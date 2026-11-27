​Sora candida un progetto da 480mila euro per l’area Asi: in gioco la competitività delle imprese locali e la tenuta del tessuto produttivo

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Lo sviluppo economico non nasce dagli annunci o dalle carte bollate: nasce dalla qualità delle infrastrutture che permettono a un’impresa di lavorare senza inciampi ogni giorno. È questa la chiave di lettura più concreta della delibera approvata dalla Giunta comunale di Sora nelle ore scorse sul tratto Nord di via Felci, all’interno dell’agglomerato industriale Asi di Sora–Isola del Liri.

Un atto votato all’unanimità — in seduta telematica dal sindaco Luca Di Stefano, dalla vicesindaca Maria Paola Gemmiti e dagli assessori Loreta Altobelli, Marco Mollicone e Naike Maltese, con l’assenza di Francesco De Gasperis — e dichiarato immediatamente eseguibile per candidare l’intervento all’avviso pubblico del Consorzio industriale del Lazio.

​Il baricentro produttivo dell’area Asi di Sora

Un tratto dell’area industriale di Sora – Isola del Liri

Per comprendere il peso politico ed economico di questo passaggio bisogna guardare alla funzione che l’area Asi svolge nell’economia della media Valle del Liri. L’agglomerato industriale di Sora–Isola del Liri rappresenta da decenni il principale polmone manifatturiero e artigianale del comprensorio : un’area nata per concentrare gli insediamenti produttivi fuori dal tessuto residenziale e collegarli rapidamente alle grandi direttrici viarie, a partire dalla superstrada Sora–Frosinone–Ferentino.

Nel tempo, accanto alle realtà storiche del territorio, si sono insediate attività logistiche, officine, imprese di servizi e laboratori artigianali che tengono in piedi l’occupazione locale.

Proprio per questo la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria — strade, drenaggio delle acque, illuminazione, sottoservizi — resta il terreno su cui si misura la capacità delle istituzioni di accompagnare il lavoro delle imprese.

​Un corridoio vitale per chi produce

L’area industriale in via Felci a Sora

In questo quadro si inseriscono i circa quattrocento metri del tratto Nord di via Felci, situati nella zona nord-occidentale della città, al confine con Isola del Liri, lungo una traversa che conduce direttamente all’imbocco della superstrada Sora–Frosinone–Ferentino. Un segmento breve sulla carta, ma decisivo per la logistica quotidiana del polo : collega numerosi complessi industriali e artigianali, accompagna il passaggio dei mezzi pesanti, sostiene l’approvvigionamento e la movimentazione delle merci verso l’asse viario sovracomunale.

Quando una strada di servizio si logora o va in crisi idraulica sotto le piogge, il danno non è solo urbano: è una zavorra diretta sulla competitività delle aziende, sui tempi di trasporto e sull’attrattività dell’intero comparto produttivo. In un’economia provinciale già esposta a mille fragilità, l’efficienza dei collegamenti primari resta il primo vero incentivo per chi decide di restare e investire sul territorio.

​Infrastrutture come leva economica

La strada industriale di via Felci a Sora

Il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ufficio tecnico comunale vale complessivamente 480mila euro, con 358.235 euro destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza. Non è un semplice intervento tampone: prevede la fresatura del vecchio manto, gli scavi, la ricostruzione della fondazione stradale e della pavimentazione in conglomerato bituminoso con nuova segnaletica orizzontale.

Accanto al rifacimento stradale, il piano interviene in profondità sulla tenuta idraulica: realizzazione e manutenzione di pozzetti, caditoie e linee in Pe-Ad per lo smaltimento delle acque meteoriche, pulizia di fossi e canali laterali, sistemazione di banchine e scarpate ed eventuale intubazione di alcuni tratti. Completano il quadro il taglio selettivo della vegetazione, la sistemazione della rete idrica e la predisposizione dell’illuminazione pubblica, opere pensate per restituire continuità e sicurezza all’operatività quotidiana delle imprese.

​La partita dei fondi al Consorzio

Sul piano politico e amministrativo, l’esecutivo sorano ha compiuto il passo necessario per agganciare i fondi consortili senza gravare subito sulle risorse del bilancio comunale , corredando l’atto del parere tecnico favorevole espresso dagli uffici.

Resta però aperta la fase decisiva: come precisato nella stessa delibera, la presentazione della proposta entro la scadenza prevista non comporta impegno di finanziamento né garantisce l’inserimento automatico nel Programma triennale delle opere pubbliche del Consorzio industriale del Lazio , che dovrà valutare l’istanza sul piano tecnico e deliberare di conseguenza .

Lo sviluppo di un territorio, d’altronde, si gioca proprio qui: nella capacità di fare sistema tra Comune ed ente consortile per trasformare una candidatura formale in un cantiere concreto, capace di sostenere chi lavora, produce e crea occupazione.