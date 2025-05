Ad Anagni doppia polemica su Matteotti e sul… parcheggio

L'opera da realizzare in viale Matteotti nello spazio del Convitto Regina Margherita genera non poche divisioni

Il progetto, approvato nell’ultimo consiglio comunale di Anagni, di un parcheggio da realizzare in viale Giacomo Matteotti, all’interno dello spazio del Convitto Regina Margherita, diventa il punto di partenza per una doppia polemica.

La prima è quella, fisiologica, tra maggioranza ed opposizione. E con il consigliere Luca Santovincenzo di LiberAnagni che pone dubbi sull’impatto del progetto sull’ambiente circostante, guadagnandosi, dopo quella del sindaco in Consiglio, la replica a muso duro del consigliere di Forza Italia Donatello Cardinali.

Costantino Santovincenzo

L’altra, meno fisiologica, in quanto tutta interna alla sinistra. Ma in effetti non così sorprendente, è tra il leader di LiberAnagni e Costantino Santovincenzo, segretario cittadino di Sinistra Italiana. Con quest’ultimo che, analizzando la vicenda, trae spunto dall’atteggiamento del consigliere di opposizione per attribuirgli un certo grado di ingenuità politica. Un andare oltre i toni, secondo Costantino Santovincenzo, legato anche alla recente affermazione del centrosinistra politico a Ceccano. (Leggi qui: La lezione di Ceccano per il centrosinistra di Frosinone ed Anagni).

Sinistra italiana ed il “mood Querqui”

Un successo che dimostrerebbe che la stessa cosa si può fare anche ad Anagni. Cosa che renderebbe oggettivamente meno importante chi punta ad accreditarsi, da civico, come unica alternativa progressista in città. E forse, è la conclusione del segretario di Sinistra Italiana, è proprio questa consapevolezza a rendere ancora più aspri i toni del consigliere di LiberAnagni.

Palazzo da Iseo

Breve replay per i non informati: negli ultimi giorni ha tenuto banco in città la polemica legata al progetto per la realizzazione di un parcheggio nei pressi di viale Matteotti, da creare negli spazi del convitto Regina Margherita. Un impianto che consentirebbe di guadagnare in zona circa 50 posti auto. Che, oggettivamente, renderebbero meno importante il problema del parcheggio. Un progetto che, però, ha subito scatenato polemiche vibranti. Legate al fatto che, nella sua versione originale, si profilava il taglio di alcuni degli alberi secolari che si trovano nella zona.

Impatto ambientale?

Una polemica che è arrivata anche nel Consiglio comunale di lunedì scorso; durante il quale la maggioranza aveva ribadito che il progetto definitivo non comporterà il taglio degli alberi. E che, utilizzando prevalentemente gli spazi già cementati della zona, avrà un impatto non così consistente sull’ambiente circostante.

Sembrava finita lì; e invece, dopo le polemiche del consiglio, il consigliere di LiberAnagni ha ritenuto opportuno tornare sull’argomento. Ricordando che lo scorso 24 aprile la Giunta aveva approvato il progetto fattibilità tecnico economica per un parcheggio in Viale Matteotti. In cui si prevedevano 55 posti auto, di cui ben 21 al posto di un intero filare di platani.

Luca Santovincenzo

Tanto da indurre il consigliere di minoranza a parlare di una “devastazione di una parte del viale alberato”. Il fatto che poi, ha chiarito Luca Santovincenzo, la maggioranza in consiglio abbia fatto marcia indietro non cambia le cose. “Un politico dovrebbe sapere che ogni atto votato ha un peso. E dovrebbe saper riconoscere quando ha commesso un errore”.

Toni molto forti

Toni forti. A cui ha replicato il consigliere di maggioranza Donatello Cardinali, esponente di Forza Italia. Che ha sottolineato che il “progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta la prima fase progettuale, finalizzata a valutare la sostenibilità e l’opportunità dell’intervento, anche attraverso alternative progettuali”.

“Solo successivamente si procede alle fasi progettuali successive, fino a giungere al progetto esecutivo, che è quello che verrà effettivamente realizzato”. Un modo elegante per dire che Luca Santovincenzo ha sparato giudizi su un progetto superato. Cardinali ha inoltre smentito categoricamente l’intenzione di un “taglio indiscriminato” degli alberi.

Parlando solo di “interventi mirati di riqualificazione e messa in sicurezza.” Suggerendo a tutti (ma soprattutto al consigliere di opposizione) di evitare una polemica “pretestuosa”, legata solo al “tentativo di coprire imprecisioni e affermazioni smentite dai documenti”. Fin qui la polemica tecnica.

Fra tecnica e politica

Panorama di Anagni

Che diventa politica nel momento in cui entra in gioco, come detto, Costantino Santovincenzo, segretario di Sinistra italiana. Per chiarire il contesto è necessario ricordare che da tempo i rapporti tra l’area che fa riferimento a Luca Santovincenzo ed il centro-sinistra partitico ad Anagni sono piuttosto tesi. Santovincenzo (Luca) non ha mai fatto mistero della volontà di accreditarsi come referente unico dell’opposizione in città.

Generando perplessità (per non dire altro) nelle strutture partitiche tradizionali della città dei papi. Questo ha dato, negli ultimi mesi, la stura a tutta una serie di attacchi e risposte da una parte e dall’altra.

Di cui questa è soltanto, almeno per adesso, l’ultima puntata. Santovincenzo (Costantino) infatti ha sottolineato l’ingenuità politica del consigliere Santovincenzo (Luca) che è caduto in una “trappola politico-mediatica” preparata dalla maggioranza, facendosi “mettere alle corde” dal Sindaco.

Non sarebbe un caso isolato

Andrea Querqui (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Un caso isolato? Secondo il segretario di Sinistra Italiana no. La vicenda va infatti legata alla recente vittoria del centrosinistra a Ceccano, che è andato alle urne con tutti partiti uniti, mettendo da parte le coalizioni e liste civiche, o quasi. Cosa che, ha spiegato Santovincenzo (Costantino), causerebbe “un profondo mal di pancia” a chi “si rende conto che le destre si possono battere anche senza le coalizioni civiche”.

E soprattutto senza continuare a “professarsi più “puri di tutti gli altri”. Insomma; la querelle sul parcheggio di Viale Matteotti non è solo una discussione sull’urbanistica e la salvaguardia del patrimonio arboreo, ma si è trasformata in un vero e proprio terreno di scontro politico, rivelando dinamiche interne e ambizioni future nel panorama politico anagnino.

Quale sarà il prossimo capitolo di questa accesa dialettica?