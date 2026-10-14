Agrifest, la cornice per i numeri dietro le degustazioni

L'agricoltura torna ad essere asset centrale per la crescita del Paese. A Frosinone l'assessore Righini presenta le misure della Regione Lazio contro il caro energia: bollette +37,3%, bonus famiglie da 20 milioni, quasi 55 milioni per l'agricoltura. Agri Fest è solo la cornice.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Il gasolio per pompare l’acqua d’irrigazione, i concimi che costano più del raccolto, la bolletta elettrica che in tre mesi sale del 37,3%: sono questi numeri, non le degustazioni curate da Dolcemascolo, il vero motivo per cui sabato prossimo la Villa Comunale di Frosinone conterà più agricoltori del previsto. La festa c’è ma il programma che conta ha il suo terreno fertile altrove: in una sala della Regione Lazio.

Sabato 17 ottobre, alle 17, Frosinone Tricolore porta in scena Agri Fest: dibattiti, testimonianze di amministratori e imprenditori, poi le degustazioni dei prodotti della provincia, con dieci aziende agricole presenti grazie a Slow Food – Ciociaria e Territori del Cesanese. L’evento ha il sostegno della Regione Lazio e di Arsial, il patrocinio del Comune, e la presenza istituzionale dell’assessore regionale all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare Giancarlo Righini.

Il contesto: una bolletta che non perdona

Ma quello che Righini porterà a Frosinone non è un saluto istituzionale: è la prima uscita sul territorio di un pacchetto di misure che la Giunta regionale ha varato proprio in questi giorni. Agri Fest, insomma, diventa la cornice. Il quadro è un altro.

Si parte da una misura che non è legata in maniera esclusiva all’economia ed alle famiglie agricole. A spiegarne l’urgenza è un dato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: con il comunicato del 29 settembre, l’Arera ha annunciato che nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica del cliente vulnerabile in Maggior Tutela aumenta del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La spesa annua stimata per questo cliente tipo arriva a 665,38 euro, il 9,3% in più rispetto all’anno scorso. A livello nazionale sono coinvolti circa tre milioni di clienti vulnerabili; nel Lazio la platea è stimata tra 220mila e 250mila unità.

Per rispondere a questo aumento la Regione mette sul tavolo una dotazione complessiva di circa 20 milioni di euro , da reperire tra la riprogrammazione del Programma regionale FSE+ 2021-2027 e risorse regionali libere. Il sostegno è rivolto alle utenze domestiche vulnerabili: persone sopra i 75 anni, nuclei familiari economicamente svantaggiati, persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992, e le ulteriori categorie già definite vulnerabili dalla normativa nazionale. Criteri e modalità di erogazione, precisa la scheda della Regione, saranno definiti nella fase attuativa.

Le misure per l’agricoltura: quasi 55 milioni

È il capitolo più corposo, e anche il più vicino a quello che Righini racconterà a Frosinone. Il rincaro di energia, carburanti e materie prime ha eroso i margini delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari del Lazio, al punto da spingere le organizzazioni di categoria a diverse mobilitazioni sul territorio regionale. La Regione risponde con un pacchetto di otto misure, per un totale di 29,8 milioni di euro a cui si aggiungono 25 milioni già programmati sul benessere animale, per un quadro complessivo di 54,8 milioni .

Contrasto al caro carburante agricolo — 10.000.000 euro. Un contributo commisurato ai consumi agricoli ammissibili, per sostenere la continuità delle lavorazioni.

Un contributo commisurato ai consumi agricoli ammissibili, per sostenere la continuità delle lavorazioni. Fertilizzanti — 1.500.000 euro. A copertura dei maggiori costi sostenuti dalle aziende per concimare i terreni.

A copertura dei maggiori costi sostenuti dalle aziende per concimare i terreni. Comparto ovicaprino — 2.000.000 euro. Per la tenuta economica degli allevamenti ovini e caprini.

Per la tenuta economica degli allevamenti ovini e caprini. Latte bufalino — 1.000.000 euro. A tutela del reddito degli allevamenti e della continuità della filiera.

A tutela del reddito degli allevamenti e della continuità della filiera. Produzione integrata di vite, nocciolo e olivo — 13.000.000 euro. La voce più pesante del pacchetto: rifinanzia gli interventi già attivi su vite e nocciolo ed estende per la prima volta il sostegno anche all’olivo.

La voce più pesante del pacchetto: rifinanzia gli interventi già attivi su vite e nocciolo ed estende per la prima volta il sostegno anche all’olivo. Grano duro — 2.000.000 euro. Per la permanenza della coltura e la continuità della filiera regionale.

Per la permanenza della coltura e la continuità della filiera regionale. Settore apistico — 300.000 euro. A protezione della capacità produttiva degli apiari e del servizio di impollinazione.

A protezione della capacità produttiva degli apiari e del servizio di impollinazione. Benessere animale — 25.000.000 euro, su interventi già programmati, con priorità data al completamento delle istruttorie e alla rapidità dei pagamenti.

Un intervento a parte: la pesca e il Medio Oriente

C’è un’ultima casella del pacchetto che riguarda un comparto lontano dai campi ciociari ma non meno sotto pressione: la pesca. La cosiddetta «Misura Iran», nata per rispondere al rincaro del carburante legato alle tensioni internazionali e alla crisi in Medio Oriente, ha già raccolto 203 richieste di indennizzo per oltre 3,1 milioni di euro.

La Regione lavora ora a portare la dotazione a oltre 2,3 milioni, attraverso una riprogrammazione dei fondi europei Feampa, con l’obiettivo di erogare i primi indennizzi entro fine 2026 e completare i pagamenti nel 2027. In parallelo prosegue la misura sul fermo pesca, con oltre 600mila euro già liquidati a 181 imprese.

Frosinone, sabato, sarà la prima tappa territoriale in cui queste cifre incontrano la platea a cui sono destinate.

Il convegno Agrifest

Riccardo Del Brocco con Giancarlo Righini

Tornando ad Agri Fest: l’iniziativa nasce dall’idea di Frosinone Tricolore e del suo presidente Pierluigi Passeri, con l’obiettivo dichiarato di andare oltre la semplice vetrina enogastronomica. A rivendicarne il significato è Riccardo Del Brocco, che ringrazia organizzatori, l’assessore Righini e Arsial: «Anche le migliori idee hanno bisogno di gambe economiche su cui camminare per vederne la realizzazione».

Per Del Brocco la sfida non riguarda solo i territori tradizionalmente agricoli, ma può coinvolgere anche una realtà urbana come Frosinone, come dimostrano Dolcemascolo e le aziende della rete Slow Food: «Dimostrano plasticamente che anche in un contesto come Frosinone si possa avere un futuro lavorativo e di successo nel comparto agroalimentare. È questa la sfida e noi la raccogliamo».

La prova, da qui in avanti, sarà trasformare la prima edizione in un appuntamento stabile. E ora, dopo la scheda di Roma, anche in un banco di prova per vedere se i 54,8 milioni annunciati verranno accolti con soddisfazione da chi si occupa dei campi e di tutta l’economia che ne deriva in Ciociaria.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).