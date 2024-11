A Ceccano c’è aria di vittoria: tutti sulla strada della candidatura

C'è aria di vittoria facile a Ceccano. E c'è affollamento nel centrosinistra: almeno quattro le aspirazioni alla candidatura come sindaco. Ma Cerroni raffredda gli entusiasmi

Ceccano prova a ricostruire. Il silenzio assordante della ‘Marcia per la Legalità‘ che la scorsa settimana ha portato in strada oltre mille persone indignate lascia il posto ai sussurri di chi vorrebbe una candidatura. C’è folla nel centrosinistra: l’arresto del sindaco Roberto Caligiore ed i sospetti della Procura sull’intero sistema degli appalti comunali gestiti dal centrodestra, lasciano pensare ad una strada facile ed in discesa. (Leggi qui: La rabbia di Ceccano e l’orgoglio della città).

C’è aria di facile vittoria. Un po’ come si respirava dieci anni fa a parti invertite: quando il centrosinistra riuscì in una delle operazioni più masochiste della sua storia ceccanese. La sfiducia alla sindaca Manuela Maliziola decisa dopo appena dua anni di governo cittadino dal suo Partito di allora i Socialisti in accordo con Pd, Rifondazione, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Gli elettori dissero basta ad una politica che litigava sulla pelle dei cittadini. E si affidarono ad un progetto civico dalla chiara impronta di centrodestra: nella città che era fino a quel momento la Stalingrado d’Italia.

I disponibili

Emanuela Piroli

Sono già in quattro ad avere fatto comprendere la propria disponibilità alla candidatura come sindaco di Ceccano. La prima a pronunciare il classico “Sono a disposizione” è Emanuela Piroli: già Segretaria cittadina Pd estromessa dal suo Partito, capolista di uno schiramento di sinistra alternativo ai Dem, ritrovatasi nel Pd con l’elezione di Elly Schlein a Segretario nazionale. Su Ciociaria Oggi ha detto di essere pronta a guidare la città.

Ma nel giro di poco, la strada verso Palazzo Antonelli si è fatta trafficata: al limite dell’ingorgo. Sono piovute altre disponibilità: da quella di Andrea Querqui a quella di Manuela Maliziola al punto che dopo avere letto le notizie del giorno, Emanuela Piroli ha chiosato sul suo stato Instagram “Avanti il prossimo”.

Marco Corsi

Al suo pari Marco Corsi. Sempre su Ciociaria Oggi “Non esclude affatto la possiilità di tornare in pista come candidato sindaco”. Sottolinea come tanti candidati del 2020 che lo affiancarono nel suo tentativo di diventare sindaco siano rimasti vicini a lui. Difficile che possa guidare di nuovo uno schieramento di centrosinistra: in pochi anni è passato dal centrodestra al centrosinistra, poi il ritorno a destra con la Lega e infine il riavvicinamento a Massimo Ruspandini e Fratelli d’Italia. Resta anche lui “a disposizione” di chi non si sa.

La saggezza di Cerroni

Andrea Querqui

Terzo in ordine di arrivo è Andrea Querqui. Era il candidato naturale alla scadenza del mandato di Roberto Caligiore, testato nelle scorse Regionali con un’operazione di riavvicinamento all’area di Emanuela Piroli voluta dal leader Dem Francesco De Angelis. Figlio di Gianni, già sindaco della città fabraterna, un po’ per tradizione di famiglia ed un po per la facilità con cui si intravede la vittoria, si dice pronto ed anche lui “a disposizione”. Ma – sempre su Ciociaria Oggi – aggunge di essere disponibile al classico passo indietro in nome dell’unità.

Non poteva mancare Manuela Maliziola, ex sindaco e già candidata sindaco perdente contro Caligiore ed il suo primo cartello civico di centrodestra. Esponente di Demos è attivissima nelle ultime ore col comitato del Centro storico: pronta a rimettersi in gioco, forte “dell’esperienza maturata”.

Maurizio Cerroni

A raffreddare i facili entusiasmi è stato Maurizio Cerroni, ex sindaco che consiglia di “evitare fughe in avanti” e e le “auto candidature”. Da tempo in pensione e appassionato di trekking, sembra ringalluzzito: insieme all’ex sindaco socialista Antonio Ciotoli. Negli ultimi giorni non c’è incontro pubblico dove non siano presenti.

La verità è che il quinto aspirante candidato è Filippo Cannizzo, filosofo prestato al collettivo Ceccano 2030. Ma sopratutto genero di Maurizio Cerroni. Che in queste ore lancia anche le Primarie, magari sperando che non siano come quelle organizzate dal cntrosinistra e poi non rispettate da Querqui padre nel 2015.