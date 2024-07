Saxa accende il terzo forno e porta gli americani dal ministro

Un accordo negli usa porta all'accensione H24 dei forni in Saxa Gres. restano le difficoltà per Roccasecca e Gualdo. Vertice a fine mese al Mimit. Ci sarà il fondo Usa

Via libera all’accensione del terzo forno per produrre 24 ore su 24 e sette giorni su sette: lo ha annunciato questa sera il gruppo Saxa Gres di Anagni, specializzato nella produzione di gres porcellanato da esterni. Ma se le cose vanno bene per lo stabilimento capofila, i problemi restano per gli altri due plant: la Grestone di Roccasecca e Saxa Gualdo di Gualdo Tadino.

Proprio per questo ci sarà un tavolo entro fine mese al Ministero del Made in Italy.

Il tavolo con gli americani

Il tavolo si terrà il prossimo 23 luglio. Servirà per fare il punto tra Ministero, Azienda e Sindacati. La cassa integrazione è in scadenza ed i rappresentanti dei lavoratori hanno convocato nelle ore scorse un’assemblea nella quale fare il punto. In serata l’azienda ha confermato la sua presenza al Mimit ed ha annunciato che “sarà presente con il fondo americano, nuovo partner investitore”. Il suo ingresso era stato annunciato nei mesi scorsi. Sono in atto gli ultimi ritocchi all’intesa prima di siglare l’accordo definitivo.

Nelle stesse ore, Saxa ha comunicato l’accensione del terzo forno ad Anagni mandando cosi a pieno regime la fabbrica che produrrà a ciclo continuo tornando alla piena produzione.

I problemi riguardano Roccasecca e Gualdo a causa del “pesante debito accumulato nel 2022 nel periodo della speculazione del gas, passato da 20 centesimi/mc, a 3,30 euro/mc che non permette l’accensione dei forni” nelle due fabbriche.

L’accordo americano

La produzione è concentrata sul sito di Anagni dove l’accensione del terzo forno decisa in queste ore è legata al fatto che sia stato “chiuso in queste settimane un accordo commerciale di esclusiva con uno dei più grandi distributori americani, con 600 punti vendita negli Stati Uniti, sette miliardi di ricavi, che ha annunciato alla borsa di New York l’accordo per la commercializzazione dei prodotti Saxa Gres”.

L’operazione è quella portata a termine da SiteOne Landscape Supply, Inc. che al New York Stock Exchange ha come codice ‘SITE’. Ha annunciato oggi l’acquisizione di AC Florida Pavers LLC, nota con il nome commerciale Hardscape. È distributore all’ingrosso di prodotti di pavimentazione per l’esterno che rifornisce gli Stati Uniti ed il Canada da quattro sedi a Boca Raton, Ft Myers, Tampa e Jupiter, in Florida. “Fin dalla sua fondazione – spiega l’annuncio fatto da SiteOne – Hardscape si è affermata come leader nelle pavimentazioni in gres porcellanato per esterni. Nel suo portafogli ha diritti esclusivi sulla linea principale di prodotti in porcellana italiana Saxa Gres“.

Per Doug Black, presidente e CEO di SiteOne Landscape Supply “L’aggiunta di Hardscape amplia la nostra capacità di fornire prodotti ai nostri clienti della Florida. Costituisce un’aggiunta significativa alla nostra offerta premium a livello nazionale”.

I vantaggi per il sito produttivo italiano Saxa Gres li spiega Giovanni Ricetti, CEO di Hardscape. È “una mossa che apre nuove entusiasmanti strade di crescita e innovazione nel mercato delle pavimentazioni in gres porcellanato. Con l’ampia rete e le risorse disponibili tramite SiteOne, siamo pronti a portare i vantaggi delle pavimentazioni in gres porcellanato a un numero ancora maggiore di clienti negli Stati Uniti e in Canada“.