Zona Franca Doganale, svolta per il Lazio: l’ok nella legge di Bilancio

Via libera alla Zona Franca Doganale nel basso Lazio con un emendamento alla legge di Bilancio. La Regione è la sesta in Italia ad adottarla e la prima a istituirla con una norma nazionale

Il Lazio entra ufficialmente nella mappa delle Zone Franche Doganali italiane. L’approvazione è arrivata questa sera con un emendamento alla legge di Bilancio, a firma del senatore Nicola Calandrini, licenziato in Commissione e dedicato all’istituzione della Zona Franca Doganale nel basso Lazio.

Si tratta di un passaggio politico rilevante: il Lazio diventa la sesta regione italiana a dotarsi di una Zona Franca Doganale ma soprattutto la prima ad averla istituita attraverso una legge nazionale, rafforzando così il peso e la stabilità dello strumento sul piano normativo.

Il senatore Calandrini aveva presentato l’emendamento all’inizio del mese di novembre dello scorso anno. (Leggi qui: La mossa del senatore: emendamento per la Zona Franca Doganale).

Una nuova fase

Sul piano economico, l’emendamento rappresenta, uno strumento con il quale cambiare le regole del gioco nelle province di Frosinone e Latina. Creando finalmente quel corridoio capace di portare fuori dalla crisi il Lazio Sud. Sul piano politico rappresenta un risultato che apre una nuova fase per il territorio, da tempo in attesa di misure strutturali in grado di incidere su sviluppo economico, attrazione degli investimenti e competitività del sistema produttivo.

La Zona Franca Doganale viene indicata come leva strategica per il rilancio del basso Lazio, area che paga storicamente un gap infrastrutturale e industriale.

Ora la partita si sposta sul piano attuativo. Saranno i successivi provvedimenti a definire perimetrazione, criteri di accesso e modalità operative, ma l’approvazione in legge di Bilancio segna un punto politico fermo: il Lazio dispone finalmente di uno strumento riconosciuto a livello nazionale per sostenere crescita e occupazione.

Cos’è e cosa comporta una Zona Franca Doganale (ZFD)

La Zona Franca Doganale è un’area delimitata del territorio nazionale considerata, ai fini doganali, esterna al territorio doganale dell’Unione europea. Questo consente alle imprese la sospensione o esenzione dei dazi doganali sulle merci in ingresso e dell’IVA all’importazione. Fa scattare agevolazioni sulle accise ed una maggiore flessibilità nelle operazioni di stoccaggio, trasformazione e riesportazione delle merci.

Possono beneficiarne le imprese manifatturiere, le aziende della logistica e dei trasporti, le attività di trasformazione e lavorazione delle merci, gli operatori dell’import-export.

Gli obiettivi principali sono l’attrazione di nuovi investimenti nazionali e internazionali, il rafforzamento della competitività delle imprese locali, lo sviluppo dell’occupazione, la valorizzazione delle aree industriali e portuali.