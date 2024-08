Raid informatico mette offline Ciociaria Oggi e Latina Oggi

Attacco informatico ai server utilizzati per le edizioni on line e l'edicola digitale di Ciociaria Oggi e Latina Oggi. "Opera di un collettivo russo”. Regolarmente in edicola

C’è l’attacco di un collettivo hacker russo dietro all’improvvisa scomparsa dal web dei siti e delle edicole elettroniche dei due principali quotidiani del Sud Lazio, Ciociaria Oggi e Latina Oggi. Sono off line da ieri: a causa di un’operazione di pirateria informatica. Lo ha spiegato la cooperativa che edita i due giornali, con una nota sulla sua pagina Facebook.

“Purtroppo nelle scorse ore i server su cui operano il sito web, la app e l’edicola digitale hanno subito un attacco informatico. I tecnici stanno provando a risolvere nel più breve tempo possibile”, dice la nota.

Obiettivo Miles 33

Massimo Pizzuti

Il collettivo ha concentrato la sua attenzione sui server utilizzati da Miles 33, fornitore dei servizi web di Ciociaria Oggi e Latina Oggi come pure di altre decine di quotidiani in Italia.

I quotidiani cartacei invece saranno regolarmente in edicola e le due redazioni oggi hanno lavorato a pieno regime. “È un problema che sta interessando i server sui quali siamo allocati e coinvolge anche altre testate locali italiane. I nostri giornalisti ed i nostri poligrafici però sono regolarmente all’opera per confezionare l’edizione cartacea che non subirà limitazioni” assicura il direttore generale della cooperativa giornalisti indipendenti, Massimo Pizzuti.

