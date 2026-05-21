Stellantis, ecco il piano. Cassino non c’è. Ma sarà «without shoutdown»

Stellantis prevede, nel nuovo piano strategico, 60 miliardi di investimenti. Maserati si sposta sul segmento E. Alfa Romeo diventa marchio regionale. Nuova piattaforma STLA One. Sparito il segmento D di Cassino. Ci sarà una riduzione degli impianti ma «without shoutdown».

Ad Auburn Hills, Michigan, sede storica di quella che fu Chrysler, il CEO Antonio Filosa ha aperto il Capital Markets Day con i numeri che il mercato attendeva da mesi: 60 miliardi di euro di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelliin arrivo, 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Una strategia che punta ad accelerare crescita e profitti di un gruppo che nel 2025 ha bruciato ricavi e credibilità, e che ora — con Filosa al posto di Tavares — prova a riscrivere la narrazione.

I pilastri del piano sono stati illustrati nella sessione mattutina: prodotti nuovi, partnership industriali come modello strutturale, ottimizzazione della capacità produttiva europea. La parola chiave è «accelerare» — verso la redditività, verso i segmenti ad alto valore, verso un portafoglio di marchi che Filosa ha confermato resterà intatto. Nessun marchio verrà ceduto o chiuso. Tutti hanno un ruolo nella nuova mappa strategica.

Elkann: «Siamo sulla strada giusta»

John Elkann

Il presidente John Elkann ha aperto i lavori con il tono di chi non vuole né esagerare l’ottimismo né nascondere le difficoltà. «Nell’ultimo anno ci siamo concentrati sul ritorno alle origini: costruire e vendere auto eccezionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano». I segnali incoraggianti ci sono, ha detto — ma ha subito precisato: «C’è ancora molto lavoro da fare e rimaniamo realisti riguardo alle sfide». Concorrenza intensa, cicli tecnologici in accelerazione, contesto esterno volatile. Non è la retorica del rilancio trionfale — è la dichiarazione di chi ha fatto i conti e sa quanto sia lungo il percorso.

«Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono reali e, per avere successo, è importante essere trasparenti al riguardo», ha aggiunto Elkann. «Allo stesso tempo, le opportunità sono altrettanto concrete».

È il tono giusto per un Investor Day che arriva dopo un anno difficile: né promesse eccessive né catastrofismo, ma una lettura onesta di dove si trova il gruppo.

Filosa: «FaSTLAne 2030, crescita a lungo termine»

Antonio Filosa

Il CEO Antonio Filosa ha presentato il piano con un nome preciso: FaSTLAne 2030. «Il risultato di mesi di lavoro disciplinato in tutta l’azienda, progettato per guidare una crescita redditizia a lungo termine».

Qui arriva la notizia più strutturale della giornata — quella che ridisegna la geografia del gruppo per i prossimi anni. Stellantis ha identificato quattro marchi globali che riceveranno il 70% degli investimenti destinati a marchi e prodotti: Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi si aggiunge Pro One, la business unit dei veicoli commerciali. Sono loro i candidati ideali per guidare il lancio dei nuovi asset globali, grazie alla presenza multiregionale e al più alto potenziale di redditività.

Poi ci sono cinque marchi regionali: Chrysler, Dodge, Citroën, Opel e Alfa Romeo. Un ruolo diverso, più circoscritto geograficamente, con investimenti proporzionalmente inferiori. DS e Lancia — storici marchi importanti rispettivamente in Francia e in Italia — saranno gestiti da Citroën e Fiat.

La posizione di Alfa Romeo come marchio regionale — e non globale — è il dato che più colpisce per chi segue la vertenza di Cassino. Significa che il Biscione non è tra i quattro brand che guideranno la carica. Riceverà una quota minoritaria degli investimenti complessivi. Resta nel portafoglio ma con un perimetro ridefinito.

Meno capacità e più intensità

Un passaggio suona quasi come l’annuncio di una dolorosa chiusura all’orizzonte. Filosa spiega che ci sarà meno capacità produttiva ma maggiore utilizzo degli impianti. Cosa significa? Un esempio lo spiega benissimo: se chiudo uno o due stabilimenti ho meno capacità produttiva. Facendo lavorare gli altri a pieno regime ho il maggiore utilizzo.

Dice Filosa: «Con il nuovo piano FastLane 2030 l’utilizzo della capacità produttiva aumenterà significativamente in tutte le regioni. Ciò sarà possibile attraverso l’aumento dei volumi trainato dal lancio di nuovi prodotti, nonché attraverso azioni locali mirate» e in particolare attraverso una serie di parternship”.

In Europa, la capacità dovrebbe essere ridotta di oltre 800mila unità, attraverso la riconversione di alcuni impianti (come Poissy, in Francia) e facendo leva sulle partnership (come a Madrid e Saragozza, in Spagna, e a Rennes, in Francia), con l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali nel settore manifatturiero. L’utilizzo degli impianti aumenterà quindi dal 60% all’80% nel 2030. Negli Stati Uniti, l’incremento di produzione dovrebbe migliorare la capacità di utilizzo all’80% nel 2030. In Medio Oriente e Africa, il piano prevede la localizzazione dei prodotti che guideranno il pieno utilizzo della capacità entro il 2030.

È il de profundis per Cassino? No. Lo si intuisce dall’intervento di Emanuele Cappellano, il grande capo della produzione Stellantis in Europa o se preferite Enlarged Europe COO. Nel suo intervenbto conferma la contrazione della capacità produttiva ma «Without shoutdown», non ci saranno chiusure. Ma cosa farà Cassino? Nessuno lo sa ancora. Al centro della ripartenza c’è una nuova piattafiorma: Stla One è una nuova architettura progettata per massimizzare sinergie e competitività. Ce ne saranno altre due. E per ora nessuno parla della STLALarge e del Segmento D che dovevano avere il loro core a Cassino.

Maserati nel Segmento E

(Foto © IchnusaPapers)

Su Maserati arriva una indicazione precisa: il Tridente sarà riposizionato nel «lusso puro», con due nuovi modelli di segmento E — quello delle berline di lusso e alta gamma. Il piano dettagliato per il marchio sarà presentato entro dicembre 2026.

È una scelta di campo che ha conseguenze dirette su Cassino Plant, che produce oggi la Maserati Grecale e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio: se Maserati punta al lusso puro con nuovi modelli di segmento E. resta da capire dove verranno realizzate quelle auto di gran lusso. E, coinseguentemente, quale sarà la mission per Cassino Plant.

Stellantis prevede di introdurre in Europa oltre 25 nuovi prodotti e oltre 25 aggiornamenti. «Questi nuovi lanci amplieranno la copertura di mercato del 25%. La maggioranza sarà principalmente nei segmenti A, B e C» ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Enlarged Europe & European Brands e di Stellantis Pro One. “L’Enlarged Europe è al centro dell’identità e della storia di Stellantis. Molti dei nostri brand iconici sono nati in questa regione».

Ma quale sarà la strategia? «La strategia quinquennale per questa regione si concentrerà su tre pilastri: differenziare ulteriormente i brand e aumentare la copertura di mercato del 25%, ottimizzare i costi, incrementare la capacità di utilizzo degli impianti dal 60% all’80%» ha spiegato Cappellano. Ha ricordato l’avvio a Pomigliano del progetto E-Car: “nel 2028 apriremo un nuovo segmento del mercato europeo incentrato sull’accessibilità economica, cioè veicoli completamente elettrici a meno di 15mila euro” ha ricordato.

Cappellano ha detto che con Pro One, la divisione dei veicoli commerciali, l’ambizione è diventare numero uno al mondo entro il 2030 (oggi il brand è primo in Europa e secondo al mondo).

Le partnership: Leapmotor, Dongfeng, Tata e Jaguar Land Rover

È qui che il piano FaSTLAne 2030 mostra la sua architettura più innovativa — e più rilevante per i siti produttivi europei.

Leapmotor International — di cui Stellantis detiene il 51% — è il perno della strategia cinese in Europa. Il piano prevede collaborazione negli acquisti, condivisione della capacità produttiva negli impianti di Madrid e Saragozza, in linea con i requisiti del «Made in Europe». Non è una partnership commerciale — è una integrazione industriale progressiva.

Con Dongfeng — storico partner della componente francese PSA — si apre una nuova fase su due fronti: in Cina, attraverso la joint venture DPCA, con la produzione di due Peugeot e due Jeep per i mercati asiatici; in Europa, con una nuova joint venture a partecipazione Stellantis al 51% per collaborare su distribuzione, ingegneria, approvvigionamento e condivisione della capacità. Il primo progetto europeo partirà dallo stabilimento di Rennes, in Francia. Rennes: non Cassino. Sul piano competitivo non c’è paragone: il costo dell’energia in Francia è infinitamente più basso di quello che è possibile in Italia.

Con Tata si lavora sulle sinergie nelle regioni Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Con Jaguar Land Rover si esplorano sinergie di sviluppo prodotti e tecnologie negli Stati Uniti. Sul fronte tecnologico il piano è ambizioso: Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, Nvidia, Uber, Mistral AI e CATLsono i partner strategici per software, ADAS, intelligenza artificiale e tecnologia delle batterie.

In estate si chiude fino al 16