Un bambino su 7 in auto senza cintura. La campagna di Rocca e Assogiocattoli

Nel 2024 diciotto bambini sono morti in auto mentre viaggiavano con un adulto e oltre 6.900 sono rimasti feriti. Da questi numeri nasce la campagna nazionale "Bimbi sicuri in auto", promossa dal Ministero delle Infrastrutture e Assogiocattoli, presieduta dal ciociaro Genesio Rocca, per diffondere la cultura del corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e contrastare comportamenti ancora troppo diffusi.

È un tragitto breve. Cinque minuti, forse dieci. «Stavolta non importa»: lo pensa quasi un genitore su tre, secondo Altroconsumo. Il 18% non allaccia sempre il bambino al seggiolino. Oltre un quinto di chi ha figli sotto i 4 anni non ha il sistema anti-abbandono. Nel 2024 diciotto bambini sono morti in auto guidate da un adulto. Non in incidenti inevitabili. In auto di famiglia, su tragitti ordinari, con a bordo genitori, nonni, zii, babysitter. Persone che amavano quei bambini e che quella mattina si erano distratte, avevano avuto fretta, avevano pensato «per un tragitto così breve».. .

I numeri del Ministero delle Infrastrutture dicono che nel 2022 il 5,8% dei bambini viaggiava senza sistemi di protezione. Nel 2024 quella percentuale era salita al 14,3%. Quasi triplicata in due anni. Non in un Paese povero senza accesso alle informazioni. In Italia, nel 2024, con tutte le norme e i seggiolini e le campagne di sensibilizzazione che esistono.

Genesio Rocca

È su questi numeri che nasce la campagna «Bimbi sicuri in auto», presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini in collaborazione con Assogiocattoli. È l’associazione nazionale che dal 1947 rappresenta i protagonisti italiani del gioco nella prima infanzia, del party e delle festività: da due anni la guida un imprenditore ciociaro, Genesio Rocca il Ceo di Gemar Ballons. (Leggi qui: Genesio Rocca, l’uomo dei palloncini alla guida del gioco italiano).

I numeri che non si possono ignorare

Ci sono numeri che non si possono ignorare. Sono 6.997 i minori feriti in incidenti stradali nel 2024, a bordo di veicoli guidati da adulti. Il 92,8% di quelli sotto i nove anni era su un’auto privata. Non un pullman, non un mezzo pubblico: l’auto di famiglia, il tragitto di tutti i giorni.

Solo il 53,9% dei bambini viaggia su un seggiolino usato correttamente. Uno su due. L’altro non ce l’ha, o ce l’ha ma installato male, o ce l’ha ma non allacciato.

L’indagine di Altroconsumo del 2025 aggiunge un dettaglio che fa riflettere: quasi un genitore su tre adotta comportamenti non corretti. Il 18% non allaccia sempre il bambino al seggiolino. Oltre un quinto di chi ha figli sotto i quattro anni non ha un sistema anti-abbandono: quello diventato obbligatorio anche dopo un appassionato intervento tenuto a Montecitorio da un altro ciociaro, il vice capogruppo dei Deputati di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini.

Eppure la soluzione c’è, è certificata e funziona: un seggiolino installato correttamente riduce fino al 90% il rischio di lesioni nei neonati, fino al 75% nei bambini più grandi. Non è una stima: è una certezza documentata.

Il paradosso dell’informazione

Il dato più istruttivo di tutta questa storia non è quello sugli incidenti. È questo: il 79% dei genitori più informati adotta comportamenti corretti. Tra quelli meno informati, quella percentuale scende al 48%. Trenta punti di differenza. Trenta punti che in certi casi valgono una vita.

Matteo Salvini e Genesio Rocca

Non è un problema di leggi: le norme ci sono e sono avanzate. Non è un problema di prodotti: i sistemi di ritenuta disponibili sul mercato sono tra i migliori al mondo. È un problema di cultura, di abitudine, di quel momento in cui si pensa «stavolta non importa». E invece importa sempre.

«Non basta avere a disposizione i migliori sistemi di ritenuta: è fondamentale saperli utilizzare in modo corretto e costante», ha dichiarato Genesio Rocca, presidente di Assogiocattoli. Insieme al board dell’associazione ed in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione. In cosa consiste?

La piattaforma e cosa offre

Assogiocattoli ha costruito una risposta concreta: una sezione dedicata sul proprio portale (www. assogiocattoli.eu/sicurezzainauto) progettata come hub informativo per le famiglie. Consigli pratici per il tragitto casa-scuola e per le vacanze estive. Guide per scegliere e installare il seggiolino giusto. I riferimenti normativi spiegati in linguaggio comprensibile.

«La vita dei nostri bambini è il bene più prezioso e proteggerla attraverso un’informazione chiara con comportamenti responsabili è un dovere di tutti noi», ha aggiunto Luca Tomasi, vicepresidente della divisione Prima Infanzia di Assogiocattoli.

Diciotto bambini morti nel 2024. Un numero che poteva essere inferiore. Forse molto inferiore. Perché il 90% del rischio di lesioni si può ridurre con uno strumento che esiste, costa poche centinaia di euro e si usa in tre minuti.

Il problema non è la disponibilità. È l’abitudine.