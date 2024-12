Agitate con cura… è Capodanno

"Agitare con cura" l'ampolla di vetro con la neve sintetica ma anche l'anima delle persone. Perché non sai mai come ricadrà a terra la polvere che hai sollevato, le emozioni che hai agitato. Certo, non si poserà nella stessa posizione di prima. Per questo bisogna agitare con cura. Per cominciare al meglio il nuovo anno.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Un anno che va via solleva nuvole di ricordi, come in quei soprammobili con la palla di vetro e la casetta di Natale o la Madonnina all’interno: se li scuoti si riempiono di quella che sembra neve. Che poco alla volta comincia a cadere e lentamente si posa.

Chissà perché quando arrivano i momenti di passaggio ci ostiniamo a prendere in mano la nostra vita e guardare attraverso il vetro come se sperassimo che cambiasse qualcosa.

Peggio ancora, scuotiamo l’ampolla e rialziamo la neve riportando per un attimo il tempo indietro a quei precisi istanti: alcuni lieti, alcuni dolorosi, altri irrimediabilmente volati via.

Dopo un po’, la neve sarà tornata a posarsi: mai nella stessa posizione in cui stava prima. È per questo, che se proprio vogliamo compiere questo rito, dovremmo agitare con cura.

“Agitare con cura” andrebbe scritto in caratteri invisibili su tutte le persone, con inchiostro capace di apparire poco prima che arrivi qualcuno (o qualcuna) a scuoterci e sollevare nella notte di Capodanno le nostre emozioni. “Agitare con cura” perché non sai mai come ricadranno a terra le cose e quale disegno nuovo tracceranno.

Se non ti piace, è vero, puoi agitare di nuovo: ma poi dopo un po’ la magia non funziona più e tutto diventa banale.

Agitate con cura chi sta con voi questa sera: se sarete bravi riuscirete a far volare solo le cose belle e lasciare a terra quelle meno belle. Difficile: ma è il gioco della vita.

Che è più facile se guardi all’anno nuovo come alla strada che hai davanti: non è un caso che il parabrezza sia grande così ed il retrovisore piccolo così.

Agitate con cura. E guardate con fiducia alla strada che avete avanti nell’anno nuovo.

Senza Ricevuta di Ritorno.