Redditi 2024, ecco dove stanno i paperoni d’Italia e nel Lazio

Nel 2023, il reddito imponibile pro capite in Italia è aumentato a 22.743 euro, ma l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto. Solo il 5,7% dei contribuenti che guadagna oltre 55.000 euro. Come si posiziona il Lazio. E come le sue province.

Come un anno fa, con poche e piccole differenze. I Paperoni d’Italia continuano a risiedere sempre negli stessi posti. A dirlo è il Ministero delle Finanze: ha pubblicato in queste ore il report sulle dichiarazioni dei redditi degli italiani presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023.

I dati sono stati ripresi ed analizzati anche dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore di oggi.

La situazione

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Nel 2023 il reddito imponibile pro capite (cioè quello che abbiamo incassato, meno quello che può essere detratto, sul quale si calcolano le tasse) in Italia è salito a 22.743 euro, con un balzo del 4,6% rispetto al 2022.

Si tratta però di un incremento sostanzialmente “bruciato” dall’inflazione (il potere di acquisto del denaro: cosa potevo comprare con 10 euro un anno fa e cosa ci posso comprare oggi’). L’inflazione nello stesso periodo si è attestata al 5,7%.

Il Mef evidenzia come la distribuzione dei redditi resta contraddistinta da segnali che evidenziano forti differenze socioeconomiche. Cioè, l’Italia non è tutta uguale sul fronte dei redditi: ci sono zone più ricche ed altre molto meno.

Nel 2023, solo il 5,7% dei contribuenti ha dichiarato più di 55mila euro, mentre più di uno su tre (il 36,3%) si è fermato al di sotto dei 15mila euro: il dato registra comunque un lieve miglioramento rispetto al 2022, quando solo il 5,5% dei contribuenti rientrava nella fascia di reddito più alta.

La mappa delle dichiarazioni

La mappa delle dichiarazioni consegna di nuovo l’immagine di un Paese dove la ricchezza continua ad addensarsi soprattutto in alcune aree. I Comuni con il reddito medio più alto si confermano ai primi 3 posti anche nel 2023 Portofino, nel Genovese (88.141 euro, -2,7% rispetto al 2022), Lajatico, in provincia di Pisa (58.359 euro, +10,2% rispetto al 2022) e Basiglio, nel Milanese (46.799 euro, -5,5% rispetto al 2022), disegnando la medesima gerarchia dell’anno precedente.

Allargando lo sguardo, emergono due categorie prevalenti tra i Comuni con i redditi più elevati: da un lato, piccole località inserite in contesti di pregio paesaggistico. Dall’altro, centri residenziali che uniscono qualità dei servizi e vicinanza alle grandi città. La new entry della top-ten è Solonghello (46.583 euro, +47%), in provincia di Alessandria, che scala 29 posizioni.

Le Regioni

Per quanto riguarda le Regioni, al primo posto nel 2024 l’indagine del MEF colloca la Lombardia, come l’anno scorso. Il Lazio rimane al quarto posto, con una variazione dei redditi anche se più bassa degli altri territori.

Stesso risultato per le prime 4 posizioni.

Regione € 2023 € 2022 Variazione

redditi Posiz.

2023 Posiz.

2022 LOMBARDIA 26.374 25.702 + 1.032 1 1 TRENTINO A.A. 25.146 23.876 + 1.271 2 2 EMILIA ROM. 24.741 23.713 + 1.029 3 3 LAZIO 24.336 23.345 + 991 4 4

Per quanto riguarda la classifica dei Capoluoghi di provincia, al primo posto c’è la città di Milano con un reddito dichiarato pro capite di € 36.408

Al secondo posto la città di Monza con € 32.363; sul podio ma nel gradino più basso il Comune di Bergamo con € 31.228.

Seguono al 4) Pavia € 29.671; 5) Treviso € 29.163; 6) Parma € 28.641; 7) Padova € 28.589, 8) Lecco € 28.570; 9) Bologna € 28.554; 10) Modena € 28.550

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

Al 1° posto nel Lazio per redditi si colloca la Città di Roma:

Descrizione Valore Reddito pro capite 2023 28.204€ Variazione rispetto al 2022 +998€ Contribuenti 1.982.316

Al 2° posto la città di Rieti:

Indicatore Valore Reddito pro capite 2023 23.587 € Variazione rispetto al 2022 +1.289 € Contribuenti 33.514

Al 3° posto la citta di Frosinone

Voce Valore Reddito pro capite 2023 23.217€ Variazione rispetto al 2022 +1.164€ Contribuenti 29.905

al 4° posto la citta di Viterbo

Descrizione Valore Reddito pro capite 2023 22.452€ Variazione rispetto al 2022 +1.052€ Contribuenti 48.056

Infine al 5° posto la città di Latina: