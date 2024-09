Abbruzzese è il Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio

Mario Abbruzzese nominato Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio. Raccoglie il testimone di Isabella Ciolfi. Lì con la forza dei numeri.

La forza dei numeri. E di tutto quello che ci sta dietro. Innegabile, difficilmente controvertibile. Ventiquattromila e 248 voti. Subito dopo il generale Roberto Vannacci e dietro Susanna Ceccardi, tutt’e due entrati nel parlamento di Bruxelles. Davanti a nomi di risonanza nazionale come Claudio Borghi, come Cinzia Bonfrisco, a tutti i romani. È per questo che la Lega del Lazio ha deciso di chiamare Mario Abbruzzese a guidare il suo dipartimento Organizzazione del Lazio.

È il nuovo responsabile dei vari circoli e del loro schieramento in chiave elettorale. Si occuperà della tattica da attuare sulla base della linea strategica individuata con la Segreteria.

Matteo Salvini con Mario Abbruzzese

Raccoglie il testimone di Isabella Ciolfi, fedelissima del vice di Salvini Claudio Durigon, responsabile per il Tesseramento nel Lazio, entrata lo scorso anno nel CdA di Cinecittà. Continuerà ad occuparsi della segreteria regionale.

“Mario Abbruzzese – ha dichiarato il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni – con il suo instancabile impegno sul territorio, a partire dalla provincia di Frosinone, ha costruito un progetto politico prezioso per il rilancio di quelle comunità, nell’ottica del dialogo e del confronto costante, dimostrando di saper essere un

interlocutore serio. Sono certo che saprà porre nuove basi per rafforzare il lavoro svolto fino ad oggi da Isabella Ciolfi, a cui vanno i nostri ringraziamenti, con l’obiettivo di potenziare l’interazione costante tra la Lega e i territori“.

Chi è Abbruzzese

Mario Abbruzzese

Consulente d’impresa poi dirigente regionale della Coldiretti, Mario Abbruzzese è stato ininterrottamente Consigliere o assessore del Comune di Cassino per vent’anni dal 1988 al 2008. Nel 2005 è stato eletto presidente del consorzio industriale Cosilam. Poi nel 2009 è stato eletto consigliere della Provincia di Frosinone durante il mandato del presidente Antonello Iannarilli, ricoprendo anche l’incarico di capogruppo del Popolo delle Libertà.

Nel 2010 si candida alle elezioni Regionali e viene eletto durante il mandato della Governatrice Renata Polverini. Viene scelto come Presidente del Consiglio regionale del Lazio: anche quella volta con la forza e la spinta dei numeri.