222,6
|186,7
|95°
|Consumo farmaci per depressione
|Unità minime pro capite
|29,6
|21,4
|11°
|Infermieri non pediatrici
|Numero ogni 10.000 abitanti 15+
|113,4
|90,6
|87°
|Geriatri
|Professionisti ogni 10.000 residenti 65+
|1,8
|3,2
|95°
|Posti letto alta assistenza
|Ogni 10.000 residenti
|1,7
|3,0
|85°
|Posti letto RSA
|Posti disponibili ogni 1.000 over 65
|6,3
|19,0
|89°
|Partecipazione civile
|Dipendenti non profit 50+ per 1.000 coetanei
|5,9
|11,1
|91°
|Orti urbani
|Mq per residente 65+ nel capoluogo
|0,0
|0,6
|52°
|Biblioteche
|Ogni 10.000 residenti 65+
|5,5
|6,2
|2°
|Esposti per inquinamento acustico
|Ogni 100.000 abitanti
|0,0
|14,6
La nuova classifica certifica il declino della Ciociaria
La nuova classifica 2026 sulla qualità della vita nelle tre fasce d’età – bambini, giovani e anziani – non fa che certificare ancora una volta il declino strutturale della provincia di Frosinone. I dati, letti nel loro insieme, raccontano una realtà che fatica a garantire servizi essenziali ai più piccoli, opportunità ai giovani e protezione agli anziani.
E ciò che colpisce di più è l’assenza quasi totale di indicatori in controtendenza: non c’è un segnale, uno solo, che suggerisca un’inversione di rotta. È un quadro che parla da solo: declino demografico, fragilità sociale, servizi insufficienti, scarsa attrattività economica. Un declino che sembra ormai percepito come irreversibile, quasi fisiologico, e che si consuma nel silenzio generale.