Sentinelle del Mare, le vedette civiche che difendono il futuro blu dell’economia

A Gaeta torna Sentinelle del Mare: cittadini, turisti e imprese diventano protagonisti del monitoraggio ambientale. Un progetto che unisce sostenibilità, partecipazione e sviluppo economico, rendendo il mare risorsa da tutelare e motore della blue economy regionale.

Non solo spiagge, non solo ombrelloni: il mare non è solo vacanze ma una colonna della nostra bilancia commerciale. C’è qualcosa di molto solido slla base di quel liquido salato: un asset strategico, un fronte su cui si gioca la sfida del futuro. Per questo, iniziative come Sentinelle del Mare non sono semplicemente buone pratiche ambientali: sono operazioni politiche. Nel senso più alto del termine.

Lanciata dall’Università di Bologna e sostenuta da Confcommercio, la campagna ha trovato ancora una volta in Gaeta il suo baricentro.

La logica dell’allarme ambientale

Il Bastione “La Favorita” – nome che più evocativo non si può – ha fatto da sfondo a un evento che nulla ha avuto di retorico, pur muovendosi nel registro simbolico. E il simbolo è forte: cittadini, turisti e imprese che diventano osservatori attivi, compilando schede, segnalando, proteggendo.

Qui si rovescia la logica dell’allarme ambientale. Non si attende l’emergenza, si monitora per tempo. Non si delega tutto allo Stato, si mobilita la comunità. E tutto questo accade mentre si lavora , si accoglie, si produce valore economico. È la versione più matura della cosiddetta “sostenibilità”: quella che smette di essere un’etichetta per diventare cultura operativa.

Sbaglia chi pensa che sia un progetto che riguarda solo alcuni litorali, alcune località. Sentinelle del Mare è anche una metafora: ci dice che il turismo e l’ambiente, se ben cuciti, producono qualcosa che ha più valore della somma delle parti.

Il mare ha bisogno di noi

Giovanni Acampora

Lo ha ricordato bene Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina e figura-ponte tra la blue economy e le politiche imprenditoriali: “Il mare ha bisogno di noi, prima ancora di qualunque riflessione economica”. Una frase che suona come un monito. Ma anche come una strategia.

E veniamo ai numeri. L’economia del mare nel Lazio – emerso nelle settimane scorse durante la presentazione del rapporto annuale sull’Economia del Mare – non è folklore. È oltre il 10% del PIL regionale. È migliaia di imprese. È logistica, portualità, turismo, ricerca scientifica, formazione. Ed è un terreno in cui si incrociano – e si scontrano – interessi globali, logiche locali e ambizioni territoriali. (Leggi qui: Porti turistici, l’Italia senza timone: Acampora rilancia la rotta della legge. E qui: Italia, navigare è necessario: il Blue Forum riscrive la rotta dell’economia)

Quindi Sentinelle del Mare ha un doppio merito: connettere la sensibilità collettiva alla gestione del capitale naturale e costruire un’identità economica coerente con i vincoli del presente. Come dire: senza un mare vivo, non ci sarà una crescita duratura. E senza coinvolgimento civico, ogni sostenibilità resta velleitaria.

Quella di Gaeta è una piccola lezione di civiltà applicata. Una lezione che, fossimo in un Paese meno smemorato, dovremmo imparare a replicare. Con costanza. E con metodo. Come le vere sentinelle.