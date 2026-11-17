La Cisl Lazio e gli altri sindacati confederali firmano con la Regione un accordo su fisco e famiglie. L’intesa dà attuazione agli impegni assunti durante l’approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029 e traduce il confronto in misure concrete per ridurre il carico fiscale sulle persone, sostenere le famiglie e accompagnare lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione.

Subito. Senza nemmeno il tempo di pensare. Solo quello per far asciugare l’inchiostro sul Bollettino della Regione Lazio che ha reso tutto ufficiale: il Bilancio di Previsione 2027-2029 con il taglio dell’1,6% dell’addizionale Irpef regionale che si paga sulla Dichiarazione dei redditi, gli sconti sull’Irap per le ditte e le imprese che si trovano sui monti del Lazio, per gli enti del Terzo settore e le cooperative sociali, le agevolazioni per le imprese che trasferiscono nel Lazio la propria sede e per quelle avviate da persone under 35. Appena quella norma ha messo le ruote sull’asfalto i sindacati si sono presentati in Regione ed hanno preteso di farci un giro. (Leggi: Rocca taglia le tasse regionali: la soglia sale a 35mila euro).

Un giro, come? Un accordo: sottoscritto martedì mattina dal Segretario Generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli con la Regione Lazio, insieme alle altre organizzazioni sindacali confederali. L’intesa dà attuazione agli impegni assunti durante l’approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029 e traduce il confronto in misure concrete per ridurre il carico fiscale sulle persone, sostenere le famiglie e accompagnare lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione .

Energia, famiglie e promesse a scadenza

L’accordo dà attuazione agli impegni assunti con l’approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029. Traduce il confronto in misure concrete per alleggerire il carico fiscale sulle persone, sostenere le famiglie e accompagnare imprese e occupazione.

Per le utenze domestiche vulnerabili è previsto un intervento straordinario sulla spesa per l’energia elettrica, con una dote di 20,8 milioni. La Regione si impegna poi a lavorare perché le riduzioni fiscali a favore delle famiglie diventino strutturali e perché venga rimossa la maggiorazione dello 0,5% dell’addizionale regionale Irpef, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei servizi essenziali.

Resta confermata l’attuazione dell’accordo del 17 dicembre 2025, il cui primo punto è un nuovo finanziamento della Legge 46 a favore dell’indotto Stellantis. Seguono l’esenzione della quota per le RSA a carico delle famiglie e il coinvolgimento dei lavoratori nelle società partecipate dalla Regione.

«La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un risultato di grande importanza, sia per le misure condivise a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, sia per la rapidità con cui siamo riusciti a raggiungere l’intesa – dichiara l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini – Lo scorso anno l’accordo con le organizzazioni sindacali era stato siglato il 17 dicembre, mentre quest’anno siamo riusciti a definirlo già a novembre. Un segnale significativo di una visione condivisa e di un confronto costruttivo, fondato sulla volontà comune di dare risposte concrete ai cittadini del Lazio. La riduzione della pressione fiscale, che interessa quasi il 75% dei contribuenti, dimostra come il risanamento dei conti regionali possa tradursi in benefici tangibili per le famiglie».

Ora il Libro Verde

Francesco Rocca e Giancarlo Righini

Per Coppotelli l’intesa è «un passo importante» e decisivo è stato il contributo dei sindacati al negoziato. Il Segretario Generale riconosce il lavoro del presidente Francesco Rocca, dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e del direttore generale Alessandro Ridolfi. Dalla loro disponibilità al confronto, dice, sono venuti un accordo significativo e vantaggi attesi per i contribuenti e per l’economia e la società del Lazio.

Ora il lavoro passa alla Commissione, e giovedì la Cisl incontrerà i capigruppo per presentare il Libro Verde. Cioè? Undici punti con le priorità secondo Cisl Lazio su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione. Spiega il Segretario Generale Enrico Coppotelli: «Il Lazio ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro. Con il Libro Verde la CISL mette a disposizione del Paese un insieme di proposte per aprire un confronto largo, perché le grandi transizioni che abbiamo davanti – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – non possono essere governate lasciando indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Serve un nuovo Patto sociale, costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa, per redistribuire in modo equo i vantaggi e i costi del cambiamento».

Poi, annuncia, resta la vigilanza, perché gli impegni diventino nei tempi previsti vantaggi concreti per imprese, famiglie, lavoratori e cittadini. La firma è arrivata martedì mattina. La verifica, per dichiarazione della stessa Cisl, comincia subito dopo.

Cosa c’è dentro

Il Libro Verde della Cisl propone oltre centoventi misure per un Patto sociale che ripartisca in modo equo vantaggi e costi delle transizioni. Sui salari la via resta la contrattazione, non il salario minimo legale: due livelli di pari dignità, recupero annuale del potere d’acquisto, rappresentanza aggiornata e meno tasse sul lavoro a favore delle rendite improduttive. Il risparmio delle famiglie, anche tramite i fondi pensione, va indirizzato verso investimenti e infrastrutture, ora che il PNRR si esaurisce.

Per l’industria Cisl Lazio sostiene la necessità di un piano globale, reti tra piccole imprese, una strategia energetica e, in Europa, la deroga del Patto di stabilità estesa dal militare al civile. Sulle pensioni: regole stabili, previdenza separata dall’assistenza, APE sociale strutturale, anticipi per i figli, pensione di garanzia per le carriere discontinue.

Competenze, donne, giovani e welfare

(Foto © Burst / Pexels)

Nella visione di Cisl, l’intelligenza artificiale deve amplificare il lavoro, non sostituirlo, con diritti sindacali rafforzati (legge 76/2025, da finanziare stabilmente). Si chiedono un diritto soggettivo alla formazione per tutta la vita, con conto personale e certificazione delle competenze, e politiche attive più forti, a partire dai giovani che non studiano né lavorano.

Sul lavoro femminile: meno bonus, più servizi, con un Fondo nazionale per la cura, paternità più lunga e piani di rientro dopo la maternità. Per i giovani, fisco agevolato, casa e valutazione d’impatto generazionale; poi diritti di transizione, invecchiamento attivo e un piano per i caregiver.

Numeri, strumenti e proposte di dettaglio

Francesco Rocca ed Enrico Coppotelli

Meno di un bambino su tre accede al nido e l’offerta residenziale per la non autosufficienza è circa la metà di quella di Francia e Germania. L’Italia è ultima in Europa per occupazione degli under 30 e in due anni quasi duecentomila persone se ne sono andate. La legge 112/2026 conferma la contrattazione come via maestra sui salari.

I Fondi interprofessionali restano ancorati alla contrattazione e le competenze certificate confluiscono nel SIISL. Si propongono passaggio generazionale d’impresa orientato alla continuità occupazionale, immigrazione con quote legate a percorsi formativi nei Paesi d’origine, mansioni adattate e fondi sanitari complementari per i senior, servizi domiciliari e sanità territoriale contro la perdita di autonomia. Chiudono il «pacchetto di vita» (welfare di comunità, mobilità, abitare) e la partecipazione dei lavoratori.