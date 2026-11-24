Dopo la morte di un operaio nel 1996, la cabina elettrica della LDL di Oreste Picano a Sant’Elia Fiumerapido è rimasta sotto sequestro per decenni. Dissequestrata di recente, non ha riportato energia allo stabilimento.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Cassino perde aziende e posti di lavoro, a Sant’Elia c’è chi aspetta da trent’anni di poter ripartire. Mentre il Cassinate fa i conti con la crisi Stellantis, le difficoltà dell’indotto e le aziende che chiudono, la storia di Oreste Picano racconta un altro paradosso: un’impresa che potrebbe tornare a produrre e creare occupazione, ma resta senza energia elettrica. Picano non chiede di essere accompagnato verso una nuova attività, non deve costruire da zero un mercato. Ha già una storia produttiva alle spalle, commesse importanti e una realtà che potrebbe tornare a creare occupazione. Gli manca la corrente elettrica.

È la vicenda della LDL di Oreste Picano. Una storia che va oltre il contenzioso tra un imprenditore e il gestore della rete elettrica e che pone una domanda difficile da ignorare: quanto costa a un territorio lasciare ferma un’impresa che potrebbe ancora produrre e dare lavoro?

La LDL negli anni Ottanta e la tragdia del ’96

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Negli anni Ottanta la LDL era una realtà produttiva capace di conquistare commesse da aziende importanti. Peugeot, Italtel-SIP, le ceramiche di Vietri sul Mare, della penisola salernitana e di Deruta, gli espositori del MOF di Fondi. Un’attività che aveva costruito rapporti commerciali e un mercato, contribuendo all’economia del territorio.

Poi, il 21 ottobre 1996, la tragedia. Un giovane operaio perse la vita all’interno dello stabilimento, colpito da una scarica elettrica durante alcuni lavori di manutenzione, dopo essere entrato in contatto con una linea aerea sotto tensione. La vicenda giudiziaria si concluse con l’assoluzione in primo grado di Oreste Picano, sentenza che non venne impugnata da nessuna delle parti. Nel procedimento emersero anche responsabilità relative alla realizzazione dell’impianto elettrico e ai parametri di sicurezza adottati.

La cabina sotto sequestro

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Ma il punto che oggi interessa il futuro economico del territorio è un altro. La cabina elettrica rimase sotto sequestro per decenni. Recentemente l’imprenditore è riuscito a ottenere il dissequestro, ma questo non ha restituito energia allo stabilimento.

Eppure, secondo quanto riferisce Picano, le possibilità per risolvere il problema erano state individuate già all’epoca: mettere a norma la cabina esistente oppure costruirne una nuova, rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza. Due strade alternative, nessuna delle quali, sostiene l’imprenditore, è stata concretizzata.

Picano richiama anche il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sostenendo che gli obblighi di adeguamento e ripristino della cabina spettassero a E-Distribuzione, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione, e non al titolare dell’azienda, che aveva anche ricoperto il ruolo di custode giudiziario con il solo obbligo di conservazione del bene.

Una ricostruzione sulla quale l’imprenditore continua a chiedere risposte. E che chiama in causa il rapporto tra procedure, responsabilità e tempi di chi gestisce un servizio essenziale. «Nessuno poteva immaginare che dopo trent’anni non sarebbe stata realizzata nessuna delle due soluzioni indicate: mettere a norma la cabina esistente o costruirne una nuova», racconta Picano.

Una questione di occupazione

Nel frattempo, però, il territorio ha perso un’attività produttiva e le opportunità che avrebbe potuto generare. Ed è proprio questo l’aspetto che dovrebbe interessare una comunità alle prese con le difficoltà dell’occupazione, con i giovani che lasciano la provincia e con la necessità di difendere il proprio tessuto industriale.

Perché quando si parla di sviluppo non si dovrebbe guardare soltanto alle aziende che potrebbero arrivare, ma anche a quelle che vorrebbero restare, investire e ricominciare. Una realtà che ha già avuto un mercato, una storia produttiva e rapporti commerciali rappresenta una possibilità da verificare e, se ci sono le condizioni, da recuperare.

«Se potessi riattivare la cabina, potrei tornare a produrre e creare nuove opportunità di lavoro per tanti giovani che oggi sono costretti ad andare via», è l’appello di Picano.

La domanda alle istituzioni

(Foto © Federica La Marra)

La domanda riguarda anche le istituzioni del territorio: è possibile verificare quali siano gli ostacoli che impediscono la riattivazione della fornitura e sollecitare una soluzione definitiva?

Non si tratta di chiedere deroghe alle norme di sicurezza, né scorciatoie. Si tratta di pretendere che la sicurezza venga garantita e che, una volta superato il problema tecnico, un’impresa possa tornare a lavorare.

Mentre il Cassinate cerca disperatamente di difendere i posti di lavoro esistenti, a Sant’Elia Fiumerapido c’è chi è pronto a crearne di nuovi. Da trent’anni aspetta soltanto che qualcuno gli permetta di riaccendere la luce.