Qualità della vita a Frosinone: sempre peggio per bambini, giovani e anziani

Al Festival dell'Economia di Trento svelata la classifica che fotografa il benessere dei cittadini secondo tre fasce d'età. La Ciociaria e la provincia di Latina nelle retrovie di tutte le graduatorie. Per il frusinate l'ennesima bocciatura, la conferma di un declino inesorabile sotto tutti i punti di vista. Un quadro desolante anche perché non c'è nessun indicatore in controtendenza

Dal 20 al 24 maggio 2026 si è svolta a Trento la 21ª edizione del Festival dell’Economia. Sono stati cinque giorni di talk, incontri ed eventi con protagonisti del mondo accademico, economico e imprenditoriale. Il tema di quest’anno è stato “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani“, un ricco programma per esplorare le trasformazioni in atto tra nuovi e vecchi equilibri, il ruolo delle big tech e delle multinazionali e l’impatto sempre più centrale dell’intelligenza artificiale.

La manifestazione è stata anche l’occasione per illustrare i risultati della classifica, giunta alla sesta edizione, della qualità della vita dei bambini dei giovani e degli anziani stilata da Lab 24 per il quotidiano economico il Sole 24 ore, pubblicata oggi.

Firenze, Bolzano e Trieste ai vertici

La classifica certifica che per il 2026, in base al punteggio medio conseguito nei 20 indicatori selezionati per bambini, giovani e anziani premiano queste province con il miglior contesto di vita per fasce di età: Firenze per bambini, Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani.

A Firenze la qualità della vita migliore per bambini

Quest’anno sono 60 gli indicatori (20 per fascia di età) che contribuiscono ad arricchire il racconto geografico sulle condizioni di vita di bambini, giovani e anziani: le statistiche, fornite da fonti certificate, misurano la situazione socio-economica, la capillarità dei servizi, le opportunità lavorative e di studio, nonché le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di questi tre target generazionali, considerati strategici per un Paese peraltro in grave crisi demografica.

Nello scenario stimato dall’Istat tra il 2024 e il 2034 c’è un crollo del numero di bambini tra 0 e 14 anni (tra -12% e -19 %), mentre la popolazione tra 15 e 35 anni crescerà solo al Centro-Nord e quasi “sparirà” dal Mezzogiorno (-10%); trasversale a tutto il Paese, infine, l’aumento degli anziani, pari al +19 per cento.

I dati dell’indagine 2026 diventano così un’utile bussola per affrontare la condizione infantile, le urgenze dei giovani e le difficoltà dei più anziani, fragilità che insieme richiedono risorse per un patto generazionale che sappia garantire un futuro ai territori.

Le province migliori e quelle peggiori

I giovani vivono meglio a Bolzano

Trieste, come detto svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65, seguita da Trento e Milano. Bolzano si trova in testa nell’indice che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita da Trento e Gorizia. Infine, Firenze, Milano e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini.

Trapani chiude la graduatoria dedicata ai bambini, Taranto quella dei giovani e Vibo Valentia quella degli anziani; le ultime 20 posizioni dei tre indici sono occupate in gran parte da province meridionali (18 su 20 nei bambini, 13 su 20 negli anziani e 18 su 20 nei giovani). Tra i peggiori piazzamenti, in tutte le tre classifiche, si incontrano anche quelli di Frosinone e di Latina.

Il dettaglio in provincia di Frosinone per i Bambini

Bambini – Posizione: 93ma – Punteggio 354

Rank Indicatore Descrizione Valore Media 100° Tasso di fecondità Numero medio di figli per donna 1,0 1,1 38° Parenti su cui contare % >14 anni che possono contare su parenti 88,3 87,4 105° Servizi di prossimità a 15 minuti % residenti che raggiungono servizi a piedi in 15 min 18,6 31,3 81° Asili nido – indice di copertura Posti ogni 100 bambini 0-2 anni 24,9 33,6 82° Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali % bambini 0-2 anni 10,2 17,4 14° Partecipazione al sistema scolastico % bambini 4-5 anni 97,9 95,6 27° Spazio abitativo Mq medi per nucleo familiare 82,9 75,2 20° Verde attrezzato Mq per bambino 0-14 nel capoluogo 51,7 37,1 72° Giardini scolastici Mq per bambino 0-14 nel capoluogo 7,7 12,5 91° Edifici scolastici con mensa % sul totale 22,5 38,7 71° Edifici scolastici con palestra % sul totale 33,4 38,1 106° Retta mensa scolastica % sul reddito medio 6,1 3,7 77° Competenza numerica non adeguata % studenti III media 48,8 44,2 58° Competenza alfabetica non adeguata % studenti III media 38,9 40,1 5° Finanziamenti PNRR per l’istruzione Euro per under 18 4.580,1 2.431,4 73° Spesa sociale per famiglie e minori Euro pro capite 241,1 373,4 82° Pediatri Professionisti ogni 1.000 residenti 0-14 1,8 2,2 46° Infermieri pediatrici Professionisti attivi 0,7 1,9 77° Indice sport e bambini Praticanti, scuole e risultati 0,7 0,9 68° Delitti denunciati a danno di minori Ogni 10.000 minori 27,8 26,6

Il dettaglio in provincia di Frosinone per i Giovani

Giovani – Posizione: 96ma – Punteggio 388

Rank Indicatore Descrizione Valore Media 73° Disoccupazione giovanile % popolazione 15-34 anni disoccupata 13,1 11,7 60° Trasformazioni a tempo indeterminato Variazioni contrattuali ogni 1000 maggiorenni (da contratti a termine) 0,2 0,6 34° Imprenditorialità giovanile % imprese con titolare under 35 8,5 8,0 85° Soddisfazione per il proprio lavoro Occupati 20-34 anni (scala 1-10) 7,6 7,8 8° Livello di istruzione basso % 25-49 anni con titolo ≤ licenza media 18,3 24,7 59° Laureati % popolazione 25-39 anni 27,3 28,7 70° Giovani NEET % giovani che non lavorano e non studiano 15,9 14,9 41° Canone di locazione Incidenza % sul reddito disponibile (zona semicentrale) 22,5 28,1 75° Amministratori comunali under 40 % sul totale 23,1 25,4 90° Aree sportive Mq per residente 18-35 anni 1,5 12,1 89° Quoziente di nuzialità Matrimoni ogni 1000 abitanti 2,5 2,9 63° Età media al parto Età della madre al primo figlio 32,8 32,7 105° Servizi del tempo libero a 15 minuti % residenti 15-49 anni che li raggiungono a piedi 13,7 25,1 55° Amici su cui contare % >14 anni che dichiarano di poter contare su amici 74,7 75,0 89° Spettacoli – locali e organizzatori Numero ogni 1000 giovani under 35 110,1 178,6 67° Concerti Spettacoli ogni 10.000 abitanti 18-35 anni 50,4 62,3 84° Percezione di insicurezza % >14 anni insicuri nel camminare al buio 39,1 33,4 62° Incidenti stradali notturni Incidenti con lesioni tra le 22 e le 6 ogni 10.000 maggiorenni 0,1 0,2 83° Partecipazione civile Dipendenti non profit 15-29 anni per 1000 coetanei 7,6 12,1 88° Saldo migratorio totale Differenza iscritti/cancellati per trasferimento 1,7 5,3

Il dettaglio in provincia di Frosinone per gli Anziani

Anziani – Posizione: 106ma – Punteggio 253

Rank Indicatore Descrizione Valore Media 91° Speranza di vita a 65 anni Anni di vita attesi a 65 anni 20,9 21,5 32° Persone sole % nuclei familiari composti da una sola persona 35,7 38,0 75° Importo medio pensioni di vecchiaia Euro annui delle pensioni liquidate 19.690,7 21.108,8 104° Medici specialisti Professionisti attivi ogni 10.000 abitanti 21,5 31,1 91° Assistenza domiciliare Spesa pubblica per residente 65+ 8,5 31,0 79° Trasporto anziani e disabili Spesa pubblica per residente 65+ 1,7 7,5 36° Utenti dei servizi sociali comunali % popolazione 65+ che utilizza servizi sociali 11,5 10,1 105° Servizi sanitari e assistenza a 15 minuti % residenti 70+ che li raggiungono a piedi 20,9 34,6 106° Servizi per la persona a 15 minuti % residenti 70+ che li raggiungono a piedi 21,5 37,0 104° Servizi del commercio a 15 minuti % residenti 70+ che li raggiungono a piedi 14,9 26,5 99° Consumo farmaci per malattie croniche Unità minime pro capite (ipertensione, diabete, asma-BPCO) 222,6 186,7 95° Consumo farmaci per depressione Unità minime pro capite 29,6 21,4 11° Infermieri non pediatrici Numero ogni 10.000 abitanti 15+ 113,4 90,6 87° Geriatri Professionisti ogni 10.000 residenti 65+ 1,8 3,2 95° Posti letto alta assistenza Ogni 10.000 residenti 1,7 3,0 85° Posti letto RSA Posti disponibili ogni 1.000 over 65 6,3 19,0 89° Partecipazione civile Dipendenti non profit 50+ per 1.000 coetanei 5,9 11,1 91° Orti urbani Mq per residente 65+ nel capoluogo 0,0 0,6 52° Biblioteche Ogni 10.000 residenti 65+ 5,5 6,2 2° Esposti per inquinamento acustico Ogni 100.000 abitanti 0,0 14,6

La nuova classifica certifica il declino della Ciociaria

Gli anziani in Ciociaria hanno pochi servizi e scarsa protezione (Foto © DepositPhotos.com)

La nuova classifica 2026 sulla qualità della vita nelle tre fasce d’età – bambini, giovani e anziani – non fa che certificare ancora una volta il declino strutturale della provincia di Frosinone. I dati, letti nel loro insieme, raccontano una realtà che fatica a garantire servizi essenziali ai più piccoli, opportunità ai giovani e protezione agli anziani.

E ciò che colpisce di più è l’assenza quasi totale di indicatori in controtendenza: non c’è un segnale, uno solo, che suggerisca un’inversione di rotta. È un quadro che parla da solo: declino demografico, fragilità sociale, servizi insufficienti, scarsa attrattività economica. Un declino che sembra ormai percepito come irreversibile, quasi fisiologico, e che si consuma nel silenzio generale.