Abbruzzese: «Lista unita alle Provinciali per dimostrare la maturità del centrodestra»

Il segretario organizzativo della Lega nel Lazio invita le forze della coalizione a presentarsi compatte alle elezioni di secondo livello di gennaio 2026: «Così possiamo eleggere 7 consiglieri su 12 ed evitare errori del passato. Gettando le basi per le coalizioni nei Comuni».

Mario Abbruzzese nell’Aula di piazza Gramsci c’è stato: Consigliere provinciale e Capogruppo di Forza Italia, prima di spiccare il volo in Regione e fare il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Proprio per questo l ancia un segnale a tutto il centrodestra provinciale in vista delle elezioni previste per gennaio 2026: serve una lista unitaria.

Nella sua riflessione, Abbruzzese non usa toni perentori né appelli solenni ma indica una strada: una lista unitaria che metta insieme le diverse anime della coalizione. I motivi? Rafforzare il segnale di coesione, creare le condizioni per scegliere insieme il futuro presidente della Provincia, prepararsi compatti alle amministrative e soprattutto evitare le divisioni che in passato hanno indebolito il centrodestra. Per l’esponente leghista, l’unità non è una formula retorica, ma la chiave per conquistare la maggioranza del consiglio provinciale e trasformare la coalizione in una comunità politica solida .

Segretario Abbruzzese, mancano pochi mesi al rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone. Qual è la posizione della Lega su questa tornata elettorale?

Foto © AG IchnusaPapers

Non voglio fare appelli né lanciare slogan. Piuttosto, propongo una riflessione semplice: sarebbe auspicabile che il centrodestra si presentasse alle Provinciali di gennaio con una lista unitaria. Non è un vezzo politico ma una scelta di buon senso.

Perché l’unità è così importante?

Innanzitutto per un fatto di maturità politica. Una lista comune rappresenterebbe la prova di una coalizione capace di fare sintesi, di superare logiche di campanile e di guardare al futuro. Non dimentichiamo che parliamo di elezioni di secondo livello: votano solo gli amministratori, non c’è voto di opinione. Quindi, unendo le forze, non alteriamo il risultato complessivo ma rafforziamo la nostra rappresentanza.

C’è anche il tema del futuro presidente della Provincia…

Esatto. Presentarsi insieme in questa tornata che rinnova il Consiglio, ci consentirebbe di individuare in modo unitario il prossimo candidato alla presidenza della Provincia che dovremo votare tra un paio di anni. Sarebbe il segnale che il centrodestra non solo governa insieme, ma sa scegliere insieme.

In che modo questa partita può incidere sulle prossime elezioni comunali?

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Le Provinciali sono un banco di prova. Un fronte compatto oggi significherebbe presentarsi più solidi alle Amministrative del 2026. Dividersi, invece, sarebbe un regalo alle opposizioni. A partire dalle Comunali di Frosinone nel 2027: un’alleanza solida alle Provinciali sarebbe il solco nel quale costruire la coalizione con cui mantenere la guida del Comune capoluogo.

Lei ha parlato anche di “errori passati”.

Sì, non dobbiamo dimenticare le esperienze negative in cui ci siamo divisi. Quelle divisioni ci hanno penalizzato, ci hanno fatto perdere peso politico. Il centrodestra deve capire che l’unità è un valore concreto, non retorico. Quando siamo compatti siamo forti, quando ci dividiamo diventiamo deboli.

Quale obiettivo si potrebbe raggiungere con una lista unitaria?

Potremmo ambire ad eleggere 7 consiglieri su 12, garantendoci la maggioranza assoluta in Consiglio provinciale. Sarebbe il modo migliore per dimostrare che la coalizione non è solo una sigla elettorale, ma una comunità politica capace di camminare insieme.