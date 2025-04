Quel motore verso il futuro che abbiamo sotto casa

Due colpi in un solo giorno. L'Università di Cassino non si limita più a seguire il cambiamento, lo anticipa. Conclude accordi che la proiettano dentro la catena del valore della Difesa, della Logistica Navale. E ora anche dei semiconduttori. Risultati non casuali.

Alessio Porcu

Due, in un solo giorno. Ed in due campi diversi. Non può essere un caso. Oggi a Cassino non si è solo discusso una tesi di laurea. È successo qualcosa di più: un avatar ha presentato una tesi sul valore dell’intelligenza artificiale, dimostrando con i fatti come le tecnologie possano diventare strumenti evoluti, se correttamente addestrate. È un segnale forte: l’Università di Cassino non si limita più a seguire il cambiamento, lo anticipa. E lo mette al servizio del territorio. (Leggi qui: Il futuro è adesso e sta a Cassino: Veronica, l’avatar che discute la tesi).

Il ruolo dell’ateneo non è mai stato solo formativo. La sua presenza ha sempre rappresentato una leva per la crescita sociale, culturale e, sempre di più, economica del basso Lazio.

Il lavoro condotto sull’Intelligenza Artificiale ha dimostrato con la tesi di oggi discussa dall’avatar che rispondeva ai professori, che ’IA non è autonoma: agisce su indicazione umana. Ecco perché l’educazione diventa cruciale: dobbiamo formare le persone a capirla, usarla, guidarla. Altrimenti rischiamo l’effetto opposto: quello della delega cieca, della dipendenza passiva. Diventare succubi di ciò che non si comprende. È come una bici elettrica: ti fa andare più lontano, ma sei tu a pedalare. Ed a scegliere il percorso.

La sfida di E-Lectra

Giuseppe Tomasso

Lo dimostra chiaramente l’attività dello spin-off universitario E-Lectra, che in pochi mesi ha siglato due accordi di peso. Il primo con Fincantieri, da cui è nato un contratto di filiera per lo sviluppo dei controller delle batterie destinate alle navi da trasporto e da guerra: una collaborazione che porta Cassino dentro la catena del valore della difesa e della logistica navale. Il secondo, annunciato oggi, con STMicroelectronics, uno dei leader mondiali nei semiconduttori: insieme svilupperanno la nuova generazione di componenti, fondamentali per la transizione energetica e digitale. (Leggi qui: Cassino accelera sull’innovazione: un laboratorio per la transizione energetica).

Questi risultati non sono casuali. Sono il frutto di un ecosistema che funziona. Dove la ricerca universitaria si collega con l’impresa, dove le competenze generano innovazione e dove l’innovazione diventa sviluppo economico.

Non solo centro di sapere

L’ateneo non è più solo un centro di sapere. È un punto di connessione tra formazione avanzata, ricerca applicata e impresa.

Oggi, da Cassino, è partito un messaggio chiaro: anche fuori dai grandi centri metropolitani si può guidare il cambiamento. A patto di avere visione, competenze e la capacità di fare sistema.

