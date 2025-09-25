Saxa, Borgomeo vende l’85% delle quote a Xeta Investments

Svolta per il gruppo anagnino leader nella produzione di ceramica green per pavimentazioni esterne ed arredo urbano. Ceduta agli inglesi di Xeta. L'operazione consentirà di realizzare un ambizioso piano di ristrutturazione e rilancio

Francesco Borgomeo lascia la guida di Saxa Gres. L’imprenditore, fino a oggi azionista di maggioranza con l’85% del capitale, ha ceduto il suo pacchetto a Xeta Investments, veicolo finanziario legato al colosso britannico Anchorage.

Insieme al partner Maris PLC (gruppo Flexagon), gli inglesi arrivano così a controllare il 99,17% del gruppo, punto di riferimento internazionale nella produzione di ceramiche green per pavimentazioni esterne e arredo urbano. Borgomeo resterà come consulente strategico della nuova proprietà.

La svolta per il gruppo Saxa

L’accordo siglato segna una svolta per il Gruppo Saxa che si appresta ora ad intraprendere un ambizioso piano di ristrutturazione e rilancio sotto la guida dei nuovi soci. Nelle settimane scorse il gruppo ha ceduto il ramo Saxa Gres di Anagni alla DR Automobiles che investirà 70 milioni di euro per trasformarlo in un polo nazionale dell’Automotive. (Leggi qui: Anagni cambia marcia: DR Automobiles accende il secondo polo auto del Lazio).

La DR Automobiles nelle settimane scorse ha acquisito il ramo di Anagni della Saxa Gres

Xeta Investments, in Italia ha gestito con successo le ristrutturazioni di Nardi, storica azienda umbra di macchine agricole. E di Binario, polo immobiliare di oltre 60mila metri quadrati a Padova. Secondo i piani, apporterà la propria esperienza per rafforzare il posizionamento di Saxa sul mercato.

Anchorage Group vanta una consolidata expertise in operazioni di turnaround in Europa, con particolare attenzione all’Italia negli ultimi 15 anni. Il gruppo gestisce un portafoglio di circa 100 milioni di euro in asset, di cui 25 milioni riconducibili ai propri partner, attraverso la sua divisione di Asset Management.

I registi dell’operazione, Borgomeo superconsulente

A guidare l’operazione sono stati Roberto Pucciano, CEO di Anchorage Group e Davide Cognolato, Head of Turnaround del gruppo. Nei prossimi giorni sarà nominato il nuovo management. Avrà il compito di implementare il piano industriale volto a rilanciare il Gruppo Saxa, consolidandone la leadership nel settore.

Francesco Borgomeo

Francesco Borgomeo, pur cedendo le quote, rimarrà coinvolto come consulente strategico per Anchorage, supportando il gruppo nella realizzazione del piano di sviluppo. L’operazione si inserisce in un contesto che vede i fondi inglesi molto interessati ad investire nel rilancio di realtà industriali italiane. L’obiettivo è quello di coniugare tradizione e innovazione per competere sui mercati globali.

Martedì 30 presso il Ministero delle Imprese e Made in Italy, verranno presentati i nuovi investitori e illustrata la strategia di rilancio.