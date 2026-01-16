Accordi e disaccordi del Pd ciociaro e quella profezia di Peppino Paliotta…

L’ex uomo forte di Craxi in Ciociaria e Regione Lazio e un modello politico di mediazione moderna che oggi trova anche e perfino sterili contestazioni

Do you remember Peppino Paliotta? Nei primi anni ‘90 fu assessore regionale in quota decisionista di quel Partito Socialista craxiano che sulla carta “non piaceva” a nessuno, ma nei fatti osannavano tutti. Un partito che, dopo il memorabile summit all’hotel Midas di Roma, fissò i punti cardine con un Comitato Centrale che sancì due cose.

La prima: che il socialismo italiano non era più vassallo del post comunismo a trazione orientale. La seconda: che o fai un accordo o lo chiami inciucio e ci passi per furbo oppure non lo fai e ci passi per attendista, cioè per furbo correntizio. Ok, spostiamo per un solo attimo il timing ai giorni nostri.

Paliotta è un politico da Prima Repubblica che anche per ovvie questioni anagrafiche può solo recitare la parte della Cassandra e la sinistra italiana è un totem vivente di due chiavi di lettura: o quella per cui trova soluzioni mediate e viene additato come bizantino oppure quella per cui non vuole crasi e viene additato come incapace di contrastare gli effetti del settembre 2022.

Giorgia che ride perché gli altri piangono

Quelli che hanno portato l’Italia di oggi ad essere sovranista, superficiale e soprattutto pascolo di elezione di Giorgia Meloni, leader prima ancora che premier e con licenza di vaticinare a vuoto senza toccare mai i fatti. Salto indietro e torniamo a Paliotta: in un memorabile Faccia a Faccia su Teleuniverso di ormai sei anni fa disse cose cardinali ex post.

Cose come questa: “Vivevamo una subalternità morale, politica, di prospettiva e di programma. Ricordo che all’epoca quando parlavi con un comunista e voleva considerarti diceva ‘la sinistra’: con questo termine essi inglobavano anche i Socialisti. Che dal punto di vista dei comunisti erano lì, non dovevano contare e dovevano fare da copertura per qualche misero e modesto riformismo che la leadership del Pci allora accettava“.

Insomma, il Psi craxiano in bozzolo, che provò a mettere a silloge liberismo e istanze sociali ma senza cedere terreno all’Atlantismo a trazione Usa, era visto un po’ come il cugino scemo e piacione che provava a snaturare i valori di quell’altro socialismo. Quello che fra Marx ed Engels tirava le cuoia, incentivato anche dalla caduta del Muro di Berlino ed alla morte di un bipolarismo planetario che non aveva più ragion d’essere.

Da Marx al riformismo moderno

L’amarcord di Paliotta prese i toni di un bignamino per un futuro imminente: “Il Psi comincia a rivendicare a gran voce e con grande coraggio l’autonomia. Non solo rispetto al Partito Comunista Italiano, ma anche rispetto agli alleati da allora in poi”.

“Cioè al principale alleato del Psi, la Democrazia Cristiana”. Quale fu il senso cardinale di quelle affermazioni? Che (prima del Rosatellum, prima della Terza Repubblica e prima del populismo imperante) bisognava mettere in conto una cosa.

Tutti a San Vittore…

Nicola Ottaviani e Alfredo Pallone

Che cioè i partiti duri e puri la dovevano finire, giocoforza, di essere tali, e trovare le migliori soluzioni per portare in cassa due cose: la vittoria d’urna e il controllo di un elettorato che non era già allora più quello delle grandi battaglie etiche. Il sunto? Quella era una politica di mediazione, con denti stretti, stomaco acido e sorrisi da copione.

Paliotta ed Alfredo Pallone per un certo periodo di tempo furono come la fame e la sete (nel ’90 si preannunciarono entrambi per un comizio a San Vittore del Lazio, dove la sezione locale era governata da un giovanissimo Francesco Paolo Giangrande impegnato nelle amministrative contro Francesco Paolo Pirollo).

Eppure quel Psi là stravinceva comunque, perché andava oltre le sue singole sensibilità. Era una spaventosa macchina di consenso che non subordinava nessun “tribalismo” al conseguimento numerico dello stesso.

I dem ciociari che trovano l’accordo

Zompo canguro e torniamo ad oggi. In Provincia di Frosinone il Partito Democratico, orfano di strategie e appeal da dicembre 2024, ha finalmente visto la luce di una sommatoria di lux. L’area dura e pura che, con il deputato Claudio Mancini e con Sara Battisti di Rete Democratica suffragata dai Riformisti di Antonio Pompeo, fino a pochi giorni fa si contrapponeva ad Area Dem, quella meno rigorista che trova uomini totem in Francesco De Angelis e in “Parte di Noi” di Danilo Grossi, ha trovato la quadra.

Quale? Quella per cui Achille Migliorelli, espressione di Area Dem, sarà segretario provinciale frusinate, la stessa Battisti sarà presidente d’area con funzioni di sentinella in garitta e Luca Fantini, segretario provinciale uscente, avrà ruoli e ristoro.

Una Notte dei Lunghi Coltelli durata tredici mesi, con praterie sconfinate di (non eccelsa) manovra per gli avversari del destracentro, che alla fine ha visto la sua alba, e che l’ha trovata – come in tutte le democrazie – in una soluzione di compromesso.

Il compromesso come valore

Soffermiamoci su questa parola: “compromesso”, e torniamo a Peppino Paliotta che nel 2020 raccontò quel che accadeva nel 1990. “Mi viene in mente l’idea ispiratrice della nostra azione in provincia di Frosinone. Questo perché c’era un livello nazionale e c’è anche una particolare veemenza, un particolare impegno nella provincia di Frosinone”.

E ancora: “Facemmo anche un giornalino, ‘Riformismo Moderno’; era un quindicinale che è arrivato a stampare 8000 copie e veniva distribuito alle persone di cui si aveva l’indirizzo”. E che, se non fosse stato per il lavacro assoluto di Mani Pulite, probabilmente sarebbe diventato organo mainstream del Frusinate,

Seconda parola chiave: “riformismo”. Cioè quella componente dell’essere di sinistra nel Terzo Millennio per cui agli obiettivi ci si arriva senza barricate, ma sfruttando lo stesso sistema complesso in cui agisci. Roba che oggi è Made in Ue allo stato dell’arte, a contare che a Bruxelles non ci sono i “comunisti”, ma i riformisti.

“Apriti cielo”, specie a Cassino

Enzo Salera e Luca Di Stefano

Eppure, dopo l’annuncio dell’accordo nel Pd provinciale di Frosinone, è arrivata la tregenda del più clamoroso degli “Apriti cielo”. Enzo Salera che prende d’aceto, Luca Di Stefano che blinda il suo bis a Palazzo Iacobucci perché ha mediato e mezzo mondo con la tessera che riporta gli occhi di Enrico Berlinguer a curarsi l’ulcera.

Il che porta ad una riflessione serena. Parliamo di questo Pd frusinate senza peli sulla lingua: se questi litigano e vanno ognun per sé sono bande armate che fanno male al partito perché ognuno corre per la sua sotto fazione.

Se invece poi trovano un accordo allora sono inciucioni che seguono solo i bastoni agitati dai cacicchi e fanno comunque male al partito. Bisognerebbe mettersi d’accordo e non criticare ogni tipo di rotta.

A chi fa comodo lo stallo

Questo perché, forse, l’angolatura ipercritica fa solo comodo a terzi Soloni, ecco… in primis alla destra, che sullo stallo da dicembre 2024 ci ha goduto e campato in poltrona. Idem dicasi sul piano nazionale. Fin quando i dem vincono a livello regionale è perché hanno saputo allearsi con M5s ed Avs, poi però, se le buscano, è colpa delle emorragie di consensi di un Nazareno che “non sa più parlare alla sua base ormai migrata”.

Eppure basterebbe tornare a quel che disse Peppino Paliotta, esperiano doc e uomo forte di un Psi che aveva saputo scavalcare queste barriere di maniera. Lui aveva il numero di Craxi ma senza mai aver perso di vista i numeri del territorio che lo aveva messo in ascensore. E sei anni fa, in tempi non sospetti, disse: “Il ruolo nel Partito si conquistava gradino dopo gradino, impegno dopo impegno, candidatura dopo candidatura”. E magari senza storcere la bocca se alla fine si trovava una soluzione.

Perché il senso è questo, alla fine: o trovi un accordo oppure lasci che chi puntava sulle tue debolezze faccia di quelle il suo (solo o maggioritario) punto di forza. E campi con le stimmate nere della forza floscia di chi è condannato a fare il guardone.