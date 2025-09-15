Acqua a Badia Maiura, fuoco in Consiglio a Ceccano

Un plesso chiuso, genitori furiosi, mensa scolastica nel mirino e la politica internazionale che entra in aula. A Ceccano l’autunno parte con scintille.

Non sono state giornate semplici per l’amministrazione del sindaco di Ceccano Andrea Querqui. La campanella di settembre è suonata ma a Badia Maiura i bambini hanno trovato l’acqua prima dei maestri. Una pioggia forte, grondaie che non hanno retto e il sindaco costretto a firmare l’ordinanza di chiusura del plesso per due giorni. Poi la decisione più difficile: dal 15 settembre al 15 ottobre gli alunni saranno trasferiti a via Roma, negli spazi del centro pastorale che un tempo ospitavano le Elementari di Santa Giovanna Antida.

Una toppa necessaria, certo ma che non cancella la domanda che l’opposizione si prepara a rilanciare in aula: “Di chi è la responsabilità?”. E giovedì 18 settembre, alle 18, sarà il Consiglio comunale a diventare il ring politico. (Leggi qui: Piove su Ceccano e l’asfalto scappa. Scuola allagata, bambini a casa. E qui: Scuole chiuse e politica riaperta: la destra attacca, il sindaco risponde).

L’Ordine del Giorno si aprirà con i conti: Bilancio consolidato, variazioni urgenti, riscossione coattiva delle entrate. Questioni tecniche ma decisive per un Comune che vive ancora all’ombra del predissesto. Poi la scena passerà alla Cultura. L’assessore Alessandro Ciotoli porterà in aula il nuovo Regolamento e la Carta della Qualità dei servizi della Biblioteca “De Sanctis”. Toccherà a lui spiegare, difendere e ottenere il via libera del Consiglio: un banco di prova politico e personale.

Mensa scolastica: la mina sotto i tavoli

Ma il punto che rischia di incendiare la seduta è il successivo: l’affidamento del servizio mensa e refezione scolastica per l’anno 2025/2026. Una gara, un capitolato, un servizio essenziale per centinaia di famiglie. Qui la minoranza affilerà le armi. Tema scuola, tema caldissimo. Potrà scegliere di attaccare direttamente su questo punto oppure chiedere la parola subito, aprendo il fronte sugli allagamenti a Badia Maiura.

In entrambi i casi, a dover gestire il match sarà la presidente del Consiglio Comunale Emanuela Piroli. Con una domanda che pesa: concedere alla minoranza di parlare di ciò che non è all’Ordine del Giorno oppure restare ferma al Regolamento? La scelta non è solo tecnica: può cambiare l’inerzia dell’intera serata.

E non è escluso che l’opposizione scelga di alzare ancora di più la temperatura tirando in ballo anche il tema degli scuolabus, che resta il nervo scoperto più di tutti: ritardi, polemiche, genitori arrabbiati. Un attacco su quel fronte, unito a mensa e allagamenti, potrebbe trasformare la seduta in una vera e propria resa dei conti sul fronte scuola.

Palestina: la politica internazionale entra in aula

All’ultimo punto la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, in linea con le risoluzioni ONU e il diritto internazionale.

Il contesto non è casuale. Solo pochi giorni fa, a Ceccano, si è svolta una manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese. Presente tutta l’amministrazione: chiaro segno politico. Ora quel gesto diventa mozione, portando la politica internazionale nei banchi del municipio.

È un conflitto che dura da 73 anni, da quando nel 1948 nacque lo Stato di Israele e centinaia di migliaia di palestinesi furono costretti a lasciare le loro case in quella che i libri di storia chiamano Nakba, la catastrofe. Da allora guerre, accordi falliti e tregue mai consolidate hanno scandito la vita di milioni di persone, tra Israele e Territori occupati.

La grande occasione sembrò arrivare nel 1993, quando sul prato della Casa Bianca Yasser Arafat e Yitzhak Rabin si strinsero la mano sotto lo sguardo di Bill Clinton: gli Accordi di Oslo. Sembrava l’inizio di un percorso verso due Stati che convivessero in pace. Invece, a distanza di trent’anni, Oslo è rimasto un simbolo incompiuto, tradito dagli attentati, dalle ritorsioni, dalle colonie e da una sfiducia reciproca mai sanata.

Il martirio di Gaza

E oggi a Gaza la situazione è una delle più drammatiche al mondo: oltre due milioni di abitanti in una striscia di terra di 40 chilometri, isolata da anni da un blocco che limita i movimenti, le merci, persino l’accesso a cure mediche di base. Bombardamenti ciclici hanno ridotto interi quartieri in macerie, scuole e ospedali sono stati colpiti, l’acqua potabile è scarsa, l’elettricità arriva a singhiozzo. È un luogo dove il 70% della popolazione è costituito da rifugiati, dove oltre metà degli abitanti ha meno di 18 anni, e dove ogni nuova escalation porta con sé vittime civili.

In questo quadro, la politica internazionale si divide. La sinistra voterà sì senza esitazioni: per coerenza con una tradizione internazionalista che ha sempre visto nella Palestina il simbolo del diritto all’autodeterminazione dei popoli.

La destra spaccata

La destra è spaccata: da un lato chi riconosce la sofferenza del popolo palestinese, dall’altro chi non vuole incrinare lo storico legame con Israele, alleato strategico dell’Occidente.

Sul piano nazionale, la premier Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia non procederà a un riconoscimento immediato: “Non deve essere un atto simbolico – ha detto – ma parte di un processo politico effettivo che porti alla pace”. Linea confermata anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato come qualsiasi passo in questa direzione debba essere coordinato a livello europeo e internazionale.

Una mozione che trasforma il Consiglio comunale in una tribuna geopolitica, in cui Ceccano – nel suo piccolo – si ritrova a discutere di Gaza, di Israele, di un conflitto che sembra infinito. Perché se a Badia Maiura le grondaie non hanno retto all’acqua, a Gaza da oltre settant’anni non regge il peso della storia .

Un Consiglio da battaglia

Il sindaco Andrea Querqui durante la manifestazione ProPal

Una mozione che trasforma il Consiglio comunale in una tribuna geopolitica, in cui Ceccano – nel suo piccolo – si ritrova a discutere di Gaza, di Israele, di un conflitto che sembra infinito.

E come diceva Avner nel film Munich di Spielberg, guardando verso Gerusalemme: “Noi non smettiamo mai. Non smettiamo mai di combattere. Non smettiamo mai di sanguinare. E nessuno vince.”

Giovedì, a Ceccano, non si decideranno i destini del Medio Oriente. Ma basterà guardare i banchi del Consiglio per capire che la politica – come il cinema – sa farti sentire dentro la Storia anche quando sei solo in provincia. Scuole allagate, bambini trasferiti, bilancio, mensa scolastica e Palestina: la maggioranza dovrà dimostrare nervi saldi, la minoranza deciderà dove colpire.

Di sicuro, quella di giovedì non sarà una seduta di ordinaria amministrazione. E se a Badia Maiura l’acqua è scesa dal tetto, in aula il rischio è che piova fuoco.