C'è un segnale di ripresa per il Cassinate: per la sua Economia e la sua Industria. Robusto. Solido quanto i 63 milioni di progetti presentati al Ministero del Made in Italy per sviluppare il territorio. Ma questa volta non si ripeterà il rito del "Metti il capannone e scappa”

Il sole oltre le nubi. Con raggi che indeboliscono l’oscurità di questi ultimi anni: oltre la crisi dell’Automotive europeo, le conseguenze su Stellantis Cassino Plant, il buio del suo indotto. Ci sono segnali di ripresa. Forti. Che vanno oltre l’auto ed il suo possibile risveglio dallo stato comatoso di oggi. Stanno in 63 milioni di euro.

Per scoprire l’operazione e vedere il sole che si prepara a tornare a splendere su Cassino bisogna spostare quelle nubi. Ed andare oltre i 10 milioni di euro che sono già stati assegnati alle imprese del Cassinate attraverso l’Innovation Hub, del quale Banca Popolare del Cassinate l’altro giorno ha tracciato il bilancio dei primi 5 mesi di attività. (Leggi qui: La sfida per l’innovazione di Bpc: 10 milioni alle imprese in cinque mesi).

Solo metà della storia

La sede dell’Innovation Hub: i 10 milioni sviluppati lì sono solo la punta dell’iceberg

Un numero importante ma che da solo racconta solo metà della storia. Dietro quei 10 milioni, infatti, c’è una base molto più larga e per certi versi più significativa. Quale?

Le imprese del territorio Cassinate hanno presentato al Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, progetti di investimento per complessivi 63 milioni di euro, utilizzando la finanza agevolata Simest e passando dalla porta d’accesso della BPC.

Non tutti questi progetti diventeranno finanziamenti erogati: una quota fisiologica, stimabile tra il 40 e il 50%, è quella che normalmente riesce a portare a casa un territorio in competizione con il resto del Paese. Perché non può andare tutto da una sola parte, per via della necessaria diversificazione geografica dei fondi.

Ma il dato che conta, più della percentuale finale, è un altro: un territorio capace di generare e depositare 63 milioni di progettualità non è un territorio fermo. È un territorio che si prepara a scrollarsi il torpore di questi anni dalle spalle: che vede un futuro e lo mette, nero su bianco, in un progetto e d in un dossier che lo accompagna. In cui si descrive il domani, come costruirlo sul piano industriale, come realizzarlo sul piano sociale, come sostenerlo sul piano economico.

Non più il capannone e la fuga

Nulla a che vedere con il passato. C’è un elemento che cambia in modo radicale l’orizzonte: la natura stessa di questi numeri rispetto al passato. I fondi della finanza agevolata non si incassano in anticipo, lo Stato non scommette più ad occhi chiusi: le imprese hanno fino a tre anni di tempo per realizzare l’investimento e rendicontarlo. E chi non rendiconta non riceve nulla. Perché i cassetti si aprono dopo. Dopo che l’opera è stata fatta.

È la fine, di fatto, del vecchio schema degli anni Ottanta: prendi i soldi, alza il capannone e scappa, il contributo preso e il capannone lasciato a metà. Oggi è sostituito da un meccanismo che premia solo chi l’investimento lo porta davvero a termine.

Una serie di progetti per un totale di 63 milioni, da questo punto di vista, non è una richiesta sulla carta: è un impegno concreto che imprese, banca e istituzioni si assumono insieme, con un orizzonte di uno, due o tre anni.

Il ruolo, spesso sottovalutato, dell’Università

A rendere possibile questo volume di progettualità non è stata solo la banca. Dietro ai 63 milioni c’è il lavoro congiunto con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e non di un solo dipartimento: Ingegneria, Economia e Giurisprudenza hanno contribuito insieme a trasformare le idee delle imprese in progetti bancabili. È il connubio tra credito, competenza accademica e impresa a fare la differenza, più ancora della singola misura agevolata.

Al netto delle percentuali che arriveranno nei prossimi mesi, resta un segnale che vale la pena di leggere per quello che è: la capacità di un territorio di mettere in fila 63 milioni di euro in progetti non è un dettaglio contabile, è un elettrocardiogramma che non è piatto.