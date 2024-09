AAA Cercasi opposizione per Cassino

Tolti Sebastianelli ed Evangelista le minoranze consiliari della Città Martire sono "desaparecide": e Salera sta comodo assai

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

Silenti, evanescenti, finiti già nel dimenticatoio ancor prima che il ‘Salera bis’ tagli il traguardo dei cento giorni. I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Cassino sono evaporati nel caldo dell’estate: nessuna traccia politica di loro e della loro azione di contrasto al Centrosinistra.

Truppe sparute e nemmeno cammellate. Lo scorso 10 giugno la vittoria del sindaco uscente Enzo Salera è avvenuta al primo turno e superando il 60% dei consensi. Il che ha assottigliato ancora di più la pattuglia della minoranza: composta appena da 6 consiglieri di centrodestra e 3 civici.

Buongiovanni “ha la scusa”

Arturo Buongiovanni

La compagine dei Partiti è capitanata da Arturo Buongiovanni, già candidato alla carica di sindaco. Le sue tracce si sono perse quasi subito. Nessun intervento di rilievo in Consiglio comunale. Nessun argomento portato all’attenzione della stampa, silenzio assordante: più che una spina nel fianco, ad oggi appare la garanzia di un’opposizione tenue.

L’avvocato paga certamente l’inesperienza. Ma i suoi colleghi che hanno invece già frequentato nelle scorse consiliature l’Aula comunale, si sintonizzano sulle stesse frequenze. Carmine Di Mambro e Nora Noury, già amministratori di maggioranza nell’amministrazione di centrodestra guidata da Carlo Maria D’Alessandro, non brillano particolarmente nel ruolo di oppositori. (Leggi qui: Sindaco governa, noi ci facciamo opposizione da soli).

Ha messo il silenziatore anche Silvestro Golini Petrarcone, fratello del già sindaco Giuseppe, che in assise rappresenta FdI, formalmente il primo Partito della coalizione. Per lui c’è la ‘giustificazione‘ di un impegno politico esterno all’Aula sul quale si sta concentrando. Perché i numeri sono stati chiari: Fratelli d’Italia a Cassino deve essere ricostruita su basi più coerenti con la nuova rotta tracciata dalla presidente Giorgia Meloni. E sul lavoro preparatorio di quella ricostruzione, sulla strada da bonificare per arrivare al Congresso cittadino sta lavorando l’avvocato Petrarcone. Che potrebbe essere supportato tra non moltissimo da un Coordinatore di Distretto (Leggi qui: Il Papa straniero che toglie le castagne dal fuoco a Pd e FdI).

Ranaldi, Chiusaroli ed altri “silenti”

Giuseppe Sebastianelli

Un altro fratello d’arte Riccardo Chiusaroli (sua sorella è il Coordinatore provinciale di Forza Italia), che in assise rappresenta il Partito fondato da Berlusconi, allo stesso modo non appare pungente. Per usare un eufemismo. Alessio Ranaldi della Lega, sebbene anche lui non nuovo alla sala Di Biasio, sembra essersi adeguato al clima di silenzio che dall’altra opposizione.

Quella capitanata da Giuseppe Sebastianelli, viene interpretata come la ‘prova provata’ dell’accordo di cui il consigliere civico ha parlato durante la campagna elettorale. Nella sostanza dei fatti Giuseppe Sebastianelli ha spiegato a chiare lettere che “c’è un accordo secondo cui a Cassino nel 2024 non potrà esserci un sindaco di centrodestra”. Così parlò l’allora candidato sindaco le ha pronunciate in campagna elettorale, dopo il fallimento del progetto delle primarie e la decisione di candidarsi fuori dal centrodestra. (Leggi qui: Dillo a Peppe, il sindaco che ti ascolta sotto al gazebo).

Assise su Stellantis, mancano le firme

Al suo fianco c’è l’amico di sempre: Franco Evangelista. Insieme, i due hanno portato all’attenzione del primo cittadino molte tematiche in questi mesi. Dallo spostamento del mercato settimanale all’emergenza sicurezza fino a chiedere un Consiglio comunale straordinario su Stellantis, i due sono le vere spine nel fianco dell’opposizione. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di sabato 31 agosto 2024).

Tuttavia, anche loro non brillano per compattezza del gruppo. Come dimostra l’ultima iniziativa messa in campo, quella riguardante Stellantis: per chiedere un Consiglio comunale straordinario servono le firme di almeno 5 consiglieri. Ovvero un quinto dell’assise. I due civici non solo non hanno chiesto di firmare la richiesta ai colleghi del centrodestra. Ma neanche a quello che sarebbe il “loro” terzo consigliere, ovvero Arduino Incagnoli eletto con ‘Azione’ proprio nella compagine di Sebastianelli.

“Servono cinque consiglieri? Su una tematica così delicata il presidente del Consiglio può decidere di convocare ugualmente l’assise“ ha spiegato Franco Evangelista. Che di parlare con i colleghi di centrodestra non ha alcuna intenzione. Da parte loro, la compagine dei partiti di centrodestra, che vanta 6 consiglieri e potrebbe agire in tal senso anche autonomamente, non si è però preoccupata minimamente. Di unirsi alla richiesta del gruppo di Sebastianelli oppure di formularne un’altra.

Salera sta messo su sette cuscini

Paola Polidoro

Con queste opposizioni, il sindaco non ha di che preoccuparsi, per questo si è concesso una settimana di relax senza troppi problemi.

In questo quadro ha gioco facile l’altra candidata a sindaco, Paola Polidoro: entrata in campo a campagna elettorale già partita, senza i mesi e pesi di preparazione che una sfida simile richiede, i suoi voti ne hanno risentito. Non sta nell’Aula, non è stata eletta. Ma non rinuncia a svolgere il ruolo di opposizione extraconsiliare insieme ai consiglieri Sebastianelli ed Evangelista. Il centrodestra regala praterie, è in vacanza dal 10 giugno, quando si sono chiuse le scuole.

Tra qualche giorno, però, per gli alunni è ora di tornare tra i banchi di scuola: sarebbe il caso che qualcuno suoni la campanella anche ai consiglieri di minoranza che non sanno fare opposizione e quando la fanno sono divisi. Su tutto. O quasi.