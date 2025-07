A Ceccano finisce la luna di miele: in Consiglio volano fendenti

Ceccano, il secondo round di Querqui: il Consiglio Comunale va in scena tra debiti, conti e ferite mai rimarginate. La luna di miele è finita. Iniziano gli scontri ad alta tensione.

Che non sarebbe stata una passeggiata lo si sapeva già dal titolo. Otto punti all’ordine del giorno, il termometro politico impazzito, l’aria tesa come nelle ultime venti pagine di un thriller di Camilleri. E poi, l’ingrediente segreto: il bilancio. Quando ci sono in ballo i conti, la posta è sempre alta. La politica, quella vera, torna a essere protagonista a Ceccano. Altro che scartoffie: qui si decide la rotta della città.

Ci si aspettava un Consiglio Comunale lungo: lo avevano profetizzato in tanti. Perché quando si parla di Bilancio, ogni voce di spesa è una scelta di campo. Un euro a destra, una polemica a sinistra. E Ceccano, questa mattina, si è svegliata con un Consiglio comunale che sembrava più un campo di battaglia che una seduta istituzionale.

Il campo di gioco è completamente diverso rispetto al Consiglio di debutto celebrato soltanto pochi giorni fa. Gli spalti sono vuoti e le curve anche: niente pubblico con le bandierine, niente tifosi ad applaudire o fischiare. Le immagini dello straming raccontano un’Aula quasi completamente lasciata ai protagonisti. In politica la luna di miele tramonta in fretta.

I primi tre punti: la quiete prima della tempesta

Emanuela Maliziola (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

I lavori iniziano nel silenzio quasi sospetto dei grandi equilibri. I primi tre punti (Debiti fuori bilancio, cioè le spese impreviste ed imprevedibili alle quali il Comune ha dovuto fare fronte) scorrono via come un’ordinanza d’ufficio. La maggioranza compatta, la minoranza si astiene. Niente fuoco, solo fumo tecnico. Dopotutto l’impalcatura di quei conti è quella che ha tirato su il centrodestra nella scorsa consiliatura: votare contro avrebbe significato sconfessare se stessi.

A prendere la parola, con la classe di chi mastica politica da una vita, è l’ex sindaca Manuela Maliziola . L’unica dell’opposizione a intervenire: «Sindaco, so bene che non è farina del tuo sacco», dice con tono pacato, ma fermo. Poi affonda con garbo: «Mi auguro che la politica dell’ente non sia quella di sperperare denaro pubblico». Sembrava tutto sotto controllo. Sembrava. Ma Ceccano non è città da protocollo e buone maniere.

L’opposizione di centrodestra

Se fosse una partita di calcio si potrebbe raccontare dicendo che l’opposizione è più padrona del campo e si sente più a suo agio. Attacca, fa pressing. La maggioranza ancora deve calarsi nel nuovo ruolo, non è abituata a dover rintuzzare i colpi. A spingere la palla avanti sono Alessia Macciomei che affonda tra le linee della maggioranza senza timore reverenziale; Ginevra Bianchini supera i terzini avversari con lo stile di un Del Piero dei giorni migliori nel modo di porsi ma non meno diretta nell’affondare i colpi in maniera efficace.

Il quarto punto: apriti cielo

Il vicesindaco Mariangela De Santis

Siamo al quarto punto, la Variazione di Bilancio. Qui – puntuale come una scadenza fiscale – arriva il primo terremoto. E non lo genera l’opposizione. No, stavolta è la maggioranza che tira fuori l’artiglieria . La vicesindaca Mariangela De Santis prende la parola e la trasforma in una clava: «La minoranza deve smetterla di dire che i conti stanno bene. Se fosse così, perché non si sono trovati nemmeno mille euro per cose semplici?».

Boom. La sala si irrigidisce. I banchi dell’opposizione si rianimano come in un western di Sergio Leone. E le prime a mettersi il cinturone sono ancora Ginevra Bianchini e Alessia Macciomei. Viaggiano nella stessa direzione, come Bonnie e Clyde della contabilità civica: conoscono a menadito la materia, sono i conti sui quali il loro centrodestra ha vissuto e lavorato per quattro anni. Accusano la maggioranza di essere in ritardo, di non aver rispettato i passaggi in Commissione. Niente sconti. Nemmeno a saldo.

Colombo Massa

Manuela Maliziola torna a parlare. Con stile, ma con fermezza: chiede più attenzione al cimitero («solo 3.500 euro per la pulizia?») e ricorda che la sede delle critiche dev’essere il Consiglio, non i giornali. Colombo Massa – consigliere delegato all’Ambiente – e l’assessore Francesca Ciotoli rispondono con tono tecnico e pacato. In particolare l’assessore Ciotoli snocciola interventi, spiega numeri, dà la sensazione di sapere dove mettere le mani. È precisa e puntuale ma anche consapevole che 3.500 euro non basteranno neanche per arrotare le cesoie.

Lo scontro frontale: De Santis vs Bianchini

Il clima si scalda, la tensione sale. Mariangela De Santis passa all’offensiva e non risparmia nessuno: «Avete lasciato nove anni di disastri. Noi abbiamo dovuto revocare le nomine per i progetti PNRR finiti sotto inchiesta. Spendiamo altri soldi per rimettere a posto quello che voi avete fatto saltare». Parole come fendenti. Ginevra Bianchini incassa, ma non arretra. Il duello si fa personale, quasi teatrale. E se Shakespeare avesse assistito, avrebbe applaudito.

Ugo Di Pofi (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Poi si inserisce Ugo Di Pofi. Non condivide il tono di De Santis, bacchetta il ritardo delle Commissioni, richiama alla disinfestazione saltata. Entra anche Federica Maura, consigliera di maggioranza, lamentando lo stato delle deleghe al Commercio ricevute. Le risponde dalla minoranza Fabio Giovannone: «Non è così. Il commercio a Ceccano sta meglio di quanto dici».

Il quinto punto: conti e contese

Siamo al quinto punto. Il sindaco Andrea Querqui prende la parola, spiega, chiarisce. Ma poi interviene di nuovo Alessia Macciomei: «Smettiamola con la favola del dissesto. Il bilancio è sano. I conti sono in ordine. Basta raccontare che tutto va a rotoli, perché i numeri dicono il contrario». Bianchini le fa eco.

E qui Andrea Querqui toglie il camice da farmacista e indossa quello del chirurgo. Taglia, ricuce, affonda il bisturi dove fa male. Snocciola l’elenco degli interventi bloccati, dei tecnici liquidati, dei bandi da rifare. Ricorda – senza giri di parole – che quei progetti finiti sotto indagine hanno un’origine politica. E guarda dritto verso i banchi dell’ex maggioranza, oggi opposizione: «Paghiamo in soldi, ma anche in tempo». L’attacco è diretto a chi c’era prima. In primis, a Ginevra Bianchini.

Ginevra Bianchini

I primi segnali di nervosismo cominciano ad emergere. In pratica il sindaco cita tutti gli appalti oggetto dell’inchiesta che lo scorso autunno ha portato all’arresto del sindaco di Centrodestra ed alla caduta dell’amministrazione. Dice a Bianchini che anche lei era sul ponte di comando in quanto responsabile dell’Urbanistica. Ma sull’ex assessore non c’è macchia e non c’è sospetto giudiziario: lei ribatte a tono: «Tutto quello che hai detto rimane nero su bianco. Risponderò come riterrò più opportuno. Mi riservo di valutare in altre sedi le gravi dichiarazioni del sindaco che sono calunnie». E poi, tagliente come una lama affilata: «Tornate a fare politica, che non sapete fare neanche quella. E lasciate stare ciò che non vi appartiene».

Il sesto punto: il vero segnale politico

Ma è al sesto punto – le Linee programmatiche – che il pacioso Ugo Di Pofi, candidato sindaco del centrodestra, mette in campo l’intervento più duro. Dice che le linee programmatiche illustrate dal sindaco sono l’elogio dell’evanescenza, sembrano fatte con l’intelligenza artificiale. Il sindaco è talmente concentrato da non afferrare che si tratta solo di una battuta e ribatte che non è stata consultata né Gemini né ChatGpt. Eccesso di concentrazione, sintomo di tensione.

Arriva il vero colpo di scena. Si vota. E qui il dato politico scotta più del sole di luglio. Bianchini, Macciomei e Di Pofi votano contro. Ma Maliziola, Aversa e Giovannone si astengono. Cosa vuol dire? Che quel terzetto non affonda il colpo. Non dà fiducia, ma nemmeno sfiducia. È un “ci risentiamo più avanti”. È l’ombrello sotto la pioggia: non ti salvo, ma ti copro.

Alessia Macciomei

Un segnale da non sottovalutare. Perché quando si votano le linee programmatiche, si vota il cuore di un’amministrazione. Astenersi, in quel caso, è come dire: “non ti seguo, ma ti osservo. E se vai giù, non è detto che non ti tenda la mano”.

Dopo le polemiche, le accuse, gli attacchi personali e politici, arriva il punto più atteso e più discusso nelle ultime settimane: la composizione delle Commissioni consiliari. Il Consiglio approva. La tensione cala. Per ora.

La luna di miele è finita

Quasi quattro ore di tensione. Un fiume di parole. E un solo verdetto: la luna di miele è finita, ora si fa sul serio. E l’opposizione intende fare tutto il resto della Consiliatura con la sciabola in mano.

Andrea Querqui

Come dimostrano i colpi assestati alla vicesindaca grillina Mariangela De Santis che per i 4 anni della precedente consiliatura di centrodestra aveva puntato il dito contro gli affidamenti diretti. Ora che dai banchi dell’opposizione è salita a quelli della Giunta ha scoperto che non sono un crimine ma fino a 150mila euro li prevede la Legge in modo da snellire le procedure ed accelerare i tempi.

Il colpo più efficace su di lei è stato quando le hanno chiesto conto degli affidamenti fatti in questi mesi: e lei, che ha firmato esposti e segnalazioni all’Anticorruzione, ha dovuto dire che «ci dovete dare il tempo. Stiamo lavorando, un Albo dei Fornitori non si crea dall’oggi al domani». Già. Ma nel frattempo a quali ditte sono stati affidati i lavori urgenti? Avviati i sondaggi di mercato, sono finiti quasi sempre alle stesse ditte che aveva incaricato il Centrodestra quando i ruoli erano invertiti. Il caso più ecclatante? Quello della ditta per le disinfestazioni che dopo tanto tergiversare è quella di fiducia della precedente amministrazione.

Palazzo Antonelli

Il secondo Consiglio comunale dell’era Querqui ha lasciato sul campo graffi, fendenti e qualche ematoma istituzionale. Come si è capito, servirà una buona scorta di cerotti. Non solo per contenere le ferite dell’Aula e del passato, ma per tenere coesa una maggioranza che ora ha il compito più difficile: dimostrare che quelle linee programmatiche non sono solo un manifesto elettorale, ma un percorso concreto, realizzabile, tangibile.

Tradurre le intenzioni in azioni. Perché i cittadini non votano i sogni: vogliono sapere se si realizzeranno.