Al Congresso Pd scoppiano i casi Salera, Grossi e Alfieri

Danilo Grossi ufficializza lo strappo sulla vice segreteria e parla di dignità non negoziabile. Assenti pesanti: non vanno né Bonafoni né Salera. Equilibri regionali in controluce, Provinciali alle porte: l’unità proclamata regge ma il Partito resta in apnea.

Il preavviso di strappo viene ufficializzato alle 13:41. Lo fa il dirigente nazionale del Partito Democratico Danilo Grossi nel suo intervento al Congresso Provinciale del Pd che ha appena eletto Achille Migliorelli. Nuovo Segretario Provinciale in base ad un accordo unitario. È proprio a quell’accordo che fa riferimento Grossi: ne fa una questione di dignità.

Ritiene che le altre componenti siano venute meno ai patti. Al suo collettivo Parte da Noi toccava la Vice Segreteria provinciale per Nazzareno Pilozzi. Il rimescolamento delle intese ha allargato la vice segreteria a due nomi, prevedendone una anche per i Riformisti di Antonio Pompeo. È lo stesso schema che tiene in piedi la Segreteria Regionale del Lazio: Daniele Leodori ha tre vice segretari, uno per componente e quella maggioritaria esprime il vicario. Una soluzione che al collettivo Parte da Noi del quale Grossi fa parte, suona come un ulteriore ridimensionamento. (Leggi qui: Pd, congresso col freno a mano: la svolta nell’ultimo vertice).

Questione di dignità

Achille Migliorelli e Danilo Grossi

Scende il silenzio quando Danilo Grossi sale sul podio del Centro Congressi delle Terme di Pompeo. Sei minuti o poco più nei quali fare a fette l’intesa unitaria ed analizzarla al microscopio. Si dice contento dell’accordo che ha messo fine ad oltre un anno di divisioni, ringrazia il commissario Federico Gianassi per il lavoro svolto. Ma dopo due minuti i convenevoli sono archiviati ed arriva la sostanza: «Io penso che a un certo punto bisogna che l’ipocrisia venga anche fuori e che ci diciamo le cose in faccia. Purtroppo questo forse è stato il problema di questi anni, non aver fatto questo lavoro in luoghi pubblici ma averlo spesso fatto in luoghi non pubblici, non averlo fatto davanti ai militanti».

La foto del conclave che ha preceduto il Congresso © Ciociaria Oggi

Entra nel merito. Analizza l’accordo: «è stato costruito dal Segretario Regionale. Un accordo che ha portato ad una posizione in cui tutti ci siamo riconosciuti intorno alla figura di Achille Migliorelli. Siamo stati coerenti sempre. E da sempre abbiamo lavorato per l’Unità: ma che fosse vera e concreta, senza ipocrisia, facendo ogni volta un passo di lato. Testardamente unitari». Minuto cinque. «Nell’accordo c’era la vicesegretaria unica per il Collettivo Parte da Noi. O almeno questo è quanto c’è stato raccontato. Siamo sicuri che questo accordo verrà rispettato e so che sarà affrontato con un tavolo a livello regionale. Però è bene dire con chiarezza che qualora così non fosse non possiamo far parte della nuova Segreteria. E lo dico in modo pubblico nell’Assemblea provinciale perché alcune situazioni vanno affrontate a testa alta senza ipocrisie ed in pubblico .

Grossi mette in chiaro: «È una questione di dignità e la dignità non è in vendita, almeno la nostra».

Il secondo strappo

Il messaggio è chiaro. La questione nasce a Frosinone ma non finisce a Frosinone. In sala manca Marta Bonafoni: il collettivo Parte da Noi fa riferimento a lei. La sua presenza era stata annunciata: il fatto che non si sia presentata mette in evidenza il suo disappunto. Ma non è tutto.

Enzo Salera

C’è anche un’altra assenza. Nessuno l’ha rilevata, nessuno l’ha indicata, nessuno ne ha fatto cenno nel suo intervento. Ma all’Assemblea Provinciale che ha eletto il Segretario mancava il sindaco Enzo Salera di Cassino: la seconda città per popolazione in provincia, la prima tra quelle amministrate dal Centrosinistra. Anche Salera non si è fatto vedere alle Terme Pompeo di Ferentino. Anche lui manifesta così il suo disappunto. Ma il vero problema è che nessuno si sia sentito in dovere di citare quell’assenza nel suo intervento politico: nemmeno per tenere accesa una fiammella di dialogo.

Quell’accordo unitario Salera lo ha contestato fin dall’inizio. E lo ha fatto dire con una nota ufficiale ai Capigruppo della sua maggioranza. Forse dimenticando che l’accordo unitario porta la firma del Segretario Provinciale Daniele Leodori e del Responsabile regionale Enti Locali Claudio Mancini. Due che, insieme, contano circa l’80% del partito nel Lazio. Entrambi non lo considerano nella loro componente. E lui a questo punto forse non considera più il Pd il suo Partito se nemmeno va al Congresso che elegge il Segretario Provinciale. (Leggi qui: Il Congresso che non chiude: nel Pd è resa dei conti a poche ore dal voto).

E c’è spazio pure per il terzo

Cosa ha quell’intesa che non gli è garbata? Ricostruisce anche in provincia di Frosinone una linea di dialogo tra Area Dem (la componente che esprime il Segretario ed il Presidente regionale Pd, Daniele Leodori e Francesco De Angelis) e Rete Democratica (la componente del Consigliere regionale Sara Battisti e dell’onorevole Claudio Mancini). E nei fatti, sul territorio, crea una prospettiva per l’elezione del Presidente della Provincia nel 2027 che non necessariamente lo coinvolge direttamente. (Leggi qui: Salera rompe l’equilibrio: dietro le Provinciali la resa dei conti nel Pd. E qui: Salera alla Provincia: l’equilibrio dichiarato e la resa dei conti nel Pd).

Mauro Buschini ed Achille Migliorelli

Qualche sassolino lo ha portato nelle scarpe anche l’ex Segretario Provinciale Domenico Alfieri. Dice a Danilo Grossi «più che la forma mi interessa vedere la sostanza di questo accordo». A cosa si riferisce? Non lo specifica e si sposta sul fatto che «Siamo in presenza di un’emergenza democratica: questa destra che governa la Regione è particolarmente violenta. Perché, nel momento in cui ad un sindaco si dice se mi voti questo ti faccio ottenere il finanziamento per il Comune siamo in presenza di un’emergenza democratica». E se a qualcuno fosse rimasto il dubbio sugli accordi da rispettare ecco che arriva la citazione sul modo in cui vengono gestiti i rifiuti in provincia di Frosinone, sui finanziamenti per il Revamping dell’azienda pubblica Saf e sul costo dei rifiuti. All’interno del Consiglio d’Amministrazione della Saf siede il vice presidente Mauro Buschini, suo collega di Partito: chiaro che tra i due ci sia qualche cosa rimasta in sospeso.

Acqua sul fuoco

Provano a gettare acqua sul fuoco i due tessitori dell’intesa per il Congresso Unitario di oggi: Daniele Leodori e Claudio Mancini.

Claudio Mancini e Daniele Leodori

Prende la parola il Segretario Regionale. Risponde a Danilo Grossi. Dice di avere la certezza che «nelle sedi opportune comporremo le questioni interne, in maniera intelligente». Non è un modo per allungare la palla e pedalare. La spiegazione arriva nei passaggi successivi, quando Leodori invita a concentrarsi «sulle cose più urgenti: a partire dalle Provinciali tra una settimana. Poi il referendum: lì si gioca gran parte del futuro di questa legislatura, regionale e nazionale». È un modo per ricordare che le sfide vanno affrontate e vinte con i voti ed in questa fase il Pd rischia di concentrarsi sulle posizioni. Bisogna contarsi. Perché anche i Riformisti di Lorenzo Guerini, rappresentati nel Lazio da Antonio Pompeo, hanno le loro ragioni da mettere sul tavolo.

Colpisce ai reni Claudio Mancini. Sembra che parli di tutt’altro quando ricorda la Campagna elettorale per le Regionali 1995 vinta da Piero Badaloni. Ricorda che in quei giorni «Rifondazione Comunista disse No ad un appoggio al ballottaggio per il candidato del centrosinistra. Ma Badaloni vinse lo stesso»… Piccola pausa… Tutti ad attendersi qualche stoccata, come a dire a Parte da Noi Ripassatevi bene i conti. E invece Mancini si aggancia all’intervento di Daniele Leodori: parla di battaglia politica, di risposta democratica… Passano quasi dieci minuti prima che dica, quasi come se non ci fosse un collegamento «L’unità non si costruisce ad exludendum. Non si costruisce a discapito di pezzi di storia del mostro Partito». Il messaggio a Danilo Grossi ed alla sua area è recapitato.

Non si arretra

Antonio Pompeo

Prende la parola Antonio Pompeo. L’alleanza con Rete Democratica è inossidabile: Sara Battisti e Claudio Mancini, per loro i Riformisti hanno diritto ad avere la vicesegreteria con l’aggiunta anche della fascia di vicario del Segretario Achille Migliorelli. Perché i numeri espressi da Antonio Pompeo in questo Congresso sono oltre dieci volte quelli che esprime Parte da Noi.

Pompeo, dal microfono non risponde esibendo quelle cifre. Ma si aggancia all’intervento di Danilo Grossi. E dice: «Se è una questione di dignità e rispetto nei confronti dell’elettorato, allora lo è anche per la mia area e per i miei elettori». Lasciando intendere che i suoi sono infinitamente di più, tessere e numeri alla mano. E che la questione non finisce a Frosinone esattamente come per Grossi. Cioè? Se Parte da Noi si fa scudo con Marta Bonafoni, i Riformisti hanno l’appoggio di Lorenzo Guerini. Non solo a Frosinone ma anche al tavolo che discuterà delle prossime Regionali.

Francesco De Angelis con Achille Migliorelli

Prova a far fare un bagno di realismo a tutti il presidente regionale Francesco De Angelis. Ripercorre i 13 mesi di tensioni, ammette che tutti hanno tenuto i toni alti e che si sia arrivati all’Assemblea di oggi grazie all’immenso sforzo di Daniele Leodori e Claudio Mancini con il commissario Federico Gianassi. Ma oggi non è un punto di arrivo: «Da domani dobbiamo iniziare a guardare fuori, invece di fissarci sul nostro interno. Perché non basta, tutto quello che abbiamo fatto. Non siamo ancora autosufficienti per contrapporci ad una destra che è sempre più strutturata».

Per essere chiari: se alle Provinciali della settimana prossima il Pd dovesse perdere un Consigliere e Fratelli d’Italia dovesse guadagnarlo, sarebbe un pessimo segnale. E quel seggio è più importante di qualsiasi incarico interno. Si chiama Realpolitik. E qualcuno doveva pur riportare tutti con i piedi per terra.