Tpv chiude, ora tutto si gioca sulla parola “irrevocabile”

Procedura di chiusura per la TPV Compound di Frosinone. La Uiltec Lazio, con il segretario Giuseppe Caccianini, ne chiede il ritiro e contesta l’ipotesi di trasferire i lavoratori al Nord. L’azienda: decisione irrevocabile.

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Piove sul bagnato, a pochi chilometri da dove è già venuto giù il temporale: dopo l’annuncio di chiusura dello stabilimento Henkel di Ferentino a partire dal 30 giugno ora arriva il bis. Chiude anche la TPV Compound: non è un nome qualunque. Progetta e produce compound in PVC ed elastomeri termoplastici, e in questo è tra i principali player in Italia. Per ironia della sorte è in via Morolense a Frosinone: l’altro lato della strada e poco più giù della Henkel.

Tutta gente esperta quella che sta sulle linee di TPV Compound, l’età media di chi lavora alle sue linee di produzione è intorno ai sessant’anni. È il dato da cui conviene partire, perché spiega tutto quello che viene dopo.

Il condizionale e l’indicativo

Giuseppe Caccianini

A prendere posizione è il sindacato Uiltec Uil del Lazio con la firma del Segretario regionale Giuseppe Caccianini. Parla di nubi nere che si addensano, di allarme, di un destino da verificare. È il lessico di chi vede arrivare il temporale e spera ancora che giri. Nelle stesse ore, però, il quadro è già un altro. La procedura di chiusura è aperta. Il sindacato ne chiede il ritiro. E per l’azienda, a quanto riferiscono fonti sindacali, la decisione è «irrevocabile».

Tra il testo diffuso e la realtà del tavolo c’è la distanza che separa un condizionale da un indicativo. Non è una contraddizione: è il tempo, brevissimo, in cui una vertenza smette di essere un timore e diventa un fatto.

Sul tavolo c’è un’ipotesi che ha l’aria della soluzione: trasferire una parte dei dipendenti negli stabilimenti del Nord. Qui torna il dato dei sessant’anni. A quell’età un trasferimento a centinaia di chilometri significa un secondo affitto, un costo della vita più alto, una famiglia lasciata altrove. Caccianini lo riassume così: non si può chiedere a un lavoratore di «scegliere tra perdere il posto o lasciare la propria famiglia e il proprio territorio».

Il paradosso è che l’offerta di un posto, fatta a queste condizioni e a queste persone, rischia di equivalere al suo contrario. Sulla carta l’occupazione è tutelata. Nella pratica, ciascuno farà i conti da solo.

Dopo Henkel

C’è poi il calendario. La notizia arriva poche ore dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento Henkel. Due casi non fanno una legge: ma cominciano a somigliare a una serie. La Uiltec indica una strada in due tempi. Prima una verifica sul territorio, per cercare ogni alternativa: continuità produttiva, rilancio, riconversione. Poi, se nulla emergerà, un tavolo istituzionale con tutti i soggetti competenti.

È una strategia che presuppone un interlocutore disposto a riaprire la questione; e la parola irrevocabile serve esattamente a dire che non lo è. Resta da capire chi, tra le istituzioni, avrà la forza di chiedere a un’azienda di rivedere una decisione che essa dichiara già presa. «Non possiamo rassegnarci – dice il Segretario Giuseppe Caccianini – a un territorio senza futuro. Siamo profondamente preoccupati per la grave crisi industriale e occupazionale che continua ad attanagliare la nostra provincia di Frosinone. Il caso di Tpv Compound rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per un territorio che sta pagando un prezzo altissimo in termini economici, sociali e occupazionali».

La provincia che per decenni ha contato le fabbriche che aprivano si trova a contare quelle che chiudono. «Una crisi industriale – analizza Giuseppe Caccianini – deve diventare anche un’occasione per ripensare, innovare e cambiare: non può trasformarsi nell’ennesima occasione per aggravare il dramma occupazionale». Il problema è che ad un certo punto ci si ritrova a chiedersi se esista ancora qualcuno a cui dirlo.