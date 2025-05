Abbruzzese e “l’accordo armonico” per cambiare la legge elettorale regionale

“Non esiste la sacralità assoluta di una legge perché ognuna di esse può essere cambiata, e questa deve essere modificata”

Non era cominciata con quello che ormai tutti chiamano “il paradosso Ciacciarelli”, ma di certo con esso la faccenda era tornata a galla in maniera decisa. Alle scorse regionali l’attuale assessore leghista alla Pisana non entrò in Consiglio in quota Frosinone malgrado i suoi 14mila voti, mentre a passare ma a Latina fu un suo compagno di partito, con “soli” 8mila voti.

A rivendicare di aver trovato la soluzione a quel “paradosso” per cui in Regione Lazio ed in virtù di un legiferato decisamente sbilanciato il potere di rappresentanza demografica degli elettori perdeva grip era sceso a suo tempo in campo Francesco Storace.

Cioè colui che da governatore aveva trovato la soluzione nel “Listino”.

Il “listino” di Storace

Vale a dire con una sezione specifica tra gli eleggibili che desse rappresentanza ad ogni Provincia e con perfetta parità di genere. Il tutto con un gioco di matrioske per cui, nel modificare il format storaciano con l’arrivo del centro sinistra alla Pisana, si era verificato un “paradosso nel paradosso”.

Quale? Quello della provincia di Rieti, che con un terzo degli abitanti di Ciociaria e Cassinate oggi in logica di consenso d’urna prende appena 1 consigliere in meno del Frusinate.

Ma c’è un altro personaggio chiave in questa storia di paradossi: Mario Abbruzzese. Cioè colui che, da presidente della Commissione in rappresentanza della minoranza nella Regione governata da Nicola Zingaretti, mise a punto la bozza delle Legge Elettorale regionale vigente. Bozza che però poi in Aula subì un restyling drastico.

La legge stravolta in aula

Su cosa pensi lui di questa sua “creatura” figlia di un accordo in commissione ma poi fatta passare in aula, dove la forza della maggioranza è preponderante, in modalità Frankenstein e su come a suo parere la legge attuale debba essere cambiata Abbruzzese ha detto la sua. Ed in maniera decisamente chiara.

Come presidente di Commissione, che clima trovò quando mise a punto quella bozza che poi venne oggettivamente rivoluzionata/stravolta?

“Noi abbiamo una legge elettorale che risale al 1968. E caratterizzata da un sistema proporzionale con un impianto uguale all’anno del varo della legge stessa. Con un meccanismo che prevede un premio di maggioranza caratterizzato da un listino di candidati che non venivano eletti, ma che garantivano la stabilità di governo”.

“E’ chiaro che nel 2017 tutte le forze politiche ritenevano giusto modificare il premio di maggioranza, mi spiego. Decidemmo tutti che comunque quel premio di maggioranza andava attribuito attraverso un meccanismo elettivo che sarebbe avvenuto tra i primi dei non eletti in modo proporzionale”.

Lei presiedeva la Commissione deputata all’epoca, o no?

“Purtroppo all’epoca io ero presidente ma in minoranza della Commissione e passò un sistema di calcolo che premiava in modo particolare i partiti che prendevano più voti. Tant’è che nel 2018 il partito Democratico prese l’intero premio di maggioranza, format questo che si è ripetuto nel 2023 per Fratelli d’Italia”.

“Il dato è che allora noi toccammo solo ed esclusivamente il premio di maggioranza, questo con l’inserimento del ‘Salva-Rieti’. Perché non ci sembrava corretto che una provincia non grande non avesse seggi. A noi sembrava giusto che comunque un seggio le dovesse spettare”.

“Da questo punto di vista modificammo solo questa parte della legge ancora vigente”.

A suo parere ed al di là della sacralità del format elettorale normato, si può parlare di una legge “rivedibile”?

“Cosa si può fare? Io credo che con un piccolo emendamento si possano ripartire in modo proporzionale puro i dieci membri del Consiglio Regionale che costituiscono il premio di maggioranza”.

“Questo ripartendoli tra i partiti che compongono la coalizione vincente”.

Ci sono altri aspetti da analizzare e/o cambiare quindi?

“Il secondo tema, quello sugli squilibri che a volte si verificano a livello provinciale, è parte e branca di competenza del Comitato Unico Regionale, e mi spiego. Trattandosi di una Legge Regionale è evidente che è esso ad essere il solo organo centrale. Questo perché la ripartizione dei seggi ‘impazzisce’, perché scatta il premio come una sorta di ‘resto’ come il valore più alto tra le province laziali”.

“Tant’è che a volte a Latina si verifica che di seggi ne arrivano 5/6, mentre a Frosinone toccano a volte 3, a volte 4. E con una ripercussione su Viterbo per effetto di questo Comitato unico”.

“Da qui il senso di riuscire a spiegare non senza difficoltà la ratio di questa legge, tuttavia io creo che voler modificare il Comitato significhi abrogare questa legge e farne una nuova”.

E così facendo si rischia di scontentare qualcuno, e da questo punto di vista possiamo considerare il “Caso Ciacciarelli” un paradigma?

“Va detto con massima serenità che non esiste una legge elettorale che possa soddisfare le esigenze di tutti, questo perché quello che ovviamente conta più di ogni altra cosa non sono i voti di preferenza”.

“Perché? Perché molti guardano ad essi ma quello che realmente conta sono i voti di lista. Perciò il caso Ciacciarelli potrebbe vedere un bis ed ulteriori ripetizioni perché nel contesto generale non si guardano le preferenze ma solo i voti di lista”.

“A mio parere quindi questa legge elettorale va rivista, soprattutto in ordine al riparto del premio di maggioranza, perché avrebbe visto soprattutto la Lega, poi Forza Italia e la Lista del Presidente Rocca ottenere un riconoscimento maggiore. E di certo con uno/due consiglieri in più per Carroccio ed Azzurri e forse uno per la Lista Rocca. Va da sé che tutto questo debba essere comunque frutto di un accordo armonico tra le varie forze politiche”.

Però nel 2017 una visione comune la trovaste no? Almeno in sede di Commissione…

“Esatto, come avvenne nel 2017, quando trovammo un punto di caduta comune, tanto che la legge venne approvata all’unanimità, perché riuscimmo a trovare un ‘comune denominatore gestionale’ con cui tutte le forze politiche potessero risultare gratificate”.

“Il fatto è che non esiste la sacralità assoluta di una legge perché ognuna di esse può essere cambiata, così come questa che credo debba essere modificata. Questo perché non è giusto che ci siano alcune province in cui i partiti più grandi funzionino da asso pigliatutto”.

Il problema resta quello della rappresentanza dunque…

“Quello di garantire i seggi per ogni circoscrizione è invece un altro tema. In questo caso a mio avviso dovremmo abolire il Comitato unico regionale e stabilire con una quota millimetrica e precisa la ripartizione. Faccio un esempio: 4 a Frosinone, 4 a Latina, 2 a Viterbo ed uno a Rieti”.

“Questo in base all’intensità demografica ed allo scopo di garantire con un dato certo e cristallino il potere di rappresentanza di ogni Provincia. A questo punto dovremmo mettere da parte questa legge, perché abolendo il Comitato Regionale ne dovremmo riscrivere una di rango elettorale da capo”.

“Cosa questa che non riuscimmo a fare perché a suo tempo non si trovò un’intesa sulla riforma generale del normato, ma si trovò soltanto l’accordo sulla modifica del premio di maggioranza distribuendolo al solo netto del Decreto Salva-Rieti”.