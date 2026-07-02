9 milioni per mettere Sulla Buona Strada la Provincia di Frosinone

Quarantadue strade provinciali. 8 milioni 903 mila 153 euro e 56 centesimi. Un programma che si chiama «Sulla Buona Strada» e che il presidente Luca Di Stefano ha appena tradotto in decreti. Da Forca d'Acero a Posta Fibreno, da Serrone ad Acquafondata: la mappa degli interventi copre l'intera provincia.

Sono le strade intorno a casa: quelle fondamentali per arrivarci. Troppo grandi per essere stradine di paese, troppo piccole per essere grosse arterie. Sono le Strade Provinciali ed ogni cittadino le percorre ogni giorno: spesso senza nemmeno saperlo. Ne conosce a memoria ogni curva. La percorre ogni mattina, ogni sera, da anni. Sa dove rallentare, dove il guard rail manca, dove la carreggiata si restringe senza preavviso. Da oggi, su 42 di quelle strade della Provincia di Frosinone, arrivano i cantieri. Oltre 8,9 milioni di euro per chi la strada la fa sul serio, tutti i giorni.

Il presidente Luca Di Stefano, ha approvato i decreti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni della rete viaria provinciale.

L’investimento complessivo ammonta a 8 milioni 903 mila 153,56 euro e rientra nel programma “Sulla Buona Strada”, l’iniziativa voluta dal presidente Di Stefano per rafforzare la manutenzione, la sicurezza e la qualità delle strade provinciali, attraverso una programmazione capace di individuare le priorità e dare risposte concrete ai territori. I provvedimenti interessano diverse strade provinciali e riguardano interventi sul piano viabile, sistemazione dei tratti più deteriorati, ripristino delle condizioni di percorribilità, miglioramento della sicurezza della circolazione e, dove previsto, rifacimento o adeguamento della segnaletica orizzontale.

Gli interventi

Nel dettaglio, è stato approvato un intervento di manutenzione straordinaria sulla

S.P. n. 8 “Esperia”, dal km 4+000 al km 4+500 e dal km 5+100 al km 6+082, mediante interventi di messa in sicurezza stradale, per un importo complessivo di 280 mila euro.

Secondo lotto

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla

sulla S.P. 259 ex 509 “Forca d’Acero” ,

, sulla S.P. 38 “Accesso Atina Est” ,

, sulla S.P. 137 “Castrocielo-Roccasecca” ,

, sulla S.P. 82 “Accesso a Cervaro” ,

, sulla S.P. 109 “Accesso a Colle San Magno” ,

, sulla S.P. 65 “Accesso a Belmonte Castello” ,

, sulla S.P. 42 “Cervaro-Viticuso” ,

, sulla S.P. 158 “Roccasecca Scalo-Casello A/1 Pontecorvo” ,

, sulla S.P. 154 “Sant’Elia-Valvori-Vallerotonda” ,

, sulla S.P. 273 “Fontanarosa-Cappella Morroni” ,

, sulla S.P. 271 “Sant’Angelo in Theodice-Pignataro Interamna” ,

, sulla S.P. 185 “Acquafondata-Casalcassinese”

sulla S.P. 41 “Sant’Elia-Vallerotonda – 2° Tronco”,

per un importo complessivo di 1 milione 573 mila 96,90 euro.

Terzo lotto

È previsto un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla S.P. n. 11 “Morolense”, dal km 9+900 al km 13+000, in tratti vari, per un importo complessivo di 169 mila 52,33 euro.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla

S.P. n. 164 “Ponte Selva – Castellaccio” ,

, sulla S.P. n. 147 “Fiuggi – Arcinazzo” ,

, sulla S.P. n. 200 “Seritico-Castagneto” ,

, sulla S.P. n. 133 “Anagnina” ,

, sulla S.P. n. 192 “Piagge-Acuto” ,

, sulla S.P. n. 193 “Comunacqua” ,

, sulla S.P. n. 168 “Villamagna” ,

, sulla S.P. n. 12 “Braccio Stazione Anagni”

sulla S.P. n. 26 “Anagni-Acuto”,

per un importo complessivo di 1 milione 573 mila 96,90 euro.

Quarto lotto

È previsto un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla

S.P. n. 67 “Monte San Giovanni Campano-Strangolagalli”, nei tratti dal km 5+150 al km 5+700 circa e dal km 6+680 al km 7+300 circa, per un importo complessivo di 220 mila 333,89 euro.

Quinto lotto

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza

sulla S.P. n. 61 “Accesso a Boville Ernica” ,

, sulla S.P. n. 50 “Accesso a Veroli” ,

, sulla S.P. n. 169 “San Paolo” ,

, sulla S.P. n. 67 “Monte San Giovanni Campano-Strangolagalli” ,

, sulla S.P. n. 153 “Le Prata 2° Tronco” ,

, sulla S.P. n. 34 “Santa Cecilia” ,

, sulla S.P. n. 60 “Sant’Angelo in Villa – Strangolagalli” ,

, sulla S.P. n. 144 “Fontana Liri-Arpino”

sulla S.P. n. 86 “Accesso a Fontana Liri”,

per un importo complessivo di 1 milione 573 mila 96,90 euro.

Sesto lotto

È previsto un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla S.P. n. 8 “Esperia”, dal km 4+500 al km 5+100, mediante interventi di messa in sicurezza stradale, per un importo complessivo di 110 mila 333,89 euro.

Settimo lotto

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza

sulla S.P. n. 238 “Santopadre – Valle – Tracciolino” , dal km 4+800 al km 5+300 ,

, dal , sulla S.P. n. 141 “Accesso a Posta Fibreno”, dal km 0+000 al km 0+800,

per un importo complessivo di 184 mila 353, 88 euro.

Ottavo lotto

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla

S.P. n. 11 “Morolense” , dal km 2+550 al km 4+000 circa e dal km 4+000 al km 4+950 circa ;

, dal e dal ; S.P. n. 161 “Madonna del Piano – Rave Grosse – Seminasale” , dal km 0+000 al km 0+500 circa ;

, dal ; S.P. n. 14 “Farneta” , dal km 5+050 al km 5+800 circa ;

, dal ; sulla S.P. n. 15 “Castro – Pofi – Casilina”, dal km 6+500 al km 7+300 e dal km 1+200 al km 2+100,

per un importo complessivo di 1 milione 573 mila 96,90 euro.

Nono lotto

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza

sulla S.P. n. 103 “Settefrati – Canneto” ,

, sulla S.P. n. 186 “Carnello – Broccostella” ,

, sulla S.P. n. 94 “Cominia” ,

, sulla S.P. n. 270 “Accesso Nord a Campoli Appennino” ,

, sulla S.P. n. 68 “Fontechiari Casalvieri” , sulla S.P. n. 63 “Rocca d’Arce-Santopadre”

, sulla sulla S.P. n. 70 “Accesso a Casalvieri”,

per un importo complessivo di 1 milione 573 mila 96,90 euro.

Decimo lotto

È previsto un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla S.P. n. 54 “Accesso a Serrone”, dal km 0+000 al km 2+000, in tratti vari, per un importo complessivo di 73 mila 595,07 euro.

«Con questi decreti – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano – mettiamo in campo un investimento complessivo di oltre 8,9 milioni di euro per la sicurezza delle nostre strade provinciali. È una programmazione ampia, distribuita su più aree del territorio, che nasce dai sopralluoghi dei tecnici e dall’ascolto delle esigenze dei Comuni. La sicurezza stradale è una priorità della nostra Amministrazione e continueremo a lavorare con metodo per intervenire dove le criticità sono più evidenti».

«Il programma “Sulla Buona Strada” – aggiunge il Presidente Di Stefano – rappresenta una scelta precisa: investire sulla manutenzione, sulla prevenzione e sulla qualità della viabilità provinciale. Parliamo di strade percorse ogni giorno da cittadini, pendolari, studenti, lavoratori e imprese. Migliorare queste arterie significa rendere più sicuri gli spostamenti e rafforzare i collegamenti tra i territori».

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, sottolinea il valore del lavoro svolto: «Questa programmazione è il risultato di un’attività costante di raccordo con i territori e di collaborazione con il Presidente Di Stefano, con il Settore Viabilità e con gli uffici tecnici della Provincia. Gli interventi approvati consentono di dare risposte concrete a diverse criticità presenti sulla rete stradale provinciale, con una visione ordinata e distribuita sulle aree interessate».