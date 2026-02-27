Acampora bis, l’acclamazione come equilibrio di sistema

La riconferma unanime di Giovanni Acampora alla Camera di Commercio Frosinone-Latina non è rito ma scelta strategica. Imprese e istituzioni puntano sulla continuità per governare transizione digitale, infrastrutture ed economia del mare senza riaprire partite interne.

L’acclamazione come scelta strategica

Non tutte le conferme sono uguali. Ce ne sono alcune che arrivano per stanchezza, altre per mancanza di alternative. E poi ci sono quelle che maturano quando un sistema decide che cambiare equivarrebbe a indebolirsi, continuare equivale a consolidare e crescere.

La riconferma per acclamazione di Giovanni Acampora alla guida della Camera di Commercio Frosinone-Latina non è stata una formalità notarile. Piuttosto è stata la ratifica di un equilibrio costruito in cinque anni complessi: prima la pandemia, poi le fratture delle catene globali, infine la competizione feroce per intercettare risorse e investimenti.

Sono queste le sfide che Giovanni Acampora e la sua squadra di governo dell’ottava Camera di Commercio in Italia per Pil hanno dovuto gestire. Con una ulteriore difficoltà: la fusione appena avvenuta tra le Camere di Commercio di Frosinone e Latina, un equilibrio tutto da inventare, la necessità di generare una Camera nuova e sincronizzata. Evitando in tutti i modi di continuare a ragionare come se fossero ancora due Enti distinti.

Assenza di Conflitto

Il risultato che ne è venuto fuori sta alla base della rielezione di oggi. Giovanni Acampora ed il suo team sono riusciti a dare vita ad una Camera di Commercio che è stata capace di ragionare in maniera nuova: come se il Lazio Sud nella sua interezza fosse una enrome Area Vasta da un milione di abitanti. Non era scontato. Non era semplice.

Sta qui il voto all’unanimità e per acclamazione espresso oggi dal Consiglio. Non solo. Il dato politico non è l’assenza di conflitto: è la convergenza degli interessi. Significa che le associazioni, le filiere produttive, i territori che compongono l’ente hanno ritenuto più conveniente consolidare una linea che aprire una partita dalla quale avrebbero avuto solo da rimetterci.

La Camera Frosinone-Latina, nata da una fusione che all’inizio appariva come un compromesso amministrativo, oggi si muove come un soggetto unitario. E questo spiega la continuità. La dimensione è potere – per accedere ai fondi, per sedersi ai tavoli nazionali, per dialogare con la Regione – la massa critica conta più delle appartenenze storiche.

L’acclamazione, in questo senso, è un atto di realismo. È scelta strategica.

La Camera come attore dello sviluppo

Acampora ha costruito in questi anni un profilo che tiene insieme due esigenze: rappresentare le imprese e dialogare con le istituzioni. Bandi, sostegno alla digitalizzazione, internazionalizzazione, economia del mare, infrastrutture. Non solo strumenti operativi, ma una narrazione coerente: la Camera non come ufficio certificatore, bensì come attore dello sviluppo locale.

Ed è qui che si colloca il vero nodo politico. Le linee programmatiche del nuovo mandato parlano di Zona Franca Doganale, ZLS, doppia transizione ecologica e digitale, intelligenza artificiale, comunità energetiche. Un’agenda che sposta l’ente dentro i dossier strategici del territorio.

A realizzarla sarà il nuovo Consiglio Camerale che si è insediato oggi, con la presidenza Consigliere Anziano Arnaldo Zeppieri: un pezzo di storia dell’imprenditoria del Lazio Sud, capace di proiettarsi su scala nazionale. Il nuovo Consiglio, in carica per il quinquennio 2026 -2031 è composto oltre al Presidente Giovanni Acampora da Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale, Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberto Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.

Le linee guida

Giovanni Acampora

In quale direzione si muoverà la Camera di Commercio del lazio Sud. Giovanni Acampora ha ribadito quella che è stata la linea di questi anni. Immagina tante Canere di Commercio una dentro l’altra e tutte per la crescita del territorio. Lo fa quando elenca

«Una Camera centrale nelle politiche di sviluppo locale, con un ruolo attivo sui grandi temi infrastrutturali – dalla Zona Franca Doganale alla ZLS – e sui collegamenti strategici per superare l’isolamento delle due province. Una Camera attiva, impegnata nella promozione delle filiere produttive, del turismo, dell’agricoltura e del commercio, puntando sull’identità territoriale e sull’economia della bellezza. Una Camera digitale e sostenibile, al fianco delle PMI nella doppia transizione ecologica e digitale, con un rafforzamento del Punto Impresa Digitale, dell’assistenza specialistica e della formazione su innovazione, intelligenza artificiale, cybersecurity, comunità energetiche ed ESG. Una Camera aperta all’internazionalizzazione, per sostenere le imprese nei mercati esteri attraverso fiere, missioni commerciali e servizi di orientamento strategico all’export. Una Camera inclusiva, attenta a giovani, imprenditoria femminile, welfare e raccordo tra formazione e mondo del lavoro. Una Camera blu, che continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nel sistema camerale sull’economia del mare con il Summit Blue Forum, rafforzando le attività dell’Osservatorio nazionale. Una Camera attenta alla legalità, alla tutela del mercato e ai servizi di giustizia alternativa. Una Camera semplice, sempre più digitalizzata e vicina alle imprese, con servizi telematici evoluti e strumenti di semplificazione amministrativa».

«La Camera di Commercio è e deve restare la casa comune delle imprese e delle Associazioni che le rappresentano», ha ribadito Acampora, richiamando la centralità del lavoro di squadra e di una visione condivisa di sviluppo capace di generare valore non solo economico ma anche sociale ed etico per i territori.

Punto di equilibrio

Giovanni Acampora e Roberta Angelilli

Quando un’istituzione economica entra nei tavoli infrastrutturali e nelle scelte di sistema, la sua guida diventa un punto di equilibrio nei rapporti di forza locali. Non è un dettaglio che alla seduta fossero collegati i vertici di Unioncamere e della Regione. La Camera Frosinone-Latina non è più solo un organismo territoriale: è un nodo riconosciuto dentro una rete più ampia. Per questo erano in collegamento il Presidente di Unioncamere Andrea Prete ed il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Presenti la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ed il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Così come non è un caso che mentre i tappi delle bottiglie di spumante non erano ancora saltati, il Consorzio Industriale del Lazio si congratulava per primo dicendo “La collaborazione tra istituzioni è un elemento decisivo per rafforzare la competitività delle imprese e accompagnare i processi di innovazione e crescita” A parlare è il commissario Raffaele Trequattrini cioè il braccio operativo delle politiche industriali della Giunta Rocca. “Siamo certi che, anche in questa nuova fase, potremo proseguire un percorso di confronto e cooperazione nell’interesse del sistema produttivo e dei territori di Frosinone e Latina”.

Raffaele Trequattrini

Naturalmente, la continuità è anche una scommessa. Il consenso unanime di oggi diventa responsabilità domani. La doppia transizione non si governa con i convegni, l’internazionalizzazione non si misura con le missioni, l’economia blu non vive di slogan. Ma il sistema economico locale ha fatto la sua scelta: in una stagione incerta, la via migliore è stata considerata una leadership consolidata.

L’acclamazione non è un applauso: è un calcolo. E nella politica delle istituzioni economiche, il calcolo – quando è condiviso – è la forma più stabile del consenso.