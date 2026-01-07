Stellantis, un’ascensore fermo tra due piani: il 2026 decisivo per la ripartenza

Lo stabilimento cassinate ha chiuso il peggior anno della sua storia. Una crisi sistemica a causa di un piano di rilancio varato ma ancora bloccato senza conoscere i tempi della ripresa. La fabbrica è arrivata ad un bivio: o inizieranno le nuove produzioni Alfa Romeo, restituendo prospettiva al sito, oppure il rischio è che diventi marginale nella strategia del gruppo

Per il territorio del Lazio meridionale, Stellantis Cassino Plant non è mai stato soltanto uno stabilimento. È stato un ascensore sociale, industriale ed economico. Ha trasformato un’area agricola in distretto manifatturiero avanzato, ha costruito redditi, competenze, filiere. Per questo i numeri del 2025 non sono semplicemente negativi: sono sistemici.

Cassino, il peggior dato della sua storia

La catena di montaggio dello stabilimento Stellantis

Nel 2025 lo stabilimento di Piedimonte San Germano ha prodotto 19.364 veicoli, con un crollo del 27,9% rispetto al 2024. È il risultato peggiore mai registrato dal sito. Per avere un ordine di grandezza: nel 2017, primo anno pieno delle produzioni Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Giulietta, Cassino viaggiava a 135.263 unità. In meno di dieci anni, la produzione si è ridotta di oltre l’85%.

Il dato produttivo è accompagnato da indicatori altrettanto allarmanti:

oltre 105 giornate di fermo produttivo in dodici mesi

in dodici mesi circa 600 lavoratori coinvolti stabilmente nel Contratto di Solidarietà

coinvolti stabilmente nel Contratto di Solidarietà occupazione scesa a circa 2.200 addetti, contro i picchi superiori ai 4.000

Cassino non è in crisi ciclica: è in una fase di sospensione industriale, in attesa di decisioni che tardano ad arrivare.

Il nodo della piattaforma “Large”

Formalmente, lo stabilimento non è stato abbandonato. A Cassino è stata assegnata la nuova piattaforma STLA Large, sulla quale dovrebbero essere prodotte le future Alfa Romeo Stelvio e Giulia, prima solo in versione elettrica (ai tempi del CEO Carlos tavares) ora anche in versione ibrida. Un passaggio cruciale, confermato negli impegni assunti al Ministero nel dicembre 2024.

L’ingresso di Stellantis

Il problema è che Cassino è l’unico impianto italiano Stellantis dove quel piano non è stato ancora avviato. Il lancio, inizialmente previsto entro la fine del 2025, è stato rinviato senza una nuova data ufficiale. Questo rinvio produce tre effetti economici immediati:

allunga l’uso degli ammortizzatori sociali congela gli investimenti dell’indotto alimenta l’incertezza occupazionale, con ricadute su consumi e servizi locali

In un settore capital intensive come l’automotive, il tempo è una variabile decisiva: ogni trimestre perso erode competitività.

Cassino dentro il quadro Stellantis Italia

Lo stabilimento Stellantis di Melfi

Il caso Cassino si inserisce in uno scenario nazionale già critico. Nel 2025 Stellantis ha prodotto in Italia 213.706 auto, con un calo del 24,5% su base annua. Un livello produttivo che, come ha sottolineato la Fim-Cisl, non si registrava da circa 70 anni.

Il dato aggregato racconta una crisi strutturale:

Mirafiori resta sottoutilizzato

Melfi soffre la transizione elettrica

Pomigliano regge grazie a produzioni più stabili

Cassino è il punto più fragile dell’intero sistema

Nel terzo trimestre 2025, mentre altri gruppi europei hanno rallentato, Stellantis ha mostrato una maggiore esposizione ai ritardi di gamma e alla transizione tecnologica. Il rischio non è solo industriale, ma strategico: perdere posizionamento su segmenti premium dove Cassino era centrale.

Il territorio come variabile dimenticata

C’è un elemento che nei piani industriali raramente entra, ma che qui pesa enormemente: il territorio. Cassino Plant non è una fabbrica isolata. È il perno di un sistema che coinvolge:

centinaia di aziende dell’indotto

logistica, manutenzione, servizi

occupazione indiretta e consumi locali

Quando Cassino rallenta, rallenta l’intera economia della provincia di Frosinone. Ed è per questo che il dato produttivo non è solo una statistica aziendale: è una questione di politica industriale nazionale.

Il bivio del 2026

Stellantis Cassino è in attesa delle nuove produzioni Alfa (Foto Stellantis / Imagoeconomica)

Il 2025 si chiude come un anno perso. Il 2026 sarà l’anno decisivo. O partiranno concretamente le nuove produzioni Alfa Romeo, restituendo prospettiva allo stabilimento, oppure Cassino rischia di diventare un sito formalmente assegnato ma di fatto marginale nella strategia europea del gruppo.

Stellantis, per anni, è stata l’ascensore di questo territorio. Oggi quell’ascensore è fermo tra due piani. E il problema, più che la discesa, è l’assenza di una data certa per la ripartenza.