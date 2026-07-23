A Ponte Grande, 69 nuovi posti auto: Ferentino inizia a respirare

Il progetto esecutivo è approvato: il nuovo parcheggio sorgerà in prossimità della rotatoria nord, lungo la Variante Casilina. Pavimentazione drenante, impianto LED, spazi verdi e tre posti riservati alle persone con disabilità. L'amministrazione Fiorletta porta avanti anche i lavori per i 52 posti di Sant'Agata.

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Ferentino punta sulla mobilità e approva il progetto esecutivo per un nuovo parcheggio pubblico nel quartiere di Ponte Grande, lungo la Casilina. In arrivo 69 nuovi posti auto in una delle aree a più alta crescita della città, per un investimento complessivo di poco meno di 600.000 euro: 470mila 226 euro e 72 centesimi di finanziamento richiesto, il resto in quota lo metterà il Comune.

L’intervento fa parte di un programma più ampio di potenziamento delle infrastrutture pubbliche: il Comune di Ferentino sta portando avanti in parallelo anche i lavori per il parcheggio da 52 posti nella centralissima Sant’Agata.

Mentre oggi alle 18:30 in località Privito viene inaugurato il Parco dei Sorrisi un’area giochi pensata per accogliere ogni bambino. È stata realizzata grazie ad un finanziamento di 22.000 euro concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Posizione strategica: il principale accesso nord

Ponte Grande a Ferentino

L’area individuata si trova in prossimità della nuova rotatoria di ingresso nord, lungo la Variante Casilina, uno dei principali punti di accesso a Ferentino. Una posizione non casuale: la collocazione consentirà di intercettare i flussi provenienti sia dal centro urbano sia dalle direttrici extraurbane, alleggerendo la pressione sulla sosta nelle zone più centrali e offrendo un servizio immediato a residenti, pendolari e attività commerciali della zona.

Il progetto nasce dalla risposta dell’Amministrazione alla crescente domanda di sosta in un’area che negli ultimi anni ha conosciuto una significativa espansione sotto il profilo residenziale e dei servizi.

Le caratteristiche: drenante, verde e illuminazione LED

Su 69 posti auto totali, 3 sono riservati alle persone con disabilità. Il parcheggio sarà completato da percorsi pedonali, spazi verdi alberati, nuova segnaletica e un impianto di illuminazione a tecnologia LED, con attenzione alla sostenibilità ambientale.

La viabilità interna sarà realizzata con pavimentazione drenante, mentre gli stalli saranno pavimentati con elementi autobloccanti, favorendo la permeabilità del suolo e il corretto smaltimento delle acque meteoriche. Il progetto prevede inoltre un sistema di raccolta e convogliamento delle acque e un attraversamento carrabile sul canale esistente, per garantire un accesso sicuro all’area. L’intervento è stato sviluppato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa vigente, con verifiche che hanno confermato la piena compatibilità con il contesto paesaggistico.

Migliorare la città

«Continuiamo a investire in opere che migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini» dichiara il sindaco Piergianni Fiorletta. «Il nuovo parcheggio di Ponte Grande rappresenta una risposta alle esigenze di una zona in costante crescita. Consentirà di rendere più efficiente la mobilità in uno dei principali accessi alla città. È un intervento che guarda al futuro e accompagna lo sviluppo urbano di Ferentino con infrastrutture moderne, funzionali e sostenibili».

Il sindaco Fiorletta con il delegato Rea

Il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea sottolinea il valore strategico dell’opera: «Ponte Grande rappresenta oggi uno dei nodi più importanti della mobilità comunale. Questa nuova area di sosta contribuirà a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’intero comparto».