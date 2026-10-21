Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va

Bruno Addesse lascia Forza Italia ad Alatri dopo la rottura con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. Chiude la sede che aveva aperto a sue spese, inaugurata con Tajani. «Non lascio la politica». Con chi andrà, non lo dice.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Una sede di partito aperta a proprie spese, con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani venuto ad Alatri per il taglio del nastro. Pochi mesi dopo, le chiavi tornano in tasca a chi le aveva messe sul tavolo. Bruno Addesse, coordinatore cittadino di Forza Italia, rompe con il Partito azzurro. Un fulmine a ciel sereno, nella forma. Nella sostanza, l’esito di un rapporto di fiducia che si è consumato con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli.

In pochi mesi Addesse aveva ricostruito un partito assente dalla scena locale, fino alla sede inaugurata con il Ministro. Ora il colpo di scena arriva in un momento complicato per l’intero centrodestra, tra le elezioni che si avvicinano e le divisioni che lo attraversano. «Ci sono decisioni che pesano più di altre, perché dietro ci sono tempo, sacrifici, rapporti umani e soprattutto speranze. Questa è una di quelle».

A Tajani va il suo ringraziamento per la fiducia e per l’onore di aver rappresentato Forza Italia nella sua città. Il bilancio di Addesse è tutto in questo doppio registro: gratitudine verso Roma, rottura in provincia.

Lo scontro

Rossella Chiusaroli

Alla base della decisione, Addesse indica il progressivo venir meno del rapporto di fiducia con la coordinatrice provinciale. Nelle dinamiche interne non vuole entrare pubblicamente. Dice di aver cercato il confronto fino all’ultimo e di aver lasciato aperta la possibilità di un chiarimento, ma «non è stato possibile ricostruire quel rapporto di fiducia reciproca» che considera indispensabile per svolgere serenamente un incarico politico.

Poi la frase che chiude la porta: «Gli incarichi possono finire, i principi no». Nella vita, nel lavoro e nella politica, aggiunge, non è abituato ad abbassare la testa né ad accettare compromessi quando vengono meno rispetto, fiducia e dignità personale. Non racconta cosa sia successo, ma il lessico che usa, rispetto, fiducia, dignità, dice che la frattura è personale prima che politica.

Giancarlo Righini ed Antonello Iannarilli

Il retroscena? Alla base della rottura c’è il fronte con il quale schierare Forza Italia alle prossime Comunali di Alatri. In campo c’è il vicesindaco Roberto Addesse, della Lega e sostenuto da buona parte dei fedelissimi del sindaco uscente Maurizio Cianfrocca. Dall’altra c’è Antonello Iannarilli, già deputato, assessore regionale e presidente della Provincia, oggi commissario delle Case Popolari in provincia di Frosinone. Ha sempre conservato un rapporto fraterno con il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone.

Al momento Forza Italia non ha detto ancora se sosterrà l’uno o l’altro: se dovesse valere anche in provincia di Frosinone il dialogo avviato a Latina tra Fazzone ed il capodelegazione di FdI in Giunta Regionale Giancarlo Righini la scelta cadrebbe su Iannarilli. Bruno Addesse sperava in una sua candidatura sotto il simbolo forzista?

Il futuro

Bruno Addesse

Con l’uscita di Addesse si chiude anche l’esperienza della sede cittadina di Forza Italia, nei locali che aveva messo a disposizione e sostenuto di tasca propria. Il passaggio che guarda avanti è un altro. «Non lascio la politica. Si conclude un incarico e si chiude un percorso, ma non viene meno la ragione principale per cui avevo deciso di impegnarmi, Alatri».

Quale sarà l’approdo? Per ora un mistero. Che Addesse vorrà dire la sua nella prossima campagna elettorale è nelle cose, ma con chi, non lo dice. La sua formula lascia aperte tutte le strade e non ne indica nessuna: possono cambiare i ruoli e possono cambiare i percorsi, ma non cambiano i principi e non cambia il suo amore per Alatri. Ci sarà tempo, dice, per parlare del futuro.

Una sede che chiude, un coordinatore che se ne va, un Partito che ad Alatri torna al punto di partenza. E un uomo con un nome, una storia recente e un’inaugurazione con un ministro alle spalle, che da oggi è libero. In una campagna elettorale che si annuncia affollata, è un’offerta che qualcuno leggerà con attenzione.