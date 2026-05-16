Accordo sul contratto dei Comunali: sorveglianza, welfare e settimana corta

Firmata la pre-intesa sul Contratto Decentrato Integrativo 2026 del Comune di Cassino. Al centro dell’accordo sicurezza nei Servizi Sociali dopo le aggressioni degli ultimi mesi, collaborazione con le forze dell’ordine, videosorveglianza e controlli agli accessi. Previsti anche settimana corta, maggiore flessibilità oraria, welfare aziendale

Non è soltanto un accordo sindacale. Il nuovo Contratto Decentrato Integrativo 2026 del Comune di Cassino diventa anche un segnale politico preciso: dopo mesi di tensioni e aggressioni negli uffici comunali — soprattutto ai Servizi Sociali — l’amministrazione sceglie di mettere al centro sicurezza, organizzazione del lavoro e tutela del personale.

La pre-intesa sottoscritta con i sindacati, salutata con soddisfazione dalla CISL FP Frosinone, arriva in una fase delicata per il Comune guidato dal sindaco Enzo Salera, chiamato negli ultimi mesi a fare i conti con un clima sempre più difficile negli uffici aperti al pubblico. Ed è proprio sulla sicurezza che il confronto tra parte pubblica e sindacato ha assunto una valenza politica oltre che contrattuale. Perché il tema delle aggressioni ai dipendenti comunali era diventato ormai impossibile da ignorare.

Antonio Cuozzo

La CISL FP, attraverso il segretario generale Antonio Cuozzo e il responsabile Enti Locali Raffaele Ercoli, ha chiesto misure concrete: sistemi di filtro agli accessi, videosorveglianza, accordi strutturati con le forze dell’ordine e costituzione di parte civile del Comune nei casi di aggressione ai dipendenti. Il riferimento alla collaborazione con carabinieri e polizia è uno degli elementi più significativi dell’intesa: non solo perché certifica un livello di allarme ormai evidente. Ma anche perché apre a un modello di prevenzione stabile tra istituzioni. Punta a garantire interventi rapidi nei casi di tensione ed a rafforzare la presenza dello Stato nei presìdi pubblici più esposti.

Dalle minacce di morte alle aggressioni fisiche

Richieste nate dopo episodi che a Cassino hanno avuto un forte impatto sul piano pubblico. Solo pochi mesi fa un’assistente sociale venne minacciata di morte da una donna riuscita a superare il sistema di controllo degli ingressi: una vicenda che impose l’intervento dei carabinieri e dell’Ares 118 e che riaccese il dibattito sulla vulnerabilità degli uffici comunali.

(Foto © Arma dei Carabinieri)

Non era stato un caso isolato: negli ultimi mesi i Servizi Sociali erano finiti più volte al centro delle cronache, con danneggiamenti, minacce e aggressioni fisiche ai danni di operatori e giovani del Servizio Civile. Episodi che avevano evidenziato una criticità strutturale nella gestione degli accessi e nella protezione del personale.

Ora il Comune prova a correre ai ripari. La parte pubblica ha assunto l’impegno di intervenire subito con limitazioni agli ingressi e successivamente con l’installazione delle telecamere, attraverso uno specifico accordo sindacale. Un passaggio che ha anche un peso politico: l’amministrazione sceglie di riconoscere apertamente che il problema esiste e che non può più essere affrontato soltanto come emergenza occasionale.

Settimana corta, flessibilità e welfare

Ma il contratto decentrato non si ferma alla sicurezza. Dentro l’accordo c’è anche una precisa linea amministrativa sul modello organizzativo del Comune. La possibilità della settimana corta su quattro giorni, l’ampliamento della flessibilità oraria e l’introduzione del welfare aziendale rappresentano strumenti che guardano a una pubblica amministrazione più moderna e competitiva. Un messaggio importante soprattutto in una fase in cui gli enti locali fanno sempre più fatica ad attrarre personale qualificato e a gestire carichi di lavoro crescenti con organici spesso ridotti.

Anche sul piano economico l’intesa ha un valore politico. L’incremento del Fondo Risorse Decentrate servirà a rafforzare le indennità e la produttività del personale, evitando il ridimensionamento che si sarebbe potuto determinare dopo l’utilizzo dei risparmi delle annualità precedenti.

Enzo Salera

Per la maggioranza si tratta di un risultato da rivendicare: chiudere il contratto nella prima parte dell’anno, in linea con il CCNL, significa evitare le lungaggini che spesso hanno caratterizzato le trattative negli enti locali. Per i sindacati, invece, il vero banco di prova inizia adesso. Perché gli impegni sulla sicurezza dovranno trasformarsi rapidamente in interventi concreti. Ed è su questo terreno che si misurerà la credibilità politica dell’amministrazione.