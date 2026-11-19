Idea giusta ma posto sbagliato. Ne è convinto il presidente di Unindustria Cassino, Vittorio Celletti riferendosi alla richiesta della società siciliana Is Arutas di realizzare uno studentato nella ex Palazzina Uffici di Stellantis Cassino Plant. Auspica che le aree restino industriali: perché altrimenti sarebbe l'inizio dello smantellamento

Alle tre di notte, con lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano tornato a lavorare su tre turni, i reparti sono accesi e le linee in funzione: nello stesso comprensorio, ci sono 431 letti di studenti che a quell’ora dormono o si preparano agli esami. È la scena che il presidente di Unindustria Cassino, Vittorio Celletti, consegna alle istituzioni: non come un divieto, ma come una domanda.

La domanda delle tre di notte

L’ipotesi è quella di una residenza universitaria nell’ex Palazzina Uffici dello stabilimento. Celletti la guarda dal lato del futuro dell’industria. Se Cassino tornasse a pieno regime, avverte, la vicinanza di un alloggio studentesco rischierebbe di diventare un freno per le imprese, con limiti all’attività produttiva. Perché se metti una residenza, cambiano le regole tutt’intorno: sui rumori, sull’inquinamento, sulle cose che puoi o non devi mettere.

La ex Palazzina Uffici di Fiat oggi dismessa

Le aree industriali, ricorda, sono una porzione già ridotta del territorio, individuate, pianificate e dotate di infrastrutture negli anni perché le aziende vi si insediassero: non si possono trattare come spazi da convertire a piacere ogni volta che un edificio resta vuoto per un po’.

Unindustria non dice no alla Casa dello Studente: l’idea è buona ed è utile ma è il posto ad essere sbagliato. Per questo chiede che trovi posto in contesti urbanistici adatti, dove gli studenti vivano bene e le aziende restino libere di lavorare. La posizione, in una riga: sì alle residenze universitarie ma fuori dal comprensorio industriale.

Che servizi avrebbero i ragazzi, tutt’intorno? Dove farebbero la spesa, dove andrebbero a cercare un attimo di ristoro? Sarebbe una specie di ghetto

Il campo, oggi

La Palazzina è in vendita da parte di Stellantis, che a marzo ha chiesto al Consorzio Industriale il via libera al passaggio di proprietà alla società Is Arutas, che intende farne una casa dello studente da 431 letti. Il Consorzio, con il commissario Raffaele Trequattrini, ha negato il nulla osta: sull’area sono ammesse attività produttive o a esse collegate. Il municipio di Piedimonte San Germano, davanti alla Scia presentata da Is Arutas, ha inviato il 10 novembre un preavviso di rigetto.

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

A quel punto la società ha risposto richiamando la legge 338 del 2000, che consentirebbe la variante urbanistica per gli alloggi universitari; il progetto risulterebbe tra le opere finanziate dal Pnrr per circa 8,61 milioni, ma finora non sarebbe stato erogato nulla. Servirebbe però cambiare il piano regolatore e, per intervenire su quello del Consorzio, una legge della Regione: Trequattrini ha richiesto due valutazioni, a un giurista e al direttore regionale dell’Urbanistica, attese prima della fine dell’anno.

Sul fronte opposto la Uilm di Gennaro D’Avino aveva annunciato un sì senza riserve, nel nome di un nuovo indotto fatto di trasporti, mense e manutenzioni e di alcune decine di posti di lavoro. Ora, tra il no del Consorzio e il sì del sindacato, si è inserita la voce delle imprese: non dice no allo studentato, chiede un altro indirizzo.

L’industria che cambia pelle

Vittorio Celletti (Foto © IchnusaPapers)

Il comunicato di Celletti non si ferma al divieto. In una fase delicata per l’automotive, scrive il presidente, l’impegno deve andare ai nuovi investimenti e a più volumi produttivi per lo stabilimento e per l’indotto. Poi indica una strada: rafforzare e diversificare l’industria del territorio, tenendo l’automotive e attirando attività complementari ad alto contenuto tecnologico, dalla mobilità del futuro all’aerospazio, dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, con ricerca, sviluppo e centri di eccellenza.

A suo giudizio «Difendere oggi gli spazi dell’industria non significa opporsi al cambiamento»: significa garantire che il territorio possa produrre, attrarre investimenti e creare lavoro anche domani. Così il bivio tra restare fabbrica e diventare ateneo si allarga a una terza strada: restare città industriale cambiando industria.

Anche l’università, nel frattempo, non resta ferma: l’Unicas ha passato quota 2.000 immatricolati dell’anno, circa 300 in più dell’anno scorso alla stessa data, e oltre ai posti del DiSCo Lazio ne offre 24 alla Janula Residence, mentre a livello nazionale gli alloggi per studenti coprono meno dell’8% dei fuorisede. Celletti non entra nel merito, ma chiede che i letti trovino collocazione altrove.

Chi decide

(Foto © IchnusaPapers)