Con teste così non si poteva vincere la guerra al Covid

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Per vincere la guerra al Covid non bastano i vaccini. Serve una testa. Che troppi non hanno. Eccone alcuni esempi

Non potevamo vincere la guerra: avevamo i carri armati fatti senza acciaio; in Russia ci eravamo andati con gli anfibi fatti di cartone. La fanteria aveva fucili che in parte venivano dalla prima guerra mondiale ed erano stati impiegati nel ’17 sul Carso. Non possiamo vincere la sfida contro il Covid: non possiamo se abbiamo in campo persone che fanno telefonate come quelle ricevute oggi.

Una da Monte San Giovanni Campano, città con 31 infetti solo oggi e dove le statistiche dicono che più di uno morirà per colpa del virus nei prossimi giorni; la telefonata puntava a farci dire che una parte politica del Comune si era attivata e l’altra no.

Covid, pazienti in Terapia Intensiva. (Foto: Vince Paolo Gerace / Imagoeconomica)

Una telefonata è arrivata da Torrice: zona rossa, anche lì le statistiche dicono che ci sarà presto qualche altro funerale, oltre a quelli che ci sono già stati; la telefonata chiedeva di protestare per la chiusura delle scuole. Ancora non hanno capito che più si entra in contatto e più si rischia di infettare ed essere infettati: finendo per ritrovarsi ad un altro funerale ma dalla parte sbagliata.

Sempre da Torrice dove il prefetto Ignazio Portelli ha espresso tutto il suo disappunto per l’ondata di contagi, che è stata determinata dai comportamenti, non dalla pioggia o dal vento.

Ma la risposta di qualcuno è stata: “se è avvenuto, non l’hanno fatto a posta, non c’è stata volontà”; volontà no, ma negligenza si. Ancora non è chiaro che ogni mezzora è prudente disinfettarsi le mani ed avere una mascherina con chiunque si parli?

No, non è chiaro. Altrimenti la gente non sarebbe seduta davanti ai bar chiusi in tutta la provincia di Frosinone. Non si imboscherebbe come se dovesse scappare dai tedeschi nelle ore del coprifuoco. Invece stiamo scappando da un virus maledetto che per giorni non ti lascia sintomi e intanto lo porti in giro, sei infetto e non lo sai, infetti gli altri. E qualcuno rischi di spedirlo al funerale, dalla parte sbagliata.

Non potevamo vincere questa guerra. Richiede un cervello che non abbiamo.

