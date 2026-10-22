A vuoto anche la penultima possibilità di Mastrangeli

Salta ancora l’elezione del presidente del Consiglio comunale: i numeri non ci sono, i veti incrociati bloccano ogni candidatura e la Giunta resta da ricomporre. Lunedì 26 ottobre Mastrangeli dovrà decidere anche sul ritiro delle dimissioni, mentre si avvicina la partita elettorale del 2027.

Tutto come previsto. Anche peggio. Alla prima seduta del Consiglio comunale convocato per questa sera a Frosinone si è presentato praticamente nessuno: all’appello del Segretario Generale Mauro Andreone hanno risposto soltanto la Consigliera Maria Antonietta Mirabella (Un’Altra Frosinone) ed il sindaco Riccardo Mastrangeli. Gli altri: nemmeno un passaggio di cortesia o di rispetto istituzionale.

I numeri per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Comunale non c’erano e questo era chiaro a tutti. Se la situazione cambierà per la seduta in seconda convocazione quando saranno sufficienti 17 voti è un mistero che al momento appare di difficile soluzione. Ci si vede alle 17 di lunedì 26 ottobre.

La penultima possibilità

Foto © Stefano Strani

Ennio Flaiano sosteneva che “nella vita esiste sempre una penultima possibilità“: nel Consiglio comunale di Frosinone quella frase è diventata una regola amministrativa. Da mesi il vocabolario della crisi è sempre lo stesso, da fine imminente: cambiano le date, si aggiornano i nomi dei candidati, si moltiplicano le trattative ma il risultato è sempre lo stesso. Il presidente dell’Aula non viene eletto e la cosiddetta maggioranza del Sindaco Masrtangeli continua a cercare una via d’uscita da un labirinto in cui si è infilata da sola.

Otto tentativi andati a vuoto, una consiliatura sempre appesa a un filo e un sindaco costretto a fare i conti con una coalizione che non lo sta aiutando in alcun modo. Litigiosa come non mai nella storia politico/amministrativa di Frosinone. Eppure, quando sembra che stia per calare il sipario su palazzo Munari, puntualmente spunta una nuova possibilità, un’altra occasione per tenere in piedi una consiliatura che continua a sopravvivere alle proprie contraddizioni. O, almeno, un nuovo appuntamento.

Certezze che lunedì sarà finalmente la volta buona? Nessuna. Alla Snai non aprono nemmeno le quote sull’esito della votazione. Perché le precedenti andate a vuoto sono già otto: un numero che da solo racconta la profondità di una crisi che non è solo procedurale ma terribilmente politica. Anzi, prima ancora relazionale, perché i rapporti personali, in taluni casi, ormai hanno superato il punto di non ritorno.

I veti incrociati

Massimiliano Tagliaferri

Il problema che tiene inchiodata l’Aula da più di 4 mesi, dalle dimissioni di Massimiliano Tagliaferri che evidentemente con il suo gesto ha scoperchiato il vaso di Pandora, non è stato, infatti, solo individuare un nome: il problema è che qualunque nome venga individuato, finisce inevitabilmente sotto il fuoco dei veti incrociati. A volte per pura antipatia personale.

In questo teatro dell’assurdo sono state bruciate candidature e cecchinati nomi di potenziali candidati come nella migliore stagione venatoria nelle riserve di caccia del viterbese. È qui che si misura la vera dimensione della difficoltà del sindaco Riccardo Mastrangeli di arrivare a dama per una pratica che, in condizioni normali e ad altre latitudini, sarebbe stata liquidata in 48 ore. Non a Frosinone, dove, peraltro, mancano meno di 7 mesi alle elezioni.

Non bisogna, tuttavia, fare l’errore di miopia politica, di osservare cioè solo il dito che invece indica la luna, perché il problema è molto più complesso e ripetuto fino alla nausea. La Presidenza del Consiglio è solo un tassello del grande puzzle delle prossime candidature alle Comunali e alle Politiche del 2027 e alle Regionali del 2028. E in generale, della conquista della leadership del centro destra a Frosinone. Chest’è.

I voti non ci sono

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

In ogni caso, per eleggere il presidente servono 17 voti. Numeri che oggi la maggioranza, da sola, non è proprio in grado di garantire: da qui la necessità di guardare oltre, sui banchi dell’opposizione. Ma anche da quelle parti il quadro è tutt’altro che lineare. C’è chi non vuole offrire alcuna ciambella di salvataggio alla consiliatura Mastrangeli e considera la crisi un’occasione per chiudere anticipatamente l’esperienza amministrativa.

E c’è chi, invece, non esclude una soluzione istituzionale o trasversale, distinguendo l’elezione del presidente dell’Aula, dal sostegno politico al sindaco. Della serie poche idee ma confuse. Il risultato è una paralisi che continua ad alimentare se stessa.

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Come se tutto questo non bastasse, a rendere la situazione già di per se precaria, ancora più instabile, Mastrangeli deve anche varare la nuova Giunta: che lui stesso ha azzerato nella convinzione che questo bastasse per raffreddare il clima ostile. Invece il fronte non si è spostato di un solo centimetro. Ed ora, ricomporla è un passaggio che potrebbe rivelarsi persino più complicato dell’elezione del presidente: al confronto una passeggiata di salute.

Perché l’esigenza principale per il Sindaco, nel rivedere l’esecutivo, non è tanto quella di non scontentare nessuno e non perdere pezzi fino alla fine della consiliatura. Ma, soprattutto non perderli dopo, nella corsa per la conferma al vertice di Palazzo Munari. Non è una operazione semplice, né scontata. Il problema, infatti, non è soltanto distribuire deleghe: è capire quale maggioranza dovrà sostenere la Giunta, con quali accordi e con quale grado di convinzione, anche e forse soprattutto in prospettiva elezioni comunali del 2027.

Mission Impossible

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

Un’impresa che assomiglia a quelle compiute da Tom Cruise nella saga di Mission Impossible. Con una differenza: qui non basta portare a termine la missione, bisogna anche convincere tutti i protagonisti a non sabotarla. Perché lunedì 26 ottobre non sarà solo il giorno della celebrazione del Consiglio: è anche l’ultimo giorno utile per il sindaco per ritirare le dimissioni presentate il 5 ottobre. Il termine scade a mezzanotte. E allora la domanda diventa inevitabile: che cosa farà Mastrangeli se anche questa volta il Consiglio non riuscirà a eleggere il presidente?

Orgoglio personale vuole che le confermi, senza ripensamenti. Logica amministrativa impone che le ritiri indipendentemente dall’esito del voto. Ed a motivare il ritiro è più di una ragione politica. La prima è amministrativa. Lasciare il Comune nelle mani di un commissario prefettizio significherebbe aprire una fase di inevitabile e fisiologico rallentamento amministrativo, proprio mentre sono in corso procedure e progetti rilevanti per il Capoluogo, con il rischio di perdere finanziamenti importanti.

La seconda è legata all’eredità amministrativa. Mastrangeli vuole rivendicare, legittimamente, il lavoro svolto e accompagnare fino in fondo l’avvio delle opere e dei cantieri destinati a caratterizzare gli ultimi mesi della consiliatura. Le inaugurazioni ed i nastri li vuole tagliare lui, non un Commissario.

La terza è tutta politica. Con il ritiro delle dimissioni, il sindaco vuole evitare di offrire un assist prezioso a qualche suppoter “titubante”, che domani potrebbe dire: “Noi ti volevamo sostenere, sei tu che ti sei dimesso”. La quarta riguarda gli equilibri consiliari. Chi vuole davvero la fine anticipata della consiliatura deve assumersi la responsabilità di provocarla apertamente, mettendoci la faccia e firmando una mozione di sfiducia. Un passaggio politicamente impegnativo che costringe tutti a uscire dall’ambiguità. Uno scenario in ogni caso, ad oggi, lunare. Nonostante tutto.

Il calcolo elettorale

Vincenzo Iacovissi (Foto © Massimo Scaccia)

Infine, c’è il calcolo elettorale. Un sindaco che lascia anticipatamente il proprio incarico, storicamente, non parte avvantaggiato nella campagna elettorale successiva. Soprattutto se, nel frattempo, il centrosinistra si presenterà finalmente unito nel 2027, con una proposta alternativa credibile, presumibilmente intorno al nome di Vincenzo Iacovissi come candidato sindaco.

Francesco De Angelis, presidente Pd del Lazio, questa sera ha anticipato a Teleuniverso che l’annuncio è questione di giorni. In quel caso, regalare agli avversari l’argomento di una maggioranza incapace di governare fino alla scadenza naturale della consiliatura, sarebbe oggettivamente un rischio: da valutare con attenzione.